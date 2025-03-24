https://sarabic.ae/20250324/دراسة-تشكك-في-عدد-سكان-كوكب-الأرض-1098899483.html
دراسة تشكك في عدد سكان كوكب الأرض
دراسة تشكك في عدد سكان كوكب الأرض
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن مفاجأة بشأن عدد سكان كوكب الأرض، البالغ عددهم أكثر من 8 مليارات نسمة، وفقا لما أعلنت عنه الأمم المتحدة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T10:53+0000
2025-03-24T10:53+0000
2025-03-24T10:53+0000
مجتمع
منوعات
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وأكدت الدراسة الصادرة من جامعة آلتو الفنلندية، أن مليارات الأشخاص قد يكونون غير مشمولين في الإحصاءات السكانية العالمية.وتشير الدراسة إلى أن التقديرات السكانية تغفل بين 53% و84% من سكان الريف، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أقرب إلى 10 مليارات نسمة، وهو الرقم المتوقع لعام 2080، وفقا لمجلة "نيتشر" العلمية.ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو عدم دقة البيانات في المناطق الريفية، إذ تواجه التعدادات صعوبات مثل ضعف الوصول إلى المجتمعات النائية. وللتحقق من هذه الفجوة، استخدم الباحثون بيانات إعادة توطين أكثر من 300 مشروع سد في 35 دولة، وهي بيانات يفترض أنها دقيقة بسبب التعويضات المقدمة للنازحين.وتؤثر هذه الفجوة على توزيع الخدمات الصحية، وتخطيط البنية التحتية، والاستراتيجيات الاقتصادية، ويؤكد الباحثون أن تحسين التعدادات ومعايرة النماذج السكانية يمكن أن يسهم في سد هذه الفجوة وضمان عدالة توزيع الموارد.
https://sarabic.ae/20250207/البشر-يتطورون-بشكل-غريب-في-مكان-واحد-على-كوكب-الأرض-1097555994.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
دراسة تشكك في عدد سكان كوكب الأرض
كشفت دراسة جديدة عن مفاجأة بشأن عدد سكان كوكب الأرض، البالغ عددهم أكثر من 8 مليارات نسمة، وفقا لما أعلنت عنه الأمم المتحدة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وأكدت الدراسة الصادرة من جامعة آلتو الفنلندية، أن مليارات الأشخاص قد يكونون غير مشمولين في الإحصاءات السكانية العالمية.
وتشير الدراسة إلى أن التقديرات السكانية تغفل بين 53% و84% من سكان الريف، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أقرب إلى 10 مليارات نسمة، وهو الرقم المتوقع لعام 2080، وفقا لمجلة
"نيتشر" العلمية.
ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو عدم دقة البيانات في المناطق الريفية، إذ تواجه التعدادات صعوبات مثل ضعف الوصول إلى المجتمعات النائية.
وللتحقق من هذه الفجوة، استخدم الباحثون بيانات إعادة توطين أكثر من 300 مشروع سد في 35 دولة، وهي بيانات يفترض أنها دقيقة بسبب التعويضات المقدمة للنازحين.
وتؤثر هذه الفجوة على توزيع الخدمات الصحية، وتخطيط البنية التحتية، والاستراتيجيات الاقتصادية، ويؤكد الباحثون أن تحسين التعدادات ومعايرة النماذج السكانية يمكن أن يسهم في سد هذه الفجوة وضمان عدالة توزيع الموارد.