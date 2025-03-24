دراسة تشكك في عدد سكان كوكب الأرض

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قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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29 د
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شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
14:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
15:26 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
17:00 GMT
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مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
17:31 GMT
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عالم سبوتنيك
لبنان يؤكد رفض العودة إلى مرحلة ما قبل وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مصر تناقش مع إيران "حرية الملاحة" في البحر الأحمر
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
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https://sarabic.ae/20250324/دراسة-تشكك-في-عدد-سكان-كوكب-الأرض-1098899483.html
دراسة تشكك في عدد سكان كوكب الأرض
دراسة تشكك في عدد سكان كوكب الأرض
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن مفاجأة بشأن عدد سكان كوكب الأرض، البالغ عددهم أكثر من 8 مليارات نسمة، وفقا لما أعلنت عنه الأمم المتحدة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
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وأكدت الدراسة الصادرة من جامعة آلتو الفنلندية، أن مليارات الأشخاص قد يكونون غير مشمولين في الإحصاءات السكانية العالمية.وتشير الدراسة إلى أن التقديرات السكانية تغفل بين 53% و84% من سكان الريف، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أقرب إلى 10 مليارات نسمة، وهو الرقم المتوقع لعام 2080، وفقا لمجلة "نيتشر" العلمية.ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو عدم دقة البيانات في المناطق الريفية، إذ تواجه التعدادات صعوبات مثل ضعف الوصول إلى المجتمعات النائية. وللتحقق من هذه الفجوة، استخدم الباحثون بيانات إعادة توطين أكثر من 300 مشروع سد في 35 دولة، وهي بيانات يفترض أنها دقيقة بسبب التعويضات المقدمة للنازحين.وتؤثر هذه الفجوة على توزيع الخدمات الصحية، وتخطيط البنية التحتية، والاستراتيجيات الاقتصادية، ويؤكد الباحثون أن تحسين التعدادات ومعايرة النماذج السكانية يمكن أن يسهم في سد هذه الفجوة وضمان عدالة توزيع الموارد.
https://sarabic.ae/20250207/البشر-يتطورون-بشكل-غريب-في-مكان-واحد-على-كوكب-الأرض-1097555994.html
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دراسة تشكك في عدد سكان كوكب الأرض

10:53 GMT 24.03.2025
© Photo / pixabay/urikyo33صخرة كونية بجوار كوكب الأرض
صخرة كونية بجوار كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Photo / pixabay/urikyo33
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن مفاجأة بشأن عدد سكان كوكب الأرض، البالغ عددهم أكثر من 8 مليارات نسمة، وفقا لما أعلنت عنه الأمم المتحدة في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وأكدت الدراسة الصادرة من جامعة آلتو الفنلندية، أن مليارات الأشخاص قد يكونون غير مشمولين في الإحصاءات السكانية العالمية.
وتشير الدراسة إلى أن التقديرات السكانية تغفل بين 53% و84% من سكان الريف، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أقرب إلى 10 مليارات نسمة، وهو الرقم المتوقع لعام 2080، وفقا لمجلة "نيتشر" العلمية.
ويرجع السبب الرئيسي في ذلك هو عدم دقة البيانات في المناطق الريفية، إذ تواجه التعدادات صعوبات مثل ضعف الوصول إلى المجتمعات النائية.
التطور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
مجتمع
البشر يتطورون بشكل غريب في مكان واحد على كوكب الأرض
7 فبراير, 08:31 GMT
وللتحقق من هذه الفجوة، استخدم الباحثون بيانات إعادة توطين أكثر من 300 مشروع سد في 35 دولة، وهي بيانات يفترض أنها دقيقة بسبب التعويضات المقدمة للنازحين.
وتؤثر هذه الفجوة على توزيع الخدمات الصحية، وتخطيط البنية التحتية، والاستراتيجيات الاقتصادية، ويؤكد الباحثون أن تحسين التعدادات ومعايرة النماذج السكانية يمكن أن يسهم في سد هذه الفجوة وضمان عدالة توزيع الموارد.
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