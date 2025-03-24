https://sarabic.ae/20250324/دولة-عربية-تؤكد-أن-قرار-إعلانها-موعد-عيد-الفطر-لا-يخضع-لضغوط-سياسية-داخلية-أو-خارجية-1098895921.html
دولة عربية تؤكد أن قرار إعلانها موعد عيد الفطر لا يخضع لضغوط سياسية داخلية أو خارجية
دولة عربية تؤكد أن قرار إعلانها موعد عيد الفطر لا يخضع لضغوط سياسية داخلية أو خارجية
سبوتنيك عربي
أكدت دولة عربية أن تحديد مدة صيام شهر رمضان (29 أو 30 يوما) لا يخضع لأي اتفاق مسبق، وإنما يستند إلى أحكام شرعية تُحددها مجالس البحوث والدراسات الإسلامية. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T08:30+0000
2025-03-24T08:30+0000
2025-03-24T08:30+0000
عيد الفطر
رمضان
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وأوضح مفتي عام الأردن، أحمد الحسنات، في تصريحات لقناة "المملكة"، أمس الأحد، أن قرار موعد عيد الفطر يتخذه مجلس الإفتاء الأردني، المكوّن من 11 عضوا، بعد دراسة المعطيات العلمية والفلكية، ونتائج رصد الهلال من مختلف مناطق المملكة.وشدد الحسنات على أن الأردن يتخذ قراره بشكل مستقل دون تبعية لأي دولة أخرى، مؤكدا أن طريقة إثبات رؤية الهلال في المملكة معتمدة وموثوقة.كما أوضح أن الفلكيين لا يحددون بداية الأشهر شرعيا، بل يقدمون فقط البيانات العلمية للإفتاء.يشار إلى أن معهد البحوث الفلكية المصري، أعلن مؤخرا أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الأحد الموافق 30 مارس/ آذار الجاري الجاري، وهو ما يعني أن عدة شهر رمضان ستكون 29 يوما لعام 2025.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
عيد الفطر, رمضان, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
عيد الفطر, رمضان, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
دولة عربية تؤكد أن قرار إعلانها موعد عيد الفطر لا يخضع لضغوط سياسية داخلية أو خارجية
أكدت دولة عربية أن تحديد مدة صيام شهر رمضان (29 أو 30 يوما) لا يخضع لأي اتفاق مسبق، وإنما يستند إلى أحكام شرعية تُحددها مجالس البحوث والدراسات الإسلامية.
وأوضح مفتي عام الأردن، أحمد الحسنات، في تصريحات لقناة "المملكة"، أمس الأحد، أن قرار موعد عيد الفطر يتخذه مجلس الإفتاء الأردني، المكوّن من 11 عضوا، بعد دراسة المعطيات العلمية والفلكية، ونتائج رصد الهلال من مختلف مناطق المملكة.
وشدد الحسنات على أن الأردن يتخذ قراره بشكل مستقل دون تبعية لأي دولة أخرى، مؤكدا أن طريقة إثبات رؤية الهلال في المملكة معتمدة وموثوقة.
كما أوضح أن الفلكيين لا يحددون بداية الأشهر شرعيا، بل يقدمون فقط البيانات العلمية للإفتاء.
يشار إلى أن معهد البحوث الفلكية المصري، أعلن مؤخرا أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الأحد الموافق 30 مارس/ آذار الجاري الجاري، وهو ما يعني أن عدة شهر رمضان ستكون 29 يوما لعام 2025.