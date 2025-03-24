https://sarabic.ae/20250324/وزير-الخارجية-الإيراني-يطلع-نظيره-العراقي-على-رسالة-الرئيس-الأمريكي-إلى-طهران-1098918759.html

وزير الخارجية الإيراني يطلع نظيره العراقي على رسالة الرئيس الأمريكي إلى طهران

وزير الخارجية الإيراني يطلع نظيره العراقي على رسالة الرئيس الأمريكي إلى طهران

سبوتنيك عربي

أطلع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نظيره العراقي فؤاد حسين على رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الموجهة إلى القيادة الإيرانية بشأن البرنامج النووي... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

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بغداد – سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى مساء يوم الاثنين الموافق 24 مارس/ آذار 2025، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في غزة ولبنان على خلفية خرق الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الهجمات الأمريكية على اليمن، حيث أعرب وزير الخارجية الإيراني عن قلقه إزاء هذه التطورات".وأضاف البيان أن "الوزير الإيراني أطلع السيد فؤاد حسين على مضمون رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الموجهة إلى القيادة الإيرانية، ممثلة بمرشد الثورة السيد علي خامنئي، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية سترد على الرسالة".من جهته، أعرب وزير الخارجية العراقي، وفقا للبيان، عن "قلقه من التصعيد المتزايد في المنطقة"، مثمنا "خطوة اطلاعه على مضمون رسالة الرئيس ترامب"، مؤكدا أمله في أن يسهم تبادل الرسائل في فتح قنوات للحوار بين الجانبين.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السابع من آذار/ مارس الجاري، إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، وأنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.وأشار ترامب إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكري والدبلوماسي، مؤكدا أنها تعطي الأولوية للمفاوضات.وفي عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، ثم انسحبت أمريكا من الاتفاق خلال الولاية الأولى لترامب، في مايو/ أيار 2018.

https://sarabic.ae/20250317/إيران-لن-ننشر-رسالة-ترامب-في-وسائل-الإعلام-وما-يتم-تداوله-مجرد-تكهنات-1098708305.html

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