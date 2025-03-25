https://sarabic.ae/20250325/ترامب-يعلن-عن-رغبة-مزيد-من-الدول-في-التطبيع-مع-إسرائيل-1098921776.html

ترامب يعلن عن رغبة مزيد من الدول في التطبيع مع إسرائيل

ترامب يعلن عن رغبة مزيد من الدول في التطبيع مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالات توسع اتفاقيات "أبراهام"، التي وقعتها عدد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T06:47+0000

2025-03-25T06:47+0000

2025-03-25T06:47+0000

العالم

أخبار العالم الآن

دونالد ترامب

إسرائيل

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/19/1098921563_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_8d08f29c0e723afec1eaa5b2f8ea8fdb.jpg

وقال ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، أمس الاثنين: "سجلت اتفاقيات أبراهام نجاحا هائلا، وسترون دولا تبدأ في استكمال التزاماتها في تلك الاتفاقيات للانضمام إليها".ومن جانبه، أشاد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بما تم تحقيقه من إنجازات في اتفاقيات أبراهام"، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.يذكر أن ترامب، رعى خلال فترة رئاسته الأولى، اتفاقيات "أبراهام"، الخاصة بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية ووقعتها في ذلك الحين كل من الإمارات والبحرين، من جانب، وإسرائيل من الجانب الآخر.

https://sarabic.ae/20250122/إدارة-ترامب-تعلن-لأول-مرة-أن-اتفاقيات-التطبيع-مع-إسرائيل-قد-تشمل-قطر-1097056711.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة