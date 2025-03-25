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ترامب يعلن عن رغبة مزيد من الدول في التطبيع مع إسرائيل
ترامب يعلن عن رغبة مزيد من الدول في التطبيع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالات توسع اتفاقيات "أبراهام"، التي وقعتها عدد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، أمس الاثنين: "سجلت اتفاقيات أبراهام نجاحا هائلا، وسترون دولا تبدأ في استكمال التزاماتها في تلك الاتفاقيات للانضمام إليها".ومن جانبه، أشاد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بما تم تحقيقه من إنجازات في اتفاقيات أبراهام"، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.يذكر أن ترامب، رعى خلال فترة رئاسته الأولى، اتفاقيات "أبراهام"، الخاصة بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية ووقعتها في ذلك الحين كل من الإمارات والبحرين، من جانب، وإسرائيل من الجانب الآخر.
https://sarabic.ae/20250122/إدارة-ترامب-تعلن-لأول-مرة-أن-اتفاقيات-التطبيع-مع-إسرائيل-قد-تشمل-قطر-1097056711.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة

ترامب يعلن عن رغبة مزيد من الدول في التطبيع مع إسرائيل

06:47 GMT 25.03.2025
© Getty Images / Alex Wong / Staffاتفاقية أبراهام لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين
اتفاقية أبراهام لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / Alex Wong / Staff
تابعنا عبر
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالات توسع اتفاقيات "أبراهام"، التي وقعتها عدد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وقال ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، أمس الاثنين: "سجلت اتفاقيات أبراهام نجاحا هائلا، وسترون دولا تبدأ في استكمال التزاماتها في تلك الاتفاقيات للانضمام إليها".
وتابع: "بدأت الدول مجددا تبدي رغبة شديدة في المشاركة في الاتفاقيات وهذا سيكون رائعا".
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إدارة ترامب تعلن لأول مرة أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل قد تشمل قطر
22 يناير, 21:11 GMT
ومن جانبه، أشاد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بما تم تحقيقه من إنجازات في اتفاقيات أبراهام"، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.

وتابع: "مع عودة ترامب للبيت الأبيض، سنواصل بناء اتفاقيات "أبراهام" وإضافة دول جديدة إليها"، مضيفا: "سنواصل العمل لإحراز المزيد من التقدم في هذا الأمر، لكن الوقت لا يزال مبكرا".

يذكر أن ترامب، رعى خلال فترة رئاسته الأولى، اتفاقيات "أبراهام"، الخاصة بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية ووقعتها في ذلك الحين كل من الإمارات والبحرين، من جانب، وإسرائيل من الجانب الآخر.
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