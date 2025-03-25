https://sarabic.ae/20250325/ترامب-يعلن-عن-رغبة-مزيد-من-الدول-في-التطبيع-مع-إسرائيل-1098921776.html
ترامب يعلن عن رغبة مزيد من الدول في التطبيع مع إسرائيل
ترامب يعلن عن رغبة مزيد من الدول في التطبيع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالات توسع اتفاقيات "أبراهام"، التي وقعتها عدد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T06:47+0000
2025-03-25T06:47+0000
2025-03-25T06:47+0000
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وقال ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، أمس الاثنين: "سجلت اتفاقيات أبراهام نجاحا هائلا، وسترون دولا تبدأ في استكمال التزاماتها في تلك الاتفاقيات للانضمام إليها".ومن جانبه، أشاد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بما تم تحقيقه من إنجازات في اتفاقيات أبراهام"، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.يذكر أن ترامب، رعى خلال فترة رئاسته الأولى، اتفاقيات "أبراهام"، الخاصة بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية ووقعتها في ذلك الحين كل من الإمارات والبحرين، من جانب، وإسرائيل من الجانب الآخر.
https://sarabic.ae/20250122/إدارة-ترامب-تعلن-لأول-مرة-أن-اتفاقيات-التطبيع-مع-إسرائيل-قد-تشمل-قطر-1097056711.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة
ترامب يعلن عن رغبة مزيد من الدول في التطبيع مع إسرائيل
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمالات توسع اتفاقيات "أبراهام"، التي وقعتها عدد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وقال ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، أمس الاثنين: "سجلت اتفاقيات أبراهام نجاحا هائلا، وسترون دولا تبدأ في استكمال التزاماتها في تلك الاتفاقيات
للانضمام إليها".
وتابع: "بدأت الدول مجددا تبدي رغبة شديدة في المشاركة في الاتفاقيات وهذا سيكون رائعا".
ومن جانبه، أشاد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بما تم تحقيقه من إنجازات
في اتفاقيات أبراهام"، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.
وتابع: "مع عودة ترامب للبيت الأبيض، سنواصل بناء اتفاقيات "أبراهام" وإضافة دول جديدة إليها"، مضيفا: "سنواصل العمل لإحراز المزيد من التقدم في هذا الأمر، لكن الوقت لا يزال مبكرا".
يذكر أن ترامب، رعى خلال فترة رئاسته الأولى، اتفاقيات "أبراهام"، الخاصة بتطبيع العلاقات بين إسرائيل
والدول العربية ووقعتها في ذلك الحين كل من الإمارات والبحرين، من جانب، وإسرائيل من الجانب الآخر.