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شيخ الأزهر يتعرض لوعكة صحية... والأطباء ينصحوه بالراحة
شيخ الأزهر يتعرض لوعكة صحية... والأطباء ينصحوه بالراحة
سبوتنيك عربي
تعرض شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، لوعكة صحية، فيما نصحه الأطباء بالراحة لمدة ثلاثة أيام. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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وأكدت مشيخة الأزهر، في بيان لها، أن "فضيلة الإمام الأكبر لن يتمكن من الوفاء ببعض الارتباطات خلال اليومين القادمين"، مطمئنة محبيه على حالته الصحية، وداعية الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل ودوام العافية.وتولى الدكتور أحمد الطيب منصب شيخ الأزهر في مارس/ آذار 2010، ليصبح الإمام الثامن والأربعين في تاريخ المشيخة.ومنذ توليه المنصب، قاد الأزهر الشريف في العديد من المبادرات والإصلاحات، وأسهم في تعزيز دوره العالمي في نشر قيم التسامح والسلام، كما لعب دورًا بارزًا في تعزيز العلاقات بين المؤسسات الدينية حول العالم وأطلق العديد من المبادرات للحوار بين الأديان، بالإضافة إلى جهوده في دعم قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250221/مستشارة-شيخ-الأزهر-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-مؤتمر-الحوار-الإسلامي-وأهمية-دور-المرأة-1098020998.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

شيخ الأزهر يتعرض لوعكة صحية... والأطباء ينصحوه بالراحة

20:42 GMT 25.03.2025
© Photo / Alazhar el sharif شيخ الأزهر الأمام أحمد الطيب
شيخ الأزهر الأمام أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Photo / Alazhar el sharif
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تعرض شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، لوعكة صحية، فيما نصحه الأطباء بالراحة لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت مشيخة الأزهر، في بيان لها، أن "فضيلة الإمام الأكبر لن يتمكن من الوفاء ببعض الارتباطات خلال اليومين القادمين"، مطمئنة محبيه على حالته الصحية، وداعية الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل ودوام العافية.
مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين، الدكتورة نهلة الصعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مؤتمر الحوار الإسلامي وأهمية دور المرأة
21 فبراير, 06:28 GMT
وتولى الدكتور أحمد الطيب منصب شيخ الأزهر في مارس/ آذار 2010، ليصبح الإمام الثامن والأربعين في تاريخ المشيخة.
ومنذ توليه المنصب، قاد الأزهر الشريف في العديد من المبادرات والإصلاحات، وأسهم في تعزيز دوره العالمي في نشر قيم التسامح والسلام، كما لعب دورًا بارزًا في تعزيز العلاقات بين المؤسسات الدينية حول العالم وأطلق العديد من المبادرات للحوار بين الأديان، بالإضافة إلى جهوده في دعم قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
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