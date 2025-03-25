https://sarabic.ae/20250325/شيخ-الأزهر-يتعرض-لوعكة-صحية-والأطباء-ينصحوه-بالراحة-1098950532.html
شيخ الأزهر يتعرض لوعكة صحية... والأطباء ينصحوه بالراحة
شيخ الأزهر يتعرض لوعكة صحية... والأطباء ينصحوه بالراحة
سبوتنيك عربي
تعرض شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، لوعكة صحية، فيما نصحه الأطباء بالراحة لمدة ثلاثة أيام. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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وأكدت مشيخة الأزهر، في بيان لها، أن "فضيلة الإمام الأكبر لن يتمكن من الوفاء ببعض الارتباطات خلال اليومين القادمين"، مطمئنة محبيه على حالته الصحية، وداعية الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل ودوام العافية.وتولى الدكتور أحمد الطيب منصب شيخ الأزهر في مارس/ آذار 2010، ليصبح الإمام الثامن والأربعين في تاريخ المشيخة.ومنذ توليه المنصب، قاد الأزهر الشريف في العديد من المبادرات والإصلاحات، وأسهم في تعزيز دوره العالمي في نشر قيم التسامح والسلام، كما لعب دورًا بارزًا في تعزيز العلاقات بين المؤسسات الدينية حول العالم وأطلق العديد من المبادرات للحوار بين الأديان، بالإضافة إلى جهوده في دعم قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250221/مستشارة-شيخ-الأزهر-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-مؤتمر-الحوار-الإسلامي-وأهمية-دور-المرأة-1098020998.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
شيخ الأزهر يتعرض لوعكة صحية... والأطباء ينصحوه بالراحة
تعرض شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، لوعكة صحية، فيما نصحه الأطباء بالراحة لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت مشيخة الأزهر، في بيان لها
، أن "فضيلة الإمام الأكبر لن يتمكن من الوفاء ببعض الارتباطات خلال اليومين القادمين"، مطمئنة محبيه على حالته الصحية، وداعية الله أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل ودوام العافية.
وتولى الدكتور أحمد الطيب منصب شيخ الأزهر في مارس/ آذار 2010، ليصبح الإمام الثامن والأربعين في تاريخ المشيخة.
ومنذ توليه المنصب، قاد الأزهر الشريف في العديد من المبادرات والإصلاحات، وأسهم في تعزيز دوره العالمي في نشر قيم التسامح والسلام، كما لعب دورًا بارزًا في تعزيز العلاقات بين المؤسسات الدينية حول العالم وأطلق العديد من المبادرات للحوار بين الأديان، بالإضافة إلى جهوده في دعم قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.