https://sarabic.ae/20250221/مستشارة-شيخ-الأزهر-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-مؤتمر-الحوار-الإسلامي-وأهمية-دور-المرأة-1098020998.html
مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مؤتمر الحوار الإسلامي وأهمية دور المرأة
مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مؤتمر الحوار الإسلامي وأهمية دور المرأة
سبوتنيك عربي
شددت مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين، الدكتورة نهلة الصعيدي، على أهمية مؤتمر الحوار الإسلامي في ظل ما يحدث من صراعات وحروب، لم تجن منها الأمة سوى... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-21T06:28+0000
2025-02-21T06:28+0000
2025-02-21T06:28+0000
مصر
العالم العربي
الأخبار
البحرين
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/15/1098020655_0:236:1280:956_1920x0_80_0_0_b2bd239a1a952b1a9976caaaded18d03.jpg
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن مخرجات المؤتمر مبشرة، وحديث العلماء خلال الفعاليات يدعو للتفاؤل، لكن الأمر يحتاج إلى متابعة، حيث أكد شيخ الأزهر على إقامة النسخة الثانية منه في مصر.وأوضحت أن مقترح "ميثاق أهل القبلة"، الذي أطلقه شيخ الأزهر خلال المؤتمر، مهم جدًا، ودعوة صريحة ومفتوحة للتخلي عن الخلافات ونبذها.وانطلقت، الأربعاء الماضي، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".
https://sarabic.ae/20250220/وزير-الأوقاف-المصري-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-مخرجات-مؤتمر-الحوار-الإسلامي-وقضية-فلسطين-1098017631.html
مصر
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/15/1098020655_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7efb533588ed8dea43c409c5e5db3edc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, العالم العربي, الأخبار, البحرين, حصري
مصر, العالم العربي, الأخبار, البحرين, حصري
مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مؤتمر الحوار الإسلامي وأهمية دور المرأة
حصري
شددت مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين، الدكتورة نهلة الصعيدي، على أهمية مؤتمر الحوار الإسلامي في ظل ما يحدث من صراعات وحروب، لم تجن منها الأمة سوى الدمار والخراب، مؤكدة أن المؤتمر جاء ليؤكد على مصير الأمة المشترك.
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك
"، أن مخرجات المؤتمر مبشرة، وحديث العلماء خلال الفعاليات يدعو للتفاؤل، لكن الأمر يحتاج إلى متابعة، حيث أكد شيخ الأزهر على إقامة النسخة الثانية منه في مصر.
كما أشارت إلى أهمية المشاركة الواسعة من المؤسسات والطوائف والمذاهب والعلماء، الذين يمكنهم إحداث التغيير.
وأوضحت أن مقترح "ميثاق أهل القبلة"، الذي أطلقه شيخ الأزهر خلال المؤتمر، مهم جدًا، ودعوة صريحة ومفتوحة للتخلي عن الخلافات ونبذها.
وفيما يخص دور المرأة في مثل هذه القضايا، قالت إن المرأة المجتمع بأسره، ولها دور كبير في مثل هذه القضايا، شريطة أن يتم تمكينها بشكل حقيقي، بعد أن تم تغييب دورها لفترة طويلة، مؤكدة أنه لا يمكن إغفال دور المرأة في المجتمع.
وانطلقت، الأربعاء الماضي، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر
إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".