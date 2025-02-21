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مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مؤتمر الحوار الإسلامي وأهمية دور المرأة
مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مؤتمر الحوار الإسلامي وأهمية دور المرأة
سبوتنيك عربي
شددت مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين، الدكتورة نهلة الصعيدي، على أهمية مؤتمر الحوار الإسلامي في ظل ما يحدث من صراعات وحروب، لم تجن منها الأمة سوى... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن مخرجات المؤتمر مبشرة، وحديث العلماء خلال الفعاليات يدعو للتفاؤل، لكن الأمر يحتاج إلى متابعة، حيث أكد شيخ الأزهر على إقامة النسخة الثانية منه في مصر.وأوضحت أن مقترح "ميثاق أهل القبلة"، الذي أطلقه شيخ الأزهر خلال المؤتمر، مهم جدًا، ودعوة صريحة ومفتوحة للتخلي عن الخلافات ونبذها.وانطلقت، الأربعاء الماضي، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".
https://sarabic.ae/20250220/وزير-الأوقاف-المصري-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-مخرجات-مؤتمر-الحوار-الإسلامي-وقضية-فلسطين-1098017631.html
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مستشارة شيخ الأزهر تتحدث لـ"سبوتنيك" عن مؤتمر الحوار الإسلامي وأهمية دور المرأة

06:28 GMT 21.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين، الدكتورة نهلة الصعيدي
مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين، الدكتورة نهلة الصعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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شددت مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين، الدكتورة نهلة الصعيدي، على أهمية مؤتمر الحوار الإسلامي في ظل ما يحدث من صراعات وحروب، لم تجن منها الأمة سوى الدمار والخراب، مؤكدة أن المؤتمر جاء ليؤكد على مصير الأمة المشترك.
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن مخرجات المؤتمر مبشرة، وحديث العلماء خلال الفعاليات يدعو للتفاؤل، لكن الأمر يحتاج إلى متابعة، حيث أكد شيخ الأزهر على إقامة النسخة الثانية منه في مصر.
كما أشارت إلى أهمية المشاركة الواسعة من المؤسسات والطوائف والمذاهب والعلماء، الذين يمكنهم إحداث التغيير.
وأوضحت أن مقترح "ميثاق أهل القبلة"، الذي أطلقه شيخ الأزهر خلال المؤتمر، مهم جدًا، ودعوة صريحة ومفتوحة للتخلي عن الخلافات ونبذها.
وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، في مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي في المنامة، البحرين، 20 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
وزير الأوقاف المصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن مخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي وقضية فلسطين
أمس, 21:12 GMT
وفيما يخص دور المرأة في مثل هذه القضايا، قالت إن المرأة المجتمع بأسره، ولها دور كبير في مثل هذه القضايا، شريطة أن يتم تمكينها بشكل حقيقي، بعد أن تم تغييب دورها لفترة طويلة، مؤكدة أنه لا يمكن إغفال دور المرأة في المجتمع.
وانطلقت، الأربعاء الماضي، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".
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