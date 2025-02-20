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وزير الأوقاف المصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن مخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي وقضية فلسطين
وزير الأوقاف المصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن مخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي وقضية فلسطين
سبوتنيك عربي
أشاد وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، اليوم الخميس، بمؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، وقال إنه شهد حضور ما... 20.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "أفضل مخرجات المؤتمر هي الدعوة التي أطلقها شيخ الأزهر، أحمد الطيب، من أجل ترسيخ وإقرار دستور إسلامي جامع وشامل للمسلمين من كافة المذاهب لكل أهل القبلة، وأن يجتمع حول هذا الدستور العلماء من كافة أنحاء العالم". وتابع: "الدستور يحمل في طيّاته آليات وبرامج لتنفيذه على أرض الواقع، وإن عاد هذا العدد من كبار العلماء إلى بلادهم، وهم يتحكمون في مؤسسات ووزارات وبرامج عمل ومدارس علمية، فإن هذا كفيل بإحداث نقطة تحول وصيحة وعي لدى المسلمين في كل أنحاء العالم"، مؤكدا أن "الدعوة الملهمة والموفقة والرعاية الملكية السامية دافعة للمؤتمر أن يكون في غاية التألق والنجاح". ومضى قائلا: "في هذا السياق، أؤكد على أنه لا سبيل أو حل لهذه الأزمة إلا بإقامة دولة فلسطين، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما هي ثوابت الدولة المصرية".ويرى وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، أن "الضامن الوحيد لهذا في مواجهة التقاطعات العالمية الحادة المحيطة بنا، هي وجود إرادة واضحة تفرض كلمتها وتقرّها في حماية دولة فلسطين من الذوبان والإنهاء والتصفية"، وفق قوله.وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".
https://sarabic.ae/20250220/أبرز-توصيات-البيان-الختامي-لمؤتمر-الحوار-الإسلامي-في-البحرين-1098015314.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, البحرين, حصري

وزير الأوقاف المصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن مخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي وقضية فلسطين

21:12 GMT 20.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIوزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، في مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي في المنامة، البحرين، 20 فبراير/ شباط 2025
وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، في مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي في المنامة، البحرين، 20 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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أشاد وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، اليوم الخميس، بمؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، وقال إنه شهد حضور ما يزيد عن 400 عالم من كافة المذاهب، في محاولة لجمع شمل المسلمين.
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "أفضل مخرجات المؤتمر هي الدعوة التي أطلقها شيخ الأزهر، أحمد الطيب، من أجل ترسيخ وإقرار دستور إسلامي جامع وشامل للمسلمين من كافة المذاهب لكل أهل القبلة، وأن يجتمع حول هذا الدستور العلماء من كافة أنحاء العالم".
وتابع: "الدستور يحمل في طيّاته آليات وبرامج لتنفيذه على أرض الواقع، وإن عاد هذا العدد من كبار العلماء إلى بلادهم، وهم يتحكمون في مؤسسات ووزارات وبرامج عمل ومدارس علمية، فإن هذا كفيل بإحداث نقطة تحول وصيحة وعي لدى المسلمين في كل أنحاء العالم"، مؤكدا أن "الدعوة الملهمة والموفقة والرعاية الملكية السامية دافعة للمؤتمر أن يكون في غاية التألق والنجاح".

وعن فلسطين، قال وزير الأوقاف المصري إن "وحدة المسلمين هي الضامن الوحيد للحفاظ على القضية الفلسطينية، عبر توحد إرادة المسلمين في الحفاظ عليها، ورفض كل مخططات التهجير وتصفية القضية"، موضحا أنه "كلما انقسم المسلمون وتصارعوا ضاعت منهم القضية، وكلما التئم شملهم تمكنوا من مواجهة هذه المخططات".

ومضى قائلا: "في هذا السياق، أؤكد على أنه لا سبيل أو حل لهذه الأزمة إلا بإقامة دولة فلسطين، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما هي ثوابت الدولة المصرية".
ويرى وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، أن "الضامن الوحيد لهذا في مواجهة التقاطعات العالمية الحادة المحيطة بنا، هي وجود إرادة واضحة تفرض كلمتها وتقرّها في حماية دولة فلسطين من الذوبان والإنهاء والتصفية"، وفق قوله.
انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي في المنامة تحت شعار أمة واحدة ومصير مشترك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
أبرز توصيات البيان الختامي لمؤتمر الحوار الإسلامي في البحرين
19:26 GMT
وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".
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