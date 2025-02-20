https://sarabic.ae/20250220/وزير-الأوقاف-المصري-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-مخرجات-مؤتمر-الحوار-الإسلامي-وقضية-فلسطين-1098017631.html

وزير الأوقاف المصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن مخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي وقضية فلسطين

وزير الأوقاف المصري يتحدث لـ"سبوتنيك" عن مخرجات مؤتمر الحوار الإسلامي وقضية فلسطين

سبوتنيك عربي

أشاد وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، اليوم الخميس، بمؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، وقال إنه شهد حضور ما... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "أفضل مخرجات المؤتمر هي الدعوة التي أطلقها شيخ الأزهر، أحمد الطيب، من أجل ترسيخ وإقرار دستور إسلامي جامع وشامل للمسلمين من كافة المذاهب لكل أهل القبلة، وأن يجتمع حول هذا الدستور العلماء من كافة أنحاء العالم". وتابع: "الدستور يحمل في طيّاته آليات وبرامج لتنفيذه على أرض الواقع، وإن عاد هذا العدد من كبار العلماء إلى بلادهم، وهم يتحكمون في مؤسسات ووزارات وبرامج عمل ومدارس علمية، فإن هذا كفيل بإحداث نقطة تحول وصيحة وعي لدى المسلمين في كل أنحاء العالم"، مؤكدا أن "الدعوة الملهمة والموفقة والرعاية الملكية السامية دافعة للمؤتمر أن يكون في غاية التألق والنجاح". ومضى قائلا: "في هذا السياق، أؤكد على أنه لا سبيل أو حل لهذه الأزمة إلا بإقامة دولة فلسطين، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما هي ثوابت الدولة المصرية".ويرى وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، أن "الضامن الوحيد لهذا في مواجهة التقاطعات العالمية الحادة المحيطة بنا، هي وجود إرادة واضحة تفرض كلمتها وتقرّها في حماية دولة فلسطين من الذوبان والإنهاء والتصفية"، وفق قوله.وانطلقت، أمس الأربعاء، أعمال مؤتمر الحوار الإسلامي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، تحت شعار "أمة واحدة ومصير مشترك"، وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة بومين، وذلك بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، يسعى المؤتمر إلى "الإفادة من التجارب السابقة كافة، على طريق التقارب بين مكونات الأمة الواحدة، ومبادرات الحوار التي تمت على هذا الطريق، لاستكمال ما بدأته برؤيةٍ جديدةٍ أقوى وأوسع أفقًا، من خلال مناقشة القضايا الأكثر أهميةً وإلحاحًا، والتركيز على مواطن التحدي، وتقديم إضافة نوعية حقيقية في مجال الوحدة الإسلامية".

https://sarabic.ae/20250220/أبرز-توصيات-البيان-الختامي-لمؤتمر-الحوار-الإسلامي-في-البحرين-1098015314.html

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