https://sarabic.ae/20250325/لسبب-غريب-طائرة-متجهة-من-أمريكا-إلى-الصين-تتوقف-عن-إكمال-مسارها--1098922371.html

لسبب غريب.. طائرة متجهة من أمريكا إلى الصين تتوقف عن إكمال مسارها لتعود أدراجها

لسبب غريب.. طائرة متجهة من أمريكا إلى الصين تتوقف عن إكمال مسارها لتعود أدراجها

سبوتنيك عربي

اضطرت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" من طراز " بوينغ-787"، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى الصين، إلى العودة لمطار الإقلاع وعدم إكمال مسارها. 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T06:58+0000

2025-03-25T06:58+0000

2025-03-25T07:18+0000

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وعادت الطائرة أدراجها بعد اكتشاف أحد طياري الطائرة أنه قد أقلع دون جواز سفره، حسبما ذكرت شركة الطيران في بيان.وبعد ساعتين، عادت الطائرة أدراجها وتوجهت إلى سان فرانسيسكو، حيث هبطت حوالي الساعة الخامسة مساء، بحسب موقع "فلايت آوير".وصرحت شركة "يونايتد إيرلاينز"، في بيان لها: "لم يكن جواز سفر الطيار على متن الطائرة. رتبنا لطاقم جديد لنقل عملائنا إلى وجهتهم في ذلك المساء. وقُدِّمت لهم قسائم وجبات وتعويضات".وبحسب شبكة "سي إن إن"، انطلق الطاقم الجديد حوالي الساعة التاسعة مساءً، وهبط في شنغهاي بعد حوالي 6 ساعات من الموعد المحدد.

https://sarabic.ae/20250324/كبداية-فيلم-رعب-اكتشاف-كرة-ذهبية-في-قاع-المحيط-تحير-العلماء-1098907826.html

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