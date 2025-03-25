وزارة الاتصالات السورية تكشف سبب انقطاع خدمة الإنترنت في عموم البلاد

عربي
لافروف: محادثات الرياض ركزت بالدرجة الأولى على قضايا سلامة الملاحة في البحر الأسود
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
15:00 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة ، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل ، وإدانات عربية ودولية
16:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250325/وزارة-الاتصالات-السورية-تكشف-سبب-انقطاع-خدمة-الإنترنت-في-عموم-البلاد-1098930666.html
وزارة الاتصالات السورية تكشف سبب انقطاع خدمة الإنترنت في عموم البلاد
وزارة الاتصالات السورية تكشف سبب انقطاع خدمة الإنترنت في عموم البلاد
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الاتصالات السورية، اليوم الثلاثاء، بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم البلاد تدريجيًا، بعد انقطاعها جراء "عمليات تخريبية". 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T11:34+0000
2025-03-25T11:35+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093950638_0:70:1016:642_1920x0_80_0_0_53f3bd186ac0d996eca38a6e745d5e92.jpg
وقال المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لوكالة الأنباء السورية "سانا": "بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم سوريا بالتدريج بعد انقطاعها لساعات".وفي وقت سابق، أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" عن "تعرض عدد من الكبلات الضوئية في محافظتي دمشق وحمص وسط وجنوبي سوريا لأضرار، ما أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت عن معظم المناطق السورية، منذ فجر اليوم الثلاثاء، ترافق ذلك مع انقطاع شبه كامل للاتصالات الخارجية". وأفادت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، أنها رصدت انقطاعا لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا.وأضافت "نت بلوكس": "تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، ما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/13/1093950638_69:0:969:675_1920x0_80_0_0_7e7a795d1a727338f32f517194f29e98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

وزارة الاتصالات السورية تكشف سبب انقطاع خدمة الإنترنت في عموم البلاد

11:34 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 11:35 GMT 25.03.2025)
© Photo / Unsplash/ Thomas Jensenالإنترنت
الإنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Photo / Unsplash/ Thomas Jensen
تابعنا عبر
أكدت وزارة الاتصالات السورية، اليوم الثلاثاء، بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم البلاد تدريجيًا، بعد انقطاعها جراء "عمليات تخريبية".
وقال المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لوكالة الأنباء السورية "سانا": "بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم سوريا بالتدريج بعد انقطاعها لساعات".

وكشف المكتب أن سبب الانقطاع كان بسبب "عمليات تخريب أسفرت عن انقطاع المسارين الضوئيين في منطقتي معلولا وحسياء".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" عن "تعرض عدد من الكبلات الضوئية في محافظتي دمشق وحمص وسط وجنوبي سوريا لأضرار، ما أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت عن معظم المناطق السورية، منذ فجر اليوم الثلاثاء، ترافق ذلك مع انقطاع شبه كامل للاتصالات الخارجية".
وأفادت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، أنها رصدت انقطاعا لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا.
وأضافت "نت بلوكس": "تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، ما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала