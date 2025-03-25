https://sarabic.ae/20250325/وزارة-الاتصالات-السورية-تكشف-سبب-انقطاع-خدمة-الإنترنت-في-عموم-البلاد-1098930666.html
وزارة الاتصالات السورية تكشف سبب انقطاع خدمة الإنترنت في عموم البلاد
وزارة الاتصالات السورية تكشف سبب انقطاع خدمة الإنترنت في عموم البلاد
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الاتصالات السورية، اليوم الثلاثاء، بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم البلاد تدريجيًا، بعد انقطاعها جراء "عمليات تخريبية". 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T11:34+0000
2025-03-25T11:34+0000
2025-03-25T11:35+0000
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وقال المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لوكالة الأنباء السورية "سانا": "بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم سوريا بالتدريج بعد انقطاعها لساعات".وفي وقت سابق، أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" عن "تعرض عدد من الكبلات الضوئية في محافظتي دمشق وحمص وسط وجنوبي سوريا لأضرار، ما أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت عن معظم المناطق السورية، منذ فجر اليوم الثلاثاء، ترافق ذلك مع انقطاع شبه كامل للاتصالات الخارجية". وأفادت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، أنها رصدت انقطاعا لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا.وأضافت "نت بلوكس": "تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، ما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
وزارة الاتصالات السورية تكشف سبب انقطاع خدمة الإنترنت في عموم البلاد
11:34 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 11:35 GMT 25.03.2025)
أكدت وزارة الاتصالات السورية، اليوم الثلاثاء، بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم البلاد تدريجيًا، بعد انقطاعها جراء "عمليات تخريبية".
وقال المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات لوكالة الأنباء السورية "سانا": "بدء عودة خدمات الإنترنت إلى عموم سوريا بالتدريج بعد انقطاعها لساعات".
وكشف المكتب أن سبب الانقطاع كان بسبب "عمليات تخريب أسفرت عن انقطاع المسارين الضوئيين في منطقتي معلولا وحسياء".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" عن "تعرض عدد من الكبلات الضوئية في محافظتي دمشق وحمص وسط وجنوبي سوريا لأضرار، ما أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت عن معظم المناطق السورية، منذ فجر اليوم الثلاثاء، ترافق ذلك مع انقطاع شبه كامل للاتصالات الخارجية".
وأفادت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، أنها رصدت انقطاعا لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا.
وأضافت "نت بلوكس": "تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، ما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن".