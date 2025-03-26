https://sarabic.ae/20250326/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-أمام-مبنى-الحكومة-بالقدس-احتجاجا-على-إقالة-رئيس-الشاباك-فيديو-1098981333.html

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام مبنى الحكومة بالقدس احتجاجا على إقالة رئيس "الشاباك".. فيديو

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام مبنى الحكومة بالقدس احتجاجا على إقالة رئيس "الشاباك".. فيديو

سبوتنيك عربي

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، أمام مبنى الحكومة بمدينة القدس احتجاجا على إقالة رئيس "الشاباك"، رونين بار. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T18:53+0000

2025-03-26T18:53+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بأن آلاف الإسرائيليين تظاهروا أمام مبنى الحكومة بالقدس الغربية احتجاجا على إقالة رئيس "الشاباك" ومساعي عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارا مياراف.وأكدت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا أيضا أمام المحكمة العليا في القدس احتجاجا على تعديلات لجنة اختيار القضاة، ولرفض مساعي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عزل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.يذكر أن رحى أزمة سياسية معقدة تدور حاليا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من جهة، وبين مدير جهاز "الشاباك" رونين بار ومسانديه من جهة أخرى.ويصر نتنياهو على أن إقالته مدير الشاباك سببها أنه فقد الثقة فيه، أما مدير الشاباك نفسه ومنتقدو نتنياهو، فقد قدّموا رواية مختلفة تمامًا، وهي أن نتنياهو يسعى إلى إقالة مدير جهاز الشاباك، لأن الجهاز يحقق مع أقرب مساعدي نتنياهو بشأن علاقات مزعومة مع قطر، واتهامات بأن بعض هؤلاء المساعدين مارسوا ضغوطًا غير مناسبة لصالح قطر، بما في ذلك تلقي أموال من الحكومة القطرية.وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تأتي هذه الخلافات في الوقت الذي يحقق فيه الشاباك في الروابط بين مساعدي بنيامين نتنياهو وقطر، وسط مزاعم بأن المتحدث السابق لنتنياهو، إيلي فيلدشتاين، الذي وُجهت إليه تهمة الإضرار بالأمن القومي في قضية تتعلق بسرقة وتسريب وثائق سرية للجيش الإسرائيلي، عمل لصالح قطر عبر شركة دولية تعاقدت معها الدوحة لتزويد كبار الصحفيين الإسرائيليين بقصص مؤيدة لقطر.من جانبه، قال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إن نتنياهو قرر إقالة بار لسبب واحد فقط، وهو التحقيق في قضية "قطر غيت" التي استمرت لمدة عام ونصف دون أن يرى سببا لإقالته، مشيرا إلى أنه عند بدء التحقيق في تسلل أموال قطر إلى مكتب نتنياهو وتحويلها لمساعديه، أعلن إقالته.

https://sarabic.ae/20250323/بسبب-أزمة-عائلات-الأسرى-وإقالة-رئيس-الشاباك-الاحتجاجات-تجتاح-إسرائيل-1098888477.html

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