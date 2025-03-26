https://sarabic.ae/20250326/بيدرسون-يطالب-إسرائيل-بالانسحاب-من-أراضي-سوريا-واحترام-سيادتها-1098951862.html
بيدرسون يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي سوريا واحترام سيادتها
بيدرسون يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي سوريا واحترام سيادتها
سبوتنيك عربي
طالب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T01:06+0000
2025-03-26T01:06+0000
2025-03-26T01:06+0000
غير بيدرسون
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القاهرة ـ سبوتنيك. وقال بيدرسون في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في سوريا، اليوم الثلاثاء: "يجب أن تنسحب إسرائيل من سوريا وتحترم سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والأمم المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل والسلطة الانتقالية في سوريا لتحقيق تلك الغاية".وأعرب بيدرسون عن قلقه إزاء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول رغبتهم في "البقاء في سوريا خلال المستقبل القريب"، داعياً مجلس الأمن إلى "مطالبة إسرائيل بأن يكون وجودها مؤقتاً".وأوضح أن شهري شباط/فبراير الماضي وآذار/مارس الجاري شهدا عدداً من "الضربات الجوية الإسرائيلية على جنوب غربي سوريا ودمشق وحمص ومنطقة الساحل"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي أكد علناً بناء عدد من المواقع في منطقة الفصل، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".ويُذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 على يد المعارضة السورية المسلحة، يشنّ الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.كما توغّل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، الواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتاً" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
https://sarabic.ae/20250325/سوريا-التصعيد-الإسرائيلي-جزء-من-سلسلة-انتهاكات-بدأت-بتوغل--في-محافظتي-القنيطرة-ودرعا-1098937863.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
غير بيدرسون, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
غير بيدرسون, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
بيدرسون يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي سوريا واحترام سيادتها
طالب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
القاهرة ـ سبوتنيك
. وقال بيدرسون في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في سوريا، اليوم الثلاثاء: "يجب أن تنسحب إسرائيل من سوريا وتحترم سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والأمم المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل والسلطة الانتقالية في سوريا لتحقيق تلك الغاية".
وأعرب بيدرسون عن قلقه إزاء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول رغبتهم في "البقاء في سوريا خلال المستقبل القريب"، داعياً مجلس الأمن إلى "مطالبة إسرائيل بأن يكون وجودها مؤقتاً".
وأوضح أن شهري شباط/فبراير الماضي وآذار/مارس الجاري شهدا عدداً من "الضربات الجوية الإسرائيلية على جنوب غربي سوريا ودمشق وحمص ومنطقة الساحل"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي أكد علناً بناء عدد من المواقع في منطقة الفصل، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".
ويُذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 على يد المعارضة السورية المسلحة، يشنّ الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.
كما توغّل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة
منزوعة السلاح في الجولان، الواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتاً" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.