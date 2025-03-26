بيدرسون يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي سوريا واحترام سيادتها

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بيارق النصر
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ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
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نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
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عرب بوينت بودكاست
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قوانين الاقتصاد
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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30 د
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خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
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مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
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شؤون عسكرية
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مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
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خبير: استهداف الصحفيين استفزاز أوكراني ضد موسكو
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هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
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https://sarabic.ae/20250326/بيدرسون-يطالب-إسرائيل-بالانسحاب-من-أراضي-سوريا-واحترام-سيادتها-1098951862.html
بيدرسون يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي سوريا واحترام سيادتها
بيدرسون يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي سوريا واحترام سيادتها
سبوتنيك عربي
طالب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T01:06+0000
2025-03-26T01:06+0000
غير بيدرسون
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
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القاهرة ـ سبوتنيك. وقال بيدرسون في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في سوريا، اليوم الثلاثاء: "يجب أن تنسحب إسرائيل من سوريا وتحترم سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والأمم المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل والسلطة الانتقالية في سوريا لتحقيق تلك الغاية".وأعرب بيدرسون عن قلقه إزاء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول رغبتهم في "البقاء في سوريا خلال المستقبل القريب"، داعياً مجلس الأمن إلى "مطالبة إسرائيل بأن يكون وجودها مؤقتاً".وأوضح أن شهري شباط/فبراير الماضي وآذار/مارس الجاري شهدا عدداً من "الضربات الجوية الإسرائيلية على جنوب غربي سوريا ودمشق وحمص ومنطقة الساحل"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي أكد علناً بناء عدد من المواقع في منطقة الفصل، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".ويُذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 على يد المعارضة السورية المسلحة، يشنّ الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.كما توغّل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، الواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتاً" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
https://sarabic.ae/20250325/سوريا-التصعيد-الإسرائيلي-جزء-من-سلسلة-انتهاكات-بدأت-بتوغل--في-محافظتي-القنيطرة-ودرعا-1098937863.html
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غير بيدرسون, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم
غير بيدرسون, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم

بيدرسون يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي سوريا واحترام سيادتها

01:06 GMT 26.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون
 المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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طالب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة احترام إسرائيل لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
القاهرة ـ سبوتنيك. وقال بيدرسون في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في سوريا، اليوم الثلاثاء: "يجب أن تنسحب إسرائيل من سوريا وتحترم سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والأمم المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل والسلطة الانتقالية في سوريا لتحقيق تلك الغاية".
قصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
سوريا: التصعيد الإسرائيلي جزء من سلسلة انتهاكات بدأت بتوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا
أمس, 15:04 GMT
وأعرب بيدرسون عن قلقه إزاء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول رغبتهم في "البقاء في سوريا خلال المستقبل القريب"، داعياً مجلس الأمن إلى "مطالبة إسرائيل بأن يكون وجودها مؤقتاً".
وأوضح أن شهري شباط/فبراير الماضي وآذار/مارس الجاري شهدا عدداً من "الضربات الجوية الإسرائيلية على جنوب غربي سوريا ودمشق وحمص ومنطقة الساحل"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي أكد علناً بناء عدد من المواقع في منطقة الفصل، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974".
ويُذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 على يد المعارضة السورية المسلحة، يشنّ الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.
كما توغّل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، الواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتاً" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
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