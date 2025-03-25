https://sarabic.ae/20250325/سوريا-التصعيد-الإسرائيلي-جزء-من-سلسلة-انتهاكات-بدأت-بتوغل--في-محافظتي-القنيطرة-ودرعا-1098937863.html

سوريا: التصعيد الإسرائيلي جزء من سلسلة انتهاكات بدأت بتوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا

سوريا: التصعيد الإسرائيلي جزء من سلسلة انتهاكات بدأت بتوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، عن "استنكارها للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، خصوصا التصعيد الخطير على كويا بمحافظة درعا". 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T15:04+0000

2025-03-25T15:04+0000

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وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن هناك "6 مواطنين سوريين قتلوا في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على قرية كويا بريف درعا"، مؤكدة أن "التصعيد الإسرائيلي جزء من سلسلة انتهاكات بدأت بتوغل قواتها في محافظتي القنيطرة ودرعا".وأضاف البيان أن "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية انتهاك صارخ للسيادة والقانون الدولي"، متابعا: "نهيب بأبناء شعبنا التمسك بأرضهم ورفض محاولات التهجير أو فرض واقع جديد بالقوة".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي، استهدف ريف درعا، بعد ساعات من استهداف القوات الإسرائيلية مطار تدمر العسكري، ومواقع محيطة في المدينة في ريف حمص.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا. وقال الجيش في بيان: "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين، تدمر و"تي-4".وشنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضية، غارات جوية على مطار تدمر العسكري في سوريا، من دون ورود أنباء عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت جسر "مخيبر" في منطقة حوش السيد علي بريف حمص، عند الحدود السورية – اللبنانية.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.

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