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سوريا: التصعيد الإسرائيلي جزء من سلسلة انتهاكات بدأت بتوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا
سوريا: التصعيد الإسرائيلي جزء من سلسلة انتهاكات بدأت بتوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، عن "استنكارها للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، خصوصا التصعيد الخطير على كويا بمحافظة درعا". 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-25T15:04+0000
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وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن هناك "6 مواطنين سوريين قتلوا في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على قرية كويا بريف درعا"، مؤكدة أن "التصعيد الإسرائيلي جزء من سلسلة انتهاكات بدأت بتوغل قواتها في محافظتي القنيطرة ودرعا".وأضاف البيان أن "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية انتهاك صارخ للسيادة والقانون الدولي"، متابعا: "نهيب بأبناء شعبنا التمسك بأرضهم ورفض محاولات التهجير أو فرض واقع جديد بالقوة".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي، استهدف ريف درعا، بعد ساعات من استهداف القوات الإسرائيلية مطار تدمر العسكري، ومواقع محيطة في المدينة في ريف حمص.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا. وقال الجيش في بيان: "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين، تدمر و"تي-4".وشنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضية، غارات جوية على مطار تدمر العسكري في سوريا، من دون ورود أنباء عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت جسر "مخيبر" في منطقة حوش السيد علي بريف حمص، عند الحدود السورية – اللبنانية.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
https://sarabic.ae/20250325/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-قدرات-عسكرية-متبقية-في-قاعدتي-تدمر-وتي-4-في-سوريا-1098921300.html
https://sarabic.ae/20250325/حماس-تدين-العدوان-الإسرائيلي-الذي-استهدف-أحياء-سكنية-جنوبي-سوريا-1098935683.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

سوريا: التصعيد الإسرائيلي جزء من سلسلة انتهاكات بدأت بتوغل في محافظتي القنيطرة ودرعا

15:04 GMT 25.03.2025
© Sputnikقصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا
قصف صاروحي لقاعدة أمريكية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، عن "استنكارها للعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية، خصوصا التصعيد الخطير على كويا بمحافظة درعا".
وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن هناك "6 مواطنين سوريين قتلوا في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على قرية كويا بريف درعا"، مؤكدة أن "التصعيد الإسرائيلي جزء من سلسلة انتهاكات بدأت بتوغل قواتها في محافظتي القنيطرة ودرعا".
وأضاف البيان أن "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية انتهاك صارخ للسيادة والقانون الدولي"، متابعا: "نهيب بأبناء شعبنا التمسك بأرضهم ورفض محاولات التهجير أو فرض واقع جديد بالقوة".
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا "قدرات عسكرية متبقية" في قاعدتي تدمر و"تي 4" في سوريا
06:36 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي، استهدف ريف درعا، بعد ساعات من استهداف القوات الإسرائيلية مطار تدمر العسكري، ومواقع محيطة في المدينة في ريف حمص.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا. وقال الجيش في بيان: "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين، تدمر و"تي-4".
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي ‏سيواصل العمل لـ"إزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".
وشنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضية، غارات جوية على مطار تدمر العسكري في سوريا، من دون ورود أنباء عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
"حماس" تدين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أحياء سكنية جنوبي سوريا
14:37 GMT

كما شن الطيران الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، غارات على مناطق في ريف العاصمة دمشق، فيما استهدف، مساء الاثنين الماضي، مواقع عسكرية جنوبي سوريا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت جسر "مخيبر" في منطقة حوش السيد علي بريف حمص، عند الحدود السورية – اللبنانية.
ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
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