https://sarabic.ae/20250325/حماس-تدين-العدوان-الإسرائيلي-الذي-استهدف-أحياء-سكنية-جنوبي-سوريا-1098935683.html

"حماس" تدين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أحياء سكنية جنوبي سوريا

"حماس" تدين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أحياء سكنية جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

أدانت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أحياء سكنية في قرية كويا في ريف درعا جنوبي سوريا. 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T14:37+0000

2025-03-25T14:37+0000

2025-03-25T14:37+0000

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وقالت الحركة في بيان صحفي على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، إن "العدوان الصهيوني تصعيد خطير ويكشف عن نية حكومة الاحتلال الإجرامية المبيتة تجاه سوريا".وأضافت الحركة أن "العدوان الصهيوني يؤكد أن الاحتلال يوسع دائرة عدوانه ليشمل شعوب المنطقة ولم يعد يقتصر على غزة والضفة"، مشيدة "ببسالة أهلنا في الجنوب السوري وتصديهم البطولي لقوات الاحتلال التي تحاول فرض سيطرتها على أراضيهم".فيما طالبت حركة "حماس" الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه العدوان واتخاذ مواقف للتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قتل 7 أشخاص في قصف إسرائيلي، استهدف ريف درعا، بعد ساعات من استهداف القوات الإسرائيلية مطار تدمر العسكري، ومواقع محيطة في المدينة في ريف حمص.في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا. وقال الجيش في بيان: "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين، تدمر و"تي-4".وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي ‏سيواصل العمل لـ"إزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".وشنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضية، غارات جوية على مطار تدمر العسكري في سوريا، من دون ورود أنباء عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم.كما كان الطيران الإسرائيلي قد شن، يوم الخميس الماضي، غارات على مناطق في ريف العاصمة دمشق، فيما استهدف، مساء الاثنين الماضي، مواقع عسكرية جنوبي سوريا.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت جسر "مخيبر" في منطقة حوش السيد علي بريف حمص، عند الحدود السورية – اللبنانية.ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.

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