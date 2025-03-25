https://sarabic.ae/20250325/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-قدرات-عسكرية-متبقية-في-قاعدتي-تدمر-وتي-4-في-سوريا-1098921300.html
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا "قدرات عسكرية متبقية" في قاعدتي تدمر و"تي 4" في سوريا
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا "قدرات عسكرية متبقية" في قاعدتي تدمر و"تي 4" في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T06:36+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين، تدمر و"تي-4".وشنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضية، غارات جوية على مطار تدمر العسكري في سوريا، من دون ورود أنباء عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت جسر "مخيبر" في منطقة حوش السيد علي بريف حمص، عند الحدود السورية – اللبنانية.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقرات ومواقع عسكرية جنوبي سوريا
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا "قدرات عسكرية متبقية" في قاعدتي تدمر و"تي 4" في سوريا
06:36 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 06:38 GMT 25.03.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين، تدمر و"تي-4".
وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لـ"إزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".
وشنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضية، غارات جوية على مطار تدمر العسكري في سوريا، من دون ورود أنباء عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم.
كما كان الطيران الإسرائيلي قد شن، يوم الخميس الماضي، غارات على مناطق في ريف العاصمة دمشق، فيما استهدف، مساء الاثنين الماضي، مواقع عسكرية جنوبي سوريا.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت جسر "مخيبر" في منطقة حوش السيد علي بريف حمص، عند الحدود السورية – اللبنانية.
ومنذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إثر سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، الذي تم حله بعد رحيل حكومة الأسد.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.