https://sarabic.ae/20250325/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-قدرات-عسكرية-متبقية-في-قاعدتي-تدمر-وتي-4-في-سوريا-1098921300.html

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا "قدرات عسكرية متبقية" في قاعدتي تدمر و"تي 4" في سوريا

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا "قدرات عسكرية متبقية" في قاعدتي تدمر و"تي 4" في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا. 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T06:36+0000

2025-03-25T06:36+0000

2025-03-25T06:38+0000

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين، تدمر و"تي-4".وشنت إسرائيل، يوم الجمعة الماضية، غارات جوية على مطار تدمر العسكري في سوريا، من دون ورود أنباء عن حجم الخسائر الناجمة عن الهجوم.وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت جسر "مخيبر" في منطقة حوش السيد علي بريف حمص، عند الحدود السورية – اللبنانية.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقرات ومواقع عسكرية جنوبي سوريا

https://sarabic.ae/20250321/قصف-إسرائيلي-يستهدف-مطار-تدمر-العسكري-في-ريف-حمص-وسط-سوريا-1098848207.html

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