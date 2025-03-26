https://sarabic.ae/20250326/تصويت-برأيك-ما-هو-سبب-نشر-واشنطن-تقريرا-حول-الأحداث-غربي-سوريا-في-هذا-التوقيت؟---1098959417.html
تصويت... برأيك ما هو سبب نشر واشنطن تقريرا حول الأحداث غربي سوريا في هذا التوقيت؟
تصويت... برأيك ما هو سبب نشر واشنطن تقريرا حول الأحداث غربي سوريا في هذا التوقيت؟
سبوتنيك عربي
كشفت إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، في تقرير لها نشر صباح اليوم حول التهديدات العالمية، أن قوات الحكومة السورية المؤقتة مسؤولة عن المجازر غربي البلاد،... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T09:14+0000
2025-03-26T09:14+0000
2025-03-26T09:14+0000
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وقالت الإدارة في تقريرها: "ارتكبت القوات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب عناصر من تنظيم "حراس الدين" وجماعات جهادية أخرى أعمال عنف وقتل خارج نطاق القانون في شمال غرب سوريا، في أوائل مارس (آذار) 2025، واستهدفوا في المقام الأول الأقليات الدينية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بما في ذلك المدنيين العلويين والمسيحيين".ويأتي نشر التقرير بالتزامن مع عقد جلسة لمجلس الأمن حول المجازر التي حدثت في الساحل السوري، وفي وقت تحاول فيه السلطات الجديدة المؤقتة تشكيل حكومة جديدة وسط ضغط دولي من أجل إدخال جميع شرائح المجتمع السوري فيها، بالإضافة للتحديات التي تواجه الإعلان الدستوري، الذي يطالب بعض المتخصصين بإجراء تعديلات جذرية عليه. برأيك؛ ما هو سر توقيت نشر التقرير الأمريكي؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, مجزرة, الساحل السوري, انتهاكات, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, مجزرة, الساحل السوري, انتهاكات, опросы
تصويت... برأيك ما هو سبب نشر واشنطن تقريرا حول الأحداث غربي سوريا في هذا التوقيت؟
كشفت إدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، في تقرير لها نشر صباح اليوم حول التهديدات العالمية، أن قوات الحكومة السورية المؤقتة مسؤولة عن المجازر غربي البلاد، إلى جانب الجماعات "الجهادية"، الأمر الذي أثار التساؤلات حول سر توقيت نشر هذا التقرير.
وقالت الإدارة في تقريرها: "ارتكبت القوات المسلحة التابعة للحكومة المؤقتة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب عناصر من تنظيم "حراس الدين" وجماعات جهادية أخرى أعمال عنف وقتل خارج نطاق القانون في شمال غرب سوريا، في أوائل مارس (آذار) 2025، واستهدفوا في المقام الأول الأقليات الدينية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، بما في ذلك المدنيين العلويين والمسيحيين".
وأشار التقرير إلى أن تغير السلطة في سوريا قد خلق الظروف الملائمة لعدم الاستقرار لفترة طويلة في البلاد، وقد يسهم في إحياء تنظيم " داعش" الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) والجماعات الإرهابية الأخرى، مشددًا على أن بعض الجماعات "الجهادية" ترفض الانضمام إلى القوات الحكومية الجديدة، وأن تنظيم "داعش" يخطط لشن صراع مسلح ضد الحكومة السورية المؤقتة.
ويأتي نشر التقرير بالتزامن مع عقد جلسة لمجلس الأمن حول المجازر التي حدثت في الساحل السوري، وفي وقت تحاول فيه السلطات الجديدة المؤقتة تشكيل حكومة جديدة وسط ضغط دولي من أجل إدخال جميع شرائح المجتمع السوري فيها، بالإضافة للتحديات التي تواجه الإعلان الدستوري، الذي يطالب بعض المتخصصين بإجراء تعديلات جذرية عليه. برأيك؛ ما هو سر توقيت نشر التقرير الأمريكي؟