https://sarabic.ae/20250326/فهود-وغزلان-وكلاب-حيوانات-جميلة-قدمت-للرئيس-الروسي-1098962030.html
فهود وغزلان وكلاب... حيوانات جميلة قدمت للرئيس الروسي
فهود وغزلان وكلاب... حيوانات جميلة قدمت للرئيس الروسي
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" قائمة بأكثر الحيوانت الجميلة والنادرة التي أهديت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ25 للفوز الأول للزعيم... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T10:22+0000
2025-03-26T10:22+0000
2025-03-26T10:22+0000
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فلاديمير بوتين
الكرملين
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فلاديمير بوتين, الكرملين, الزعيم الروسي, انفوجرافيك, инфографика
فلاديمير بوتين, الكرملين, الزعيم الروسي, انفوجرافيك, инфографика
فهود وغزلان وكلاب... حيوانات جميلة قدمت للرئيس الروسي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" قائمة بأكثر الحيوانت الجميلة والنادرة التي أهديت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ25 للفوز الأول للزعيم الروسي بالانتخابات الرئاسية الروسية، في 26 مارس/ آذار 2000.