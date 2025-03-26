ماكرون: فرنسا تعتزم تخصيص ملياري يورو إضافيين لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
15:00 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: استهداف الصحفيين استفزاز أوكراني ضد موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:16 GMT
17 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
14:27 GMT
15 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
15:26 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:30 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:35 GMT
25 د
بلا قيود
خبير: هامش المناورة ضيق جدا أمام الأوكراني بعد التوافق الروسي الأمريكي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250326/ماكرون-فرنسا-تعتزم-تخصيص-ملياري-يورو-إضافيين-لأوكرانيا--1098982163.html
ماكرون: فرنسا تعتزم تخصيص ملياري يورو إضافيين لأوكرانيا
ماكرون: فرنسا تعتزم تخصيص ملياري يورو إضافيين لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن فرنسا ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة ملياري يورو. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T19:08+0000
2025-03-26T20:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_5b23818550e36cbf9665faf538c73ef4.jpg
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي في باريس، بثه قصر الإليزيه عبر "إكس": "أريد أن أعلن أن فرنسا ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 2 مليار يورو".وقال: "القوات العسكرية الغربية "لن تنتشر على الخطوط الأمامية" وهدفها "لن يكون الصراع مع القوات المسلحة الروسية".وأضاف أنه "في حال وقوع اعتداء جديد على الأراضي الأوكرانية، ستُهاجم هذه الجيوش، وفي إطار تدخلنا، ستكون حاضرة للرد والاستجابة، وفقًا لقرار القائد العام. وإذا وجدت نفسها في حالة صراع، فسترد عليه".وفي وقت سابق من اليوم، سَخِرَ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من موقف بعض القادة الأوروبيين تجاه وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20250326/لافروف-يسخر-من-رد-فعل-الزعماء-الأوروبيين-على-فكرة-الهدنة-في-أوكرانيا-1098954386.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_68df4e17d325880b4a8a43b87b288cf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ماكرون: فرنسا تعتزم تخصيص ملياري يورو إضافيين لأوكرانيا

19:08 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 20:01 GMT 26.03.2025)
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن فرنسا ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة ملياري يورو.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع فلاديمير زيلينسكي في باريس، بثه قصر الإليزيه عبر "إكس": "أريد أن أعلن أن فرنسا ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 2 مليار يورو".

وأوضح ماكرون أن "قوة حفظ السلام" التي يريد الغرب إرسالها إلى أوكرانيا ستكون قادرة على الرد عسكريا في حال تعرضها لهجوم.

وقال: "القوات العسكرية الغربية "لن تنتشر على الخطوط الأمامية" وهدفها "لن يكون الصراع مع القوات المسلحة الروسية".
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
لافروف يسخر من رد فعل الزعماء الأوروبيين على فكرة الهدنة في أوكرانيا
06:47 GMT
وأضاف أنه "في حال وقوع اعتداء جديد على الأراضي الأوكرانية، ستُهاجم هذه الجيوش، وفي إطار تدخلنا، ستكون حاضرة للرد والاستجابة، وفقًا لقرار القائد العام. وإذا وجدت نفسها في حالة صراع، فسترد عليه".
وفي وقت سابق من اليوم، سَخِرَ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من موقف بعض القادة الأوروبيين تجاه وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала