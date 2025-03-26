https://sarabic.ae/20250326/معلومات-عن-اتفاقية-فض-الاشتباك-بين-سوريا-وإسرائيل-1098965925.html
معلومات عن اتفاقية "فض الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل
معلومات عن اتفاقية "فض الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل
سبوتنيك عربي
جاء إعلان إسرائيل عن احتلال المنطقة العازلة من الجولان السوري في الجزء المقابل للجزء المحتل من قبلها، بعد ساعات قليلة من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T11:37+0000
2025-03-26T11:37+0000
2025-03-26T11:37+0000
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وأعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974، معللة خطوتها بأنها لمنع "تسلل المسلحين إلى المنطقة".
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انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن اتفاقية "فض الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل
جاء إعلان إسرائيل عن احتلال المنطقة العازلة من الجولان السوري في الجزء المقابل للجزء المحتل من قبلها، بعد ساعات قليلة من رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أواخر العام الماضي، ليثير تساؤلات بشأن المنطقة وظروف نشأتها.
وأعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية "فض الاشتباك" لعام 1974، معللة خطوتها بأنها لمنع "تسلل المسلحين إلى المنطقة".