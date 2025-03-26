https://sarabic.ae/20250326/واشنطن-تضيف-70-شركة-من-5-دول-إحداها-عربية-إلى-قائمة-العقوبات-1098951716.html
واشنطن تضيف 70 شركة من 5 دول إحداها عربية إلى قائمة العقوبات
واشنطن تضيف 70 شركة من 5 دول إحداها عربية إلى قائمة العقوبات
سبوتنيك عربي
أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 70 شركة من الصين وباكستان وإيران وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، ضمن قائمة العقوبات، وذلك وفقًا لوثيقة رسمية نشرها مكتب... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T00:13+0000
2025-03-26T00:13+0000
2025-03-26T04:48+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: "هذه الشركات تعمل ضد مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية".وشملت العقوبات 42 شركة صينية، من بينها معاهد متهمة بـ"تطوير أسلحة فرط صوتية وتقنيات كمومية، وتوريد منتجات للجيش الصيني"، بالإضافة إلى شركتي "هواوي" و"هاي سيليكون" الخاضعتين أصلاً للعقوبات. كما أُضيفت إلى القائمة 19 شركة باكستانية، زعمت السلطات الأمريكية ارتباطها ببرامج البلاد النووية والصاروخية.وضمّت القائمة أيضاً شركتين من إيران، و3 شركات من جنوب إفريقيا، و4 شركات من الإمارات، متهمة بـ"التعاون مع مؤسسات عسكرية صينية وتدريب عسكريين صينيين باستخدام موارد غربية وموارد من حلف الناتو".
https://sarabic.ae/20250321/خبير-لـسبوتنيك-العقوبات-الأمريكية-ضد-أوروبا-ستتوسع-في-ظل-التجاذب-بشأن-أوكرانيا-1098837467.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, الصين
واشنطن تضيف 70 شركة من 5 دول إحداها عربية إلى قائمة العقوبات
00:13 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 04:48 GMT 26.03.2025)
أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 70 شركة من الصين وباكستان وإيران وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة، ضمن قائمة العقوبات، وذلك وفقًا لوثيقة رسمية نشرها مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة.
واشنطن - سبوتنيك
. وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني: "هذه الشركات تعمل ضد مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية".
وشملت العقوبات 42 شركة صينية، من بينها معاهد متهمة بـ"تطوير أسلحة فرط صوتية وتقنيات كمومية، وتوريد منتجات للجيش الصيني"، بالإضافة إلى شركتي "هواوي" و"هاي سيليكون" الخاضعتين أصلاً للعقوبات
. كما أُضيفت إلى القائمة 19 شركة باكستانية، زعمت السلطات الأمريكية ارتباطها ببرامج البلاد النووية والصاروخية.
وضمّت القائمة أيضاً شركتين من إيران، و3 شركات من جنوب إفريقيا، و4 شركات من الإمارات، متهمة بـ"التعاون مع مؤسسات عسكرية صينية وتدريب عسكريين صينيين باستخدام موارد غربية وموارد من حلف الناتو".