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https://sarabic.ae/20250326/7-مقاعد-حسمت-ما-هي-المنتخبات-المتأهلة-إلى-مونديال-2026-حتى-الآن-1098955605.html
7 مقاعد حسمت... ما هي المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 حتى الآن؟
7 مقاعد حسمت... ما هي المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 حتى الآن؟
سبوتنيك عربي
مع انتهاء جولة مباريات يوم أمس الثلاثاء، ارتفع عدد المنتخبات التي ضمنت مشاركتها في نهائيات كأس العالم 2026، إلى 7 منتخبات، بينها الدول الثلاث المستضيفة... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T07:40+0000
2025-03-26T07:40+0000
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وكان المنتخب الياباني أول المتأهلين رسميا من التصفيات، قبل أن يلحق به نظيره الإيراني بعد تعادله مع أوزبكستان (2-2)، أمس الثلاثاء.كما حجزت نيوزيلندا مقعدها في المونديال بعد تصدّرها تصفيات قارة أوقيانوسيا.المنتخبات المتأهلة حتى الآن:أما الأرجنتين، بطلة العالم 2022، فقد أكدت تأهلها بعد فوزها الساحق على البرازيل 4-1، لتتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية بفارق مريح من النقاط.ومع استمرار التصفيات في مختلف القارات، يتواصل سباق التأهل إلى أكبر محفل كروي في العالم، في انتظار انضمام المزيد من المنتخبات إلى القائمة قريبا.كأس العالم 2026.. موعد ومكان الحدث الكروي الأكبرستقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهي المرة الأولى التي تستضيفها 3 دول معا في تاريخ المونديال، كما ستكون هذه النسخة الأكبر على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32.موعد كأس العالم 2026وتنطلق منافسات البطولة، في يونيو/ حزيران 2026، ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهر تقريبا، مع تحديد المباراة النهائية في منتصف يوليو/ تموز 2026.الملاعب المستضيفةكما سيتم توزيع المباريات على 16 مدينة في الدول الثلاث، تشمل 11 مدينة أمريكية، و3 مدن مكسيكية، و2 كندية.ماذا يميز نسخة 2026؟وستكون هذه النسخة محطة تاريخية في عالم كرة القدم، حيث يترقب عشاق اللعبة منافسة أقوى وأوسع بين المنتخبات العالمية.
https://sarabic.ae/20250326/الأرجنتين-تكتسح-البرازيل-برباعية-تاريخية-وتؤكد-تأهلها-لمونديال-2026-فيديو-1098954947.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار

7 مقاعد حسمت... ما هي المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 حتى الآن؟

07:40 GMT 26.03.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 19 نوفمبر 2022
لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 19 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
مع انتهاء جولة مباريات يوم أمس الثلاثاء، ارتفع عدد المنتخبات التي ضمنت مشاركتها في نهائيات كأس العالم 2026، إلى 7 منتخبات، بينها الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.
وكان المنتخب الياباني أول المتأهلين رسميا من التصفيات، قبل أن يلحق به نظيره الإيراني بعد تعادله مع أوزبكستان (2-2)، أمس الثلاثاء.
كما حجزت نيوزيلندا مقعدها في المونديال بعد تصدّرها تصفيات قارة أوقيانوسيا.

المنتخبات المتأهلة حتى الآن:

أمريكا - كندا - المكسيك (بصفتها الدول المستضيفة للمونديال).
اليابان - إيران (أول المتأهلين من قارة آسيا).
نيوزيلندا (متصدّرة تصفيات أوقيانوسيا).
الأرجنتين (بعد اكتساح البرازيل والتربع على صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية).
أما الأرجنتين، بطلة العالم 2022، فقد أكدت تأهلها بعد فوزها الساحق على البرازيل 4-1، لتتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية بفارق مريح من النقاط.
ومع استمرار التصفيات في مختلف القارات، يتواصل سباق التأهل إلى أكبر محفل كروي في العالم، في انتظار انضمام المزيد من المنتخبات إلى القائمة قريبا.
الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
الأرجنتين تكتسح البرازيل برباعية تاريخية وتؤكد تأهلها لمونديال 2026... فيديو
07:00 GMT

كأس العالم 2026.. موعد ومكان الحدث الكروي الأكبر

ستقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهي المرة الأولى التي تستضيفها 3 دول معا في تاريخ المونديال، كما ستكون هذه النسخة الأكبر على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32.

موعد كأس العالم 2026

وتنطلق منافسات البطولة، في يونيو/ حزيران 2026، ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهر تقريبا، مع تحديد المباراة النهائية في منتصف يوليو/ تموز 2026.

الملاعب المستضيفة

كما سيتم توزيع المباريات على 16 مدينة في الدول الثلاث، تشمل 11 مدينة أمريكية، و3 مدن مكسيكية، و2 كندية.

ماذا يميز نسخة 2026؟

أول نسخة تضم 48 منتخبا بدلا من 32.
استضافة ثلاثية لأول مرة في التاريخ.
زيادة عدد المباريات من 64 إلى 104 مبارايات، ما يعني مزيدا من الإثارة.
وستكون هذه النسخة محطة تاريخية في عالم كرة القدم، حيث يترقب عشاق اللعبة منافسة أقوى وأوسع بين المنتخبات العالمية.
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