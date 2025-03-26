https://sarabic.ae/20250326/7-مقاعد-حسمت-ما-هي-المنتخبات-المتأهلة-إلى-مونديال-2026-حتى-الآن-1098955605.html

7 مقاعد حسمت... ما هي المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 حتى الآن؟

7 مقاعد حسمت... ما هي المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026 حتى الآن؟

سبوتنيك عربي

مع انتهاء جولة مباريات يوم أمس الثلاثاء، ارتفع عدد المنتخبات التي ضمنت مشاركتها في نهائيات كأس العالم 2026، إلى 7 منتخبات، بينها الدول الثلاث المستضيفة... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T07:40+0000

2025-03-26T07:40+0000

2025-03-26T07:40+0000

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وكان المنتخب الياباني أول المتأهلين رسميا من التصفيات، قبل أن يلحق به نظيره الإيراني بعد تعادله مع أوزبكستان (2-2)، أمس الثلاثاء.كما حجزت نيوزيلندا مقعدها في المونديال بعد تصدّرها تصفيات قارة أوقيانوسيا.المنتخبات المتأهلة حتى الآن:أما الأرجنتين، بطلة العالم 2022، فقد أكدت تأهلها بعد فوزها الساحق على البرازيل 4-1، لتتصدر تصفيات أمريكا الجنوبية بفارق مريح من النقاط.ومع استمرار التصفيات في مختلف القارات، يتواصل سباق التأهل إلى أكبر محفل كروي في العالم، في انتظار انضمام المزيد من المنتخبات إلى القائمة قريبا.كأس العالم 2026.. موعد ومكان الحدث الكروي الأكبرستقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهي المرة الأولى التي تستضيفها 3 دول معا في تاريخ المونديال، كما ستكون هذه النسخة الأكبر على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32.موعد كأس العالم 2026وتنطلق منافسات البطولة، في يونيو/ حزيران 2026، ومن المتوقع أن تستمر لمدة شهر تقريبا، مع تحديد المباراة النهائية في منتصف يوليو/ تموز 2026.الملاعب المستضيفةكما سيتم توزيع المباريات على 16 مدينة في الدول الثلاث، تشمل 11 مدينة أمريكية، و3 مدن مكسيكية، و2 كندية.ماذا يميز نسخة 2026؟وستكون هذه النسخة محطة تاريخية في عالم كرة القدم، حيث يترقب عشاق اللعبة منافسة أقوى وأوسع بين المنتخبات العالمية.

https://sarabic.ae/20250326/الأرجنتين-تكتسح-البرازيل-برباعية-تاريخية-وتؤكد-تأهلها-لمونديال-2026-فيديو-1098954947.html

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