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الأرجنتين تكتسح البرازيل برباعية تاريخية وتؤكد تأهلها لمونديال 2026... فيديو
الأرجنتين تكتسح البرازيل برباعية تاريخية وتؤكد تأهلها لمونديال 2026... فيديو
سبوتنيك عربي
واصل منتخب الأرجنتين تألقه في التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، بعدما سحق غريمه التقليدي البرازيل بنتيجة 4-1، فجر اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ14 من... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T07:00+0000
2025-03-26T07:00+0000
رياضة
منتخب البرازيل
أخبار كرة القدم
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ولم ينتظر التانغو طويلا لافتتاح التسجيل، حيث أحرز جوليان ألفاريز، الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز إنزو فرنانديز، التقدم سريعا في الدقيقة 12.وفي الدقيقة 26، أعاد ماتيوس كونيا، الأمل للبرازيل بتسجيله هدف تقليص الفارق، لكن الأرجنتين ردت سريعا عن طريق أليكس ماك أليستر، في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 3-1.وفي الشوط الثاني، واصل التانغو هيمنته، وأضاف البديل جوليانو سيميوني، الهدف الرابع في الدقيقة 71، ليكمل مهرجان الأهداف الأرجنتيني في مرمى السيليساو.وبهذا الانتصار، رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 31 نقطة في صدارة التصفيات، مؤكدًا تأهله رسميًا إلى مونديال كأس العالم 2026، بعد أن ضمن ذلك قبل المباراة مستفيدًا من تعادل الأوروغواي وبوليفيا.يشار إلى أن الأسطورة ليونيل ميسي، غاب عن اللقاء بسبب الإصابة، إلا أن المنتخب الأرجنتيني كرّس تفوقه على غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة.
https://sarabic.ae/20250324/منتخب-ثان-يضمن-حلمه-في-كأس-العالم-2026-1098897906.html
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رياضة, منتخب البرازيل, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, منتخب البرازيل, أخبار كرة القدم, الأخبار

الأرجنتين تكتسح البرازيل برباعية تاريخية وتؤكد تأهلها لمونديال 2026... فيديو

07:00 GMT 26.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenkoالأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026
الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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واصل منتخب الأرجنتين تألقه في التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، بعدما سحق غريمه التقليدي البرازيل بنتيجة 4-1، فجر اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية.
ولم ينتظر التانغو طويلا لافتتاح التسجيل، حيث أحرز جوليان ألفاريز، الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز إنزو فرنانديز، التقدم سريعا في الدقيقة 12.
وفي الدقيقة 26، أعاد ماتيوس كونيا، الأمل للبرازيل بتسجيله هدف تقليص الفارق، لكن الأرجنتين ردت سريعا عن طريق أليكس ماك أليستر، في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 3-1.
وفي الشوط الثاني، واصل التانغو هيمنته، وأضاف البديل جوليانو سيميوني، الهدف الرابع في الدقيقة 71، ليكمل مهرجان الأهداف الأرجنتيني في مرمى السيليساو.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
مجتمع
منتخب ثان يضمن حلمه في كأس العالم 2026
24 مارس, 09:47 GMT
وبهذا الانتصار، رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 31 نقطة في صدارة التصفيات، مؤكدًا تأهله رسميًا إلى مونديال كأس العالم 2026، بعد أن ضمن ذلك قبل المباراة مستفيدًا من تعادل الأوروغواي وبوليفيا.

في المقابل، تجمد رصيد البرازيل عند 21 نقطة في المركز الثالث، لتواصل معاناتها أمام الأرجنتين، حيث لم تحقق أي انتصار على بطل العالم في عقر داره منذ عام 2019.

يشار إلى أن الأسطورة ليونيل ميسي، غاب عن اللقاء بسبب الإصابة، إلا أن المنتخب الأرجنتيني كرّس تفوقه على غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة.
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