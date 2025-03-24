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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20250324/منتخب-ثان-يضمن-حلمه-في-كأس-العالم-2026-1098897906.html
منتخب ثان يضمن حلمه في كأس العالم 2026
منتخب ثان يضمن حلمه في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
تأهلت نيوزيلندا إلى نهائيات كأس العالم 2026، لتصبح الدولة الثانية التي تضمن مقعدها في المونديال عبر التصفيات بعد فوزها بنتيجة 3-0 على كاليدونيا الجديدة. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
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واستقبل حشد صاخب يزيد عدده على 25 ألف متفرج الفريقين في أكبر مدينة في نيوزيلندا، في مباراة تأهل مباشرة لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في منطقة أوقيانوسيا.ستكون بطولة كأس العالم المقبلة هي الأكبر على الإطلاق بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد الفرق من 32 إلى 48 فريقا في عام 2026.وكانت اليابان أول دولة تتأهل لكأس العالم 2026، بفوزها على البحرين، وحققت اليابان هذا الإنجاز قبل ثلاث مباريات من نهاية البطولة، لتصبح أول دولة غير مضيفة تؤكد مكانها في البطولة، لتنضم إلى الدول المضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة.ويقام المونديال المقبل في دول الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.4 دول عربية في القائمة... أكثر المنتخبات الأفريقية تأهلا لكأس العالم عبر التاريخمصر تطلب استضافة بعض مباريات كأس العالم 2034
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العالم, منوعات
العالم, منوعات

منتخب ثان يضمن حلمه في كأس العالم 2026

09:47 GMT 24.03.2025
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari
تابعنا عبر
تأهلت نيوزيلندا إلى نهائيات كأس العالم 2026، لتصبح الدولة الثانية التي تضمن مقعدها في المونديال عبر التصفيات بعد فوزها بنتيجة 3-0 على كاليدونيا الجديدة.
واستقبل حشد صاخب يزيد عدده على 25 ألف متفرج الفريقين في أكبر مدينة في نيوزيلندا، في مباراة تأهل مباشرة لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في منطقة أوقيانوسيا.

بدأت نيوزيلندا، التي تستضيف البطولة وتتطلع للتأهل لكأس العالم للرجال للمرة الثالثة بعد عامي 1982 و2010، مشوارها بشكل جيد كما كان متوقعا، لكنها واجهت منتخب كاليدونيا الجديدة القوي والمجتهد.

ستكون بطولة كأس العالم المقبلة هي الأكبر على الإطلاق بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد الفرق من 32 إلى 48 فريقا في عام 2026.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
مجتمع
إيقاف مباراة إيران والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 لأكثر من ربع ساعة.. وطهران تعلق
20 مارس, 20:29 GMT
وكانت اليابان أول دولة تتأهل لكأس العالم 2026، بفوزها على البحرين، وحققت اليابان هذا الإنجاز قبل ثلاث مباريات من نهاية البطولة، لتصبح أول دولة غير مضيفة تؤكد مكانها في البطولة، لتنضم إلى الدول المضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
ويقام المونديال المقبل في دول الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
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