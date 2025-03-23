https://sarabic.ae/20250323/4-دول-عربية-في-القائمة-أكثر-المنتخبات-الأفريقية-تأهلا-لكأس-العالم-عبر-التاريخ-1098882936.html

4 دول عربية في القائمة... أكثر المنتخبات الأفريقية تأهلا لكأس العالم عبر التاريخ

4 دول عربية في القائمة... أكثر المنتخبات الأفريقية تأهلا لكأس العالم عبر التاريخ

سبوتنيك عربي

تتواصل مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكن حتى الآن لم يضمن أي منتخب التأهل إلى نهائيات البطولة الأقوى في تاريخ كرة القدم. 23.03.2025, سبوتنيك عربي

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ويتصدر منتخب الكاميرون، قائمة المنتخبات الأفريقية الأكثر تأهلا لكأس العالم، حيث استطاع التأهل في 8 مناسبات، متفوقا على نيجيريا والمغرب وتونس أصحاب الـ6 مشاركات.الدول الأفريقية الأكثر تأهلا لكأس العالم:1.الكاميرون (8)2. المغرب (6) 3. تونس (6) 4. نيجيريا (6) 5. غانا (4)6. الجزائر (4) 7. السنغال (3) 8. مصر (3) 9. كوت ديفوار (3)10. جنوب إفريقيا (3)

https://sarabic.ae/20241207/محمد-صلاح-يكشف-عن-مصيره-مع-ليفربول-وأمنيته-مع-منتخب-مصر-1095585895.html

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