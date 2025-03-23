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ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
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نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
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30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: واشنطن توصلت مع موسكو وأوكرانيا للخطوط العريضة لاتفاق التسوية و الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
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ع الموجة مع ايلي
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قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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شؤون عسكرية
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ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
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https://sarabic.ae/20250323/4-دول-عربية-في-القائمة-أكثر-المنتخبات-الأفريقية-تأهلا-لكأس-العالم-عبر-التاريخ-1098882936.html
4 دول عربية في القائمة... أكثر المنتخبات الأفريقية تأهلا لكأس العالم عبر التاريخ
4 دول عربية في القائمة... أكثر المنتخبات الأفريقية تأهلا لكأس العالم عبر التاريخ
سبوتنيك عربي
تتواصل مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكن حتى الآن لم يضمن أي منتخب التأهل إلى نهائيات البطولة الأقوى في تاريخ كرة القدم. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T15:12+0000
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ويتصدر منتخب الكاميرون، قائمة المنتخبات الأفريقية الأكثر تأهلا لكأس العالم، حيث استطاع التأهل في 8 مناسبات، متفوقا على نيجيريا والمغرب وتونس أصحاب الـ6 مشاركات.الدول الأفريقية الأكثر تأهلا لكأس العالم:1.الكاميرون (8)2. المغرب (6) 3. تونس (6) 4. نيجيريا (6) 5. غانا (4)6. الجزائر (4) 7. السنغال (3) 8. مصر (3) 9. كوت ديفوار (3)10. جنوب إفريقيا (3)
https://sarabic.ae/20241207/محمد-صلاح-يكشف-عن-مصيره-مع-ليفربول-وأمنيته-مع-منتخب-مصر-1095585895.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار الكاميرون اليوم, رياضة, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار الكاميرون اليوم, رياضة, منوعات

4 دول عربية في القائمة... أكثر المنتخبات الأفريقية تأهلا لكأس العالم عبر التاريخ

15:12 GMT 23.03.2025
© Getty Images / Sebastian Frej/MB Mediaالمنتخب المصري لكرة القدم
المنتخب المصري لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Getty Images / Sebastian Frej/MB Media
تابعنا عبر
تتواصل مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكن حتى الآن لم يضمن أي منتخب التأهل إلى نهائيات البطولة الأقوى في تاريخ كرة القدم.
ويتصدر منتخب الكاميرون، قائمة المنتخبات الأفريقية الأكثر تأهلا لكأس العالم، حيث استطاع التأهل في 8 مناسبات، متفوقا على نيجيريا والمغرب وتونس أصحاب الـ6 مشاركات.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مجتمع
محمد صلاح يكشف عن مصيره مع ليفربول وأمنيته مع منتخب مصر
7 ديسمبر 2024, 19:17 GMT
الدول الأفريقية الأكثر تأهلا لكأس العالم:
1.الكاميرون (8)
2. المغرب (6)
3. تونس (6)
4. نيجيريا (6)
5. غانا (4)
6. الجزائر (4)
7. السنغال (3)
8. مصر (3)
9. كوت ديفوار (3)
10. جنوب إفريقيا (3)
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