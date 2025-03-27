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https://sarabic.ae/20250327/ارتفاع-عدد-ضحايا-حرائق-الغابات-في-كوريا-الجنوبية-لـ26-قتيلا-و30-مصابا-1098994147.html
ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية لـ26 قتيلا و30 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية لـ26 قتيلا و30 مصابا
سبوتنيك عربي
ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 26 قتيلا وإصابة 30 آخرين، فيما بلغت مساحة الحرائق نحو 36 ألف هكتار. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T09:23+0000
2025-03-27T09:23+0000
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وذكرت وكالة يونهاب، صباح اليوم الخميس، أن رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية يستخدمون المروحيات للسيطرة على أسوأ حرائق الغابات في تاريخ البلاد، والتي اجتاحت إقليم شمال غيونغسانغ الجنوبي الشرقي.وأوضحت أنه منذ يوم الجمعة الماضي، اجتاحت موجة من حرائق الغابات المنطقة، حيث أحرقت نحو 36,000 هكتار من الغابات، ما يزيد بنحو 13,000 هكتار عن الـ23,794 هكتارا التي تضررت في حرائق الساحل الشرقي التي وقعت في عام 2000، والتي كانت آنذاك الأسوأ في تاريخ البلاد.وأكدت الوكالة أنه تم إجلاء نحو 37,000 شخص، من بينهم 29,911 من منطقتي أويسونغ وأندونغ في إقليم شمال غيونغسانغ .وبدوره، أصدر الرئيس المؤقت هان دوك-سو في كوريا الجنوبية، تعليمات للقائم بأعمال وزير الداخلية كو كي-دونغ، بالإقامة في إقليم شمال غيونغسانغ والإشراف على جهود الإغاثة الكاملة للضحايا حتى تتم السيطرة على الحرائق.وقال هان: "من المثير للقلق أن العديد من الضحايا هم من كبار السن، بما في ذلك المرضى في مستشفيات رعاية المسنين".وشدد على ضرورة الاعتناء شخصيا بصحة الضحايا وسلامتهم على الأرض، وتفعيل نظام دعم فعال حتى لا يصاب أفراد إطفاء الحرائق والعمال المتطوعين بالإجهاد".وبدأ مسؤولو هيئة الغابات الكورية الجنوبية في نشر طائرات الهليكوبتر وشاحنات الإطفاء وأفراد مكافحة الحرائق في الساعة لمكافحة الحريق الذي اندلع يوم السبت في بلدة "أويسونغ"، التي تبعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق سيئول، وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.وتعرض 2,500 منزلا في مدينة أندونغ لانقطاع الكهرباء، ولا يزال المسؤولون يعملون على إعادة التيار الكهربائي إلى 177 منزلا منها.بينما تم إجلاء أكثر من 33,000 شخص في إقليم شمال غيونغسانغ، ولا يزال نحو 15,400 منهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم.
https://sarabic.ae/20250325/كوريا-الجنوبية-تواجه-عددا-من-أسوأ-الحرائق-في-تاريخها-1098930173.html
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية لـ26 قتيلا و30 مصابا

09:23 GMT 27.03.2025
© AP Photo / Noah Bergerمكافحة حريق "شوغار فاير"، جزء من حريق "بيكورث كومبليكس فاير" في دويل، ولاية كاليفورنيا، 9 يوليو 2021
مكافحة حريق شوغار فاير، جزء من حريق بيكورث كومبليكس فاير في دويل، ولاية كاليفورنيا، 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Noah Berger
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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 26 قتيلا وإصابة 30 آخرين، فيما بلغت مساحة الحرائق نحو 36 ألف هكتار.
وذكرت وكالة يونهاب، صباح اليوم الخميس، أن رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية يستخدمون المروحيات للسيطرة على أسوأ حرائق الغابات في تاريخ البلاد، والتي اجتاحت إقليم شمال غيونغسانغ الجنوبي الشرقي.
حرائق الغابات في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
كوريا الجنوبية تواجه عددا من أسوأ الحرائق في تاريخها.. فيديو
25 مارس, 11:35 GMT
وأوضحت أنه منذ يوم الجمعة الماضي، اجتاحت موجة من حرائق الغابات المنطقة، حيث أحرقت نحو 36,000 هكتار من الغابات، ما يزيد بنحو 13,000 هكتار عن الـ23,794 هكتارا التي تضررت في حرائق الساحل الشرقي التي وقعت في عام 2000، والتي كانت آنذاك الأسوأ في تاريخ البلاد.
وأكدت الوكالة أنه تم إجلاء نحو 37,000 شخص، من بينهم 29,911 من منطقتي أويسونغ وأندونغ في إقليم شمال غيونغسانغ .
وبدوره، أصدر الرئيس المؤقت هان دوك-سو في كوريا الجنوبية، تعليمات للقائم بأعمال وزير الداخلية كو كي-دونغ، بالإقامة في إقليم شمال غيونغسانغ والإشراف على جهود الإغاثة الكاملة للضحايا حتى تتم السيطرة على الحرائق.
وقال هان: "من المثير للقلق أن العديد من الضحايا هم من كبار السن، بما في ذلك المرضى في مستشفيات رعاية المسنين".
وشدد على ضرورة الاعتناء شخصيا بصحة الضحايا وسلامتهم على الأرض، وتفعيل نظام دعم فعال حتى لا يصاب أفراد إطفاء الحرائق والعمال المتطوعين بالإجهاد".
وبدأ مسؤولو هيئة الغابات الكورية الجنوبية في نشر طائرات الهليكوبتر وشاحنات الإطفاء وأفراد مكافحة الحرائق في الساعة لمكافحة الحريق الذي اندلع يوم السبت في بلدة "أويسونغ"، التي تبعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق سيئول، وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية.
وتعرض 2,500 منزلا في مدينة أندونغ لانقطاع الكهرباء، ولا يزال المسؤولون يعملون على إعادة التيار الكهربائي إلى 177 منزلا منها.
بينما تم إجلاء أكثر من 33,000 شخص في إقليم شمال غيونغسانغ، ولا يزال نحو 15,400 منهم غير قادرين على العودة إلى منازلهم.
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