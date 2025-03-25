https://sarabic.ae/20250325/كوريا-الجنوبية-تواجه-عددا-من-أسوأ-الحرائق-في-تاريخها-1098930173.html
كوريا الجنوبية تواجه عددا من أسوأ الحرائق في تاريخها.. فيديو
كوريا الجنوبية تواجه عددا من أسوأ الحرائق في تاريخها.. فيديو
سبوتنيك عربي
تواجه كوريا الجنوبية تحديا كبيرا في السيطرة على عدد من حرائق الغابات، التي تتسع رقعتها بسبب ظروف الطقس السيئ. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T11:35+0000
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وأشارت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أن الحرائق، التي تشهدها البلاد حاليا تصنف ضمن الأسوأ في تاريخها، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.وتسبب الجفاف وتعرض مناطق الحرائق لرياح قوية، في زيادة خطرها وصعوبة السيطرة عليها حتى الآن، بينما تشير تقديرات إلى أن الحرائق الحالية تصنف في المرتبة الـ3 بين أضخم الحرائق، التي شهدتها كوريا الجنوبية عبر التاريخ.واندلعت حرائق الغابات الحالية في كوريا الجنوبية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتسببت في إحراق مساحات شاسعة من الغابات.وتسببت الحرائق أيضا بمقتل 4 أشخاص، حسبما أفادت السلطات المحلية، بينما تستمر في تدمير الغابات التي أمامها، خاصة في المناطق المرتفعة.
https://sarabic.ae/20231205/دراسة-تكشف-اللغز-وراء-قدرة-أشجار-الخشب-الأحمر-على-الصمود-أمام-حرائق-الغابات-1083767457.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, الأخبار
كوريا الجنوبية تواجه عددا من أسوأ الحرائق في تاريخها.. فيديو
11:35 GMT 25.03.2025 (تم التحديث: 11:44 GMT 25.03.2025)
تواجه كوريا الجنوبية تحديا كبيرا في السيطرة على عدد من حرائق الغابات، التي تتسع رقعتها بسبب ظروف الطقس السيئ.
وأشارت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أن الحرائق،
التي تشهدها البلاد حاليا تصنف ضمن الأسوأ في تاريخها، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية اليوم الثلاثاء.
وتسبب الجفاف وتعرض مناطق الحرائق لرياح قوية، في زيادة خطرها وصعوبة السيطرة
عليها حتى الآن، بينما تشير تقديرات إلى أن الحرائق الحالية تصنف في المرتبة الـ3 بين أضخم الحرائق، التي شهدتها كوريا الجنوبية عبر التاريخ.
واندلعت حرائق الغابات الحالية في كوريا الجنوبية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتسببت في إحراق مساحات شاسعة من الغابات
.
وتسببت الحرائق أيضا بمقتل 4 أشخاص، حسبما أفادت السلطات المحلية، بينما تستمر في تدمير الغابات التي أمامها، خاصة في المناطق المرتفعة.