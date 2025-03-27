https://sarabic.ae/20250327/الدعم-السريع-قواتنا-لم-تخسر-أي-معركة-لكنها-أعادت-التموضع-بما-يضمن-تحقيق-أهدافنا-العسكرية-1099002092.html

"الدعم السريع": قواتنا لم تخسر أي معركة لكنها أعادت التموضع بما يضمن تحقيق أهدافنا العسكرية

"الدعم السريع": قواتنا لم تخسر أي معركة لكنها أعادت التموضع بما يضمن تحقيق أهدافنا العسكرية

سبوتنيك عربي

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، أن "قواتها لم تخسر أي معركة لكنها أعادت تموضعها وانفتاحها على جبهات القتال بما يضمن تحقيق أهدافها العسكرية... 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T12:59+0000

2025-03-27T12:59+0000

2025-03-27T12:59+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096227875_0:3:1302:735_1920x0_80_0_0_c825dc31658be6fcd110bb8c3b50c4db.jpg

وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها، إن قواتها "تواصل المعركة بشجاعة وإصرار مستندة إلى خبرات عميقة وتكتيكات متجددة تُربك العدو وتكسر شوكته".وأضافت أن قواتها "ستمضي في الدفاع عن تراب الوطن وتحقيق النصر المؤزر فلا تراجع ولا استسلام"، متابعة: "قواتنا الأبطال يعملون على حسم المعركة لمصلحة شعبنا وسوف نجرع العدو الهزائم الموجعة وفي جميع الجبهات".وختم البيان بالقول إن "الحرب مع قوى الظلام مصيرية ولن تتوقف إلا بهدم كافة قلاعهم القهرية والفكرية الهدامة وإنهاء كافة الحروب واستعادة أمن واستقرار ورفاه شعبنا".ويأتي بيان قوات الدعم السريع بعد إعلام قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من داخل القصر الجمهوري أن "الخرطوم حرة"، وذلك بعد هبوط طائرته في مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات "الدعم السريع".وتواصل القوات المسلحة تقدمها في شرق الخرطوم، حيث تمكنت من عبور جسر المنشية وتمشيط المنطقة الشرقية بالكامل، كما كبَّدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بمنطقة الباقير.وسيطرت قوات الجيش على مقر الدفاع الجوي بالخرطوم، ومباني كلية الهندسة بجامعة السودان، وحي النزهة، وشارع الصحافة، بالإضافة إلى ميناء الخرطوم البري.وقام مساعد قائد الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا بجولة تفقدية للقوات في القصر الجمهوري، الذي تمت استعادته لأول مرة منذ 15 أبريل/نيسان 2023.ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد.

https://sarabic.ae/20250312/الاتحاد-الأفريقي-يحذر-من-خطر-تقسيم-السودان-بعد-تشكيل-قوى-معارضة-حكومة-موازية-1098600344.html

https://sarabic.ae/20250321/السودان-قتلى-وجرحى-إثر-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-القصر-الجمهوري-في-الخرطوم-1098832837.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي