https://sarabic.ae/20250327/بوتين-روسيا-قوة-بحرية-عظيمة-وستبذل-قصارى-جهدها-للحفاظ-على-هذه-المكانة-1099018507.html
بوتين: روسيا قوة بحرية عظيمة وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على هذه المكانة
بوتين: روسيا قوة بحرية عظيمة وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على هذه المكانة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا قوة بحرية عظيمة وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على هذه المكانة. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T20:50+0000
2025-03-27T20:50+0000
2025-03-27T21:02+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع غواصي الطراد النووي "أرخانجيلسك": "دور البحرية معروف للجميع؛ فروسيا قوة بحرية عظمى منذ قرون. وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على هذه المكانة".وأعلن بوتين خلال المحادثة أن روسيا ستقوم ببناء سفن سطحية وغواصات جديدة وتحسين خصائصها. ويجب أن يكونوا جاهزين للقتال وفعالين.وأكد بوتين أن "هذا السلاح الذي من المفترض أن يخدم البلاد لعقود طويلة، هو أساس أمننا الاستراتيجي".وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يمكن اعتبار صاروخ "تسيركون" سلاحًا ذا أهمية استراتيجية، مشيرا إلى أنه "من دواعي السرور أنه موجود على الغواصة الجديدة "بيرم"".وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حفل تدشين الغواصة النووية الجديدة "بيرم"، مؤكدا أن روسيا ستواصل تعزيز أسطولها البحري، بما في ذلك مكونه الاستراتيجي.وقال بوتين، خلال حفل تدشين الغواصة النووية "بيرم"، إن روسيا ستواصل تعزيز أسطولها البحري، بما في ذلك مكونه الاستراتيجي، وزيادة بناء السفن من جميع الأنواع.بوتين يشارك في حفل تدشين الغواصة النووية الجديدة "بيرم"بوتين: روسيا لن تسمح بالتعدي على سيادتها وستحمي مصالحها
https://sarabic.ae/20250327/بوتين-روسيا-ستواصل-تعزيز-البحرية-بما-في-ذلك-مكونها-الاستراتيجي-1099016507.html
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روسيا
بوتين: روسيا قوة بحرية عظيمة وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على هذه المكانة
20:50 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 21:02 GMT 27.03.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا قوة بحرية عظيمة وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على هذه المكانة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع غواصي الطراد النووي "أرخانجيلسك": "دور البحرية معروف للجميع؛ فروسيا قوة بحرية عظمى منذ قرون. وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على هذه المكانة".
وأعلن بوتين خلال المحادثة أن روسيا ستقوم ببناء سفن سطحية وغواصات جديدة وتحسين خصائصها. ويجب أن يكونوا جاهزين للقتال وفعالين.
وأكد بوتين أن "هذا السلاح الذي من المفترض أن يخدم البلاد لعقود طويلة، هو أساس أمننا الاستراتيجي".
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يمكن اعتبار صاروخ "تسيركون" سلاحًا ذا أهمية استراتيجية، مشيرا إلى أنه "من دواعي السرور أنه موجود على الغواصة الجديدة "بيرم"".
وفي وقت سابق من اليوم، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حفل تدشين الغواصة النووية الجديدة "بيرم"، مؤكدا أن روسيا ستواصل تعزيز أسطولها البحري، بما في ذلك مكونه الاستراتيجي.
وقال بوتين، خلال حفل تدشين الغواصة النووية "بيرم"، إن روسيا ستواصل تعزيز أسطولها البحري، بما في ذلك مكونه الاستراتيجي، وزيادة بناء السفن من جميع الأنواع.