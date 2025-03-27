https://sarabic.ae/20250327/تعيينات-بارزة-في-الخارجية-والجيش-أوامر-ملكية-جديدة-في-السعودية-1099008365.html
تعيينات بارزة في الخارجية والجيش... أوامر ملكية جديدة في السعودية
تعيينات بارزة في الخارجية والجيش... أوامر ملكية جديدة في السعودية
سبوتنيك عربي
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أوامر ملكية تضمنت تعيينات وترقيات بارزة شملت مناصب رفيعة في وزارة الخارجية والجهاز العسكري، في... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T15:45+0000
2025-03-27T15:45+0000
2025-03-27T15:45+0000
السعودية
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، شملت الأوامر الملكية تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان، مستشارا في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة، وذلك بعد أن شغل منصب سفير المملكة لدى المملكة المتحدة.يذكر أن آخر تصريحات الأمير خالد، كانت أن "المملكة لن تطبع مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني"، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتم هاوس" بلندن، في تأكيد سعودي على موقف المملكة الذي كان ولا يزال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية.كما أصدر الملك السعودي توجيهاته بترقية اللواء الركن صالح بن عبد الرحمن الحربي إلى رتبة فريق ركن، مع تعيينه رئيسا للجهاز العسكري، في خطوة تعكس حرص القيادة على دعم وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية.وعمل اللواء الحربي رئيساً لهيئة العمليات في الحرس الوطني، كما قلّده وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وسام المنظمة الدولية للحماية المدنية بمرتبة "فارس"، والممنوح من قِبل الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية، وذلك بعد صدور أمر سامي بالموافقة على منحه الوسام، وفقا لوسائل إعلام سعودية.
https://sarabic.ae/20240829/الملك-سلمان-يصدر-أوامر-بإعفاء-وتعيين-مسؤولين-عسكريين-1092207381.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, الأخبار
تعيينات بارزة في الخارجية والجيش... أوامر ملكية جديدة في السعودية
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أوامر ملكية تضمنت تعيينات وترقيات بارزة شملت مناصب رفيعة في وزارة الخارجية والجهاز العسكري، في إطار تعزيز الكفاءات القيادية بالمملكة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، شملت
الأوامر الملكية تعيين الأمير خالد بن بندر بن سلطان، مستشارا في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة، وذلك بعد أن شغل منصب سفير المملكة لدى المملكة المتحدة.
يذكر أن آخر تصريحات الأمير خالد، كانت أن "المملكة لن تطبع مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني"، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتم هاوس" بلندن، في تأكيد سعودي على موقف المملكة الذي كان ولا يزال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية.
كما أصدر
الملك السعودي توجيهاته بترقية اللواء الركن صالح بن عبد الرحمن الحربي إلى رتبة فريق ركن، مع تعيينه رئيسا للجهاز العسكري، في خطوة تعكس حرص القيادة على دعم وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية.
وعمل اللواء الحربي رئيساً لهيئة العمليات في الحرس الوطني، كما قلّده وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وسام المنظمة الدولية للحماية المدنية بمرتبة "فارس"، والممنوح من قِبل الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية، وذلك بعد صدور أمر سامي بالموافقة على منحه الوسام، وفقا لوسائل إعلام سعودية.