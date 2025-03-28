https://sarabic.ae/20250328/إسرائيل-تحبط-محاولة-لتهريب-أسلحة-عبر-طائرة-مسيرة-قادمة-من-مصر-صور--1099026875.html
إسرائيل تحبط محاولة لتهريب أسلحة عبر طائرة مسيرة قادمة من مصر... صور
إسرائيل تحبط محاولة لتهريب أسلحة عبر طائرة مسيرة قادمة من مصر... صور
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة لتهريب بنادق هجومية من مصر إلى إسرائيل، الليلة الماضية، باستخدام طائرة مسيّرة. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
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وفي بيان رسمي اليوم الأحد، أوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيّرة تم رصدها أثناء اختراقها الحدود إلى داخل إسرائيل، قبل أن يتم إسقاطها من قبل القوات العسكرية والشرطة المنتشرة في المنطقة. ووفقا للبيان، تم ضبط 9 قطع سلاح إلى جانب الطائرة المسيرة التي استخدمت في التهريب.كما تم تحويل الأسلحة والطائرة المصادرة إلى الشرطة لمواصلة التحقيق في ملابسات العملية والجهات المتورطة فيها.وفي وقت سابق من اليوم نفسه، اعترضت قوات الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة أخرى كانت تنقل 10 كيلوغرامات من المخدرات. حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وحسب الصحيفة، فإن الأشهر الأخيرة شهدت محاولات متكررة لتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود المصرية باستخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب محاولات تهريب مماثلة من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر الطائرات المسيرة أيضا.
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مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تحبط محاولة لتهريب أسلحة عبر طائرة مسيرة قادمة من مصر... صور
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة لتهريب بنادق هجومية من مصر إلى إسرائيل، الليلة الماضية، باستخدام طائرة مسيّرة.
وفي بيان رسمي اليوم الأحد، أوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيّرة تم رصدها أثناء اختراقها الحدود إلى داخل إسرائيل، قبل أن يتم إسقاطها من قبل القوات العسكرية والشرطة المنتشرة في المنطقة.
ووفقا للبيان، تم ضبط 9 قطع سلاح إلى جانب الطائرة المسيرة التي استخدمت في التهريب.
كما تم تحويل الأسلحة والطائرة المصادرة إلى الشرطة لمواصلة التحقيق في ملابسات العملية والجهات المتورطة فيها.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، اعترضت قوات الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة أخرى كانت تنقل 10 كيلوغرامات من المخدرات. حسبما أفادت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وحسب الصحيفة، فإن الأشهر الأخيرة شهدت محاولات متكررة لتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود المصرية باستخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب محاولات تهريب مماثلة من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر الطائرات المسيرة أيضا.