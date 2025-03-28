إسرائيل تحبط محاولة لتهريب أسلحة عبر طائرة مسيرة قادمة من مصر... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
التعاون الروسي الأمريكي سيشمل أوكرانيا والشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250328/إسرائيل-تحبط-محاولة-لتهريب-أسلحة-عبر-طائرة-مسيرة-قادمة-من-مصر-صور--1099026875.html
إسرائيل تحبط محاولة لتهريب أسلحة عبر طائرة مسيرة قادمة من مصر... صور
إسرائيل تحبط محاولة لتهريب أسلحة عبر طائرة مسيرة قادمة من مصر... صور
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة لتهريب بنادق هجومية من مصر إلى إسرائيل، الليلة الماضية، باستخدام طائرة مسيّرة. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T10:05+0000
2025-03-28T10:05+0000
مصر
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104319/88/1043198850_3:0:1919:1078_1920x0_80_0_0_ec571e6dd60dfe4bd2764d92c8a7f6e0.jpg
وفي بيان رسمي اليوم الأحد، أوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيّرة تم رصدها أثناء اختراقها الحدود إلى داخل إسرائيل، قبل أن يتم إسقاطها من قبل القوات العسكرية والشرطة المنتشرة في المنطقة. ووفقا للبيان، تم ضبط 9 قطع سلاح إلى جانب الطائرة المسيرة التي استخدمت في التهريب.كما تم تحويل الأسلحة والطائرة المصادرة إلى الشرطة لمواصلة التحقيق في ملابسات العملية والجهات المتورطة فيها.وفي وقت سابق من اليوم نفسه، اعترضت قوات الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة أخرى كانت تنقل 10 كيلوغرامات من المخدرات. حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وحسب الصحيفة، فإن الأشهر الأخيرة شهدت محاولات متكررة لتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود المصرية باستخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب محاولات تهريب مماثلة من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر الطائرات المسيرة أيضا.
https://sarabic.ae/20250322/أنثى-الوشق-المصري-تهاجم-جنودا-إسرائيليين-على-الحدود-المشتركة-صور-1098860571.html
مصر
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104319/88/1043198850_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_9a932d405fe1725b92bd79e0cc9ac8da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تحبط محاولة لتهريب أسلحة عبر طائرة مسيرة قادمة من مصر... صور

10:05 GMT 28.03.2025
CC0 / pixabay / طائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط محاولة لتهريب بنادق هجومية من مصر إلى إسرائيل، الليلة الماضية، باستخدام طائرة مسيّرة.
وفي بيان رسمي اليوم الأحد، أوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيّرة تم رصدها أثناء اختراقها الحدود إلى داخل إسرائيل، قبل أن يتم إسقاطها من قبل القوات العسكرية والشرطة المنتشرة في المنطقة.
ووفقا للبيان، تم ضبط 9 قطع سلاح إلى جانب الطائرة المسيرة التي استخدمت في التهريب.
كما تم تحويل الأسلحة والطائرة المصادرة إلى الشرطة لمواصلة التحقيق في ملابسات العملية والجهات المتورطة فيها.
صغير الوشق الأوروبي الآسيوي في حديقة حيوانات موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
مجتمع
"أنثى الوشق المصري" تهاجم جنودا إسرائيليين على الحدود المشتركة.. صور
22 مارس, 15:51 GMT
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، اعترضت قوات الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة أخرى كانت تنقل 10 كيلوغرامات من المخدرات. حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وحسب الصحيفة، فإن الأشهر الأخيرة شهدت محاولات متكررة لتهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود المصرية باستخدام الطائرات المسيّرة، إلى جانب محاولات تهريب مماثلة من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر الطائرات المسيرة أيضا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала