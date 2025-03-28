https://sarabic.ae/20250328/الجزائر-توقع-مع-دولة-خليجية-على-مشروع-بأكثر-من-3-مليارات-دولار-1099045443.html
الجزائر توقع مع دولة خليجية على مشروع بأكثر من 3 مليارات دولار
الجزائر توقع مع دولة خليجية على مشروع بأكثر من 3 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
وقعت الجزائر مع دولة خليجية اتفاقية لتنفيذ مشروع زراعي بقيمة 3.5 مليار دولار في جنوب الجزائر، يشمل إنتاج الأعلاف، وتربية الأبقار، وإنتاج الحليب واللحوم. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا لوزارة الفلاحة الجزائرية، فإن المشروع الذي تم توقيعه مع قطر يمتد على 117 ألف هكتار، ويهدف إلى تغطية 50% من احتياجات السوق الوطنية من الحليب المجفف، إضافة إلى دعم إنتاج اللحوم الحمراء، في خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.ووقعت الاتفاقية من الجانب الجزائري، سعاد عسعوس، المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحي، ومن الجانب القطري علي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة "بلدنا الجزائر"، بحضور مسؤولين من الوزارة والصندوق الوطني للاستثمار، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.كما تم توقيع اتفاقية أخرى لشراء الحليب المجفف المنتج من المشروع بين شركة "بلدنا الجزائر" والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، ما يعزز الأمن الغذائي ويدعم السوق المحلية.ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 194 ألف طن من الحليب المجفف سنويا بحلول عامه التاسع، مما سيساهم في تقليص واردات الجزائر من الحليب المجفف، والتي تُقدّر حاليا بنحو ملياري دولار سنويا.كما سيعمل المشروع على نقل أحدث التقنيات في إنتاج الحليب، إضافة إلى دعم السوق المحلي بـ84 ألف رأس من العجول سنويا لتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء. وسيوفر المشروع كذلك أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، ما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20230616/وزير-الفلاحة-الجزائري-لـسبوتنيك-لدينا-أولويات-بتطوير-الزراعات-الاستراتيجية-1078195205.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر, أخبار قطر اليوم, الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجزائر توقع مع دولة خليجية على مشروع بأكثر من 3 مليارات دولار
وقعت الجزائر مع دولة خليجية اتفاقية لتنفيذ مشروع زراعي بقيمة 3.5 مليار دولار في جنوب الجزائر، يشمل إنتاج الأعلاف، وتربية الأبقار، وإنتاج الحليب واللحوم.
ووفقا لوزارة الفلاحة الجزائرية، فإن المشروع الذي تم توقيعه مع قطر يمتد على 117 ألف هكتار، ويهدف إلى تغطية 50% من احتياجات السوق الوطنية من الحليب المجفف، إضافة إلى دعم إنتاج اللحوم الحمراء، في خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ووقعت الاتفاقية من الجانب الجزائري، سعاد عسعوس، المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحي، ومن الجانب القطري علي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة "بلدنا الجزائر"، بحضور مسؤولين من الوزارة والصندوق الوطني للاستثمار، وفقا لوكالة
الأنباء الجزائرية.
كما تم توقيع اتفاقية أخرى لشراء الحليب المجفف المنتج من المشروع بين شركة "بلدنا الجزائر" والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، ما يعزز الأمن الغذائي ويدعم السوق المحلية.
ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 194 ألف طن من الحليب المجفف سنويا بحلول عامه التاسع، مما سيساهم في تقليص واردات الجزائر من الحليب المجفف، والتي تُقدّر حاليا بنحو ملياري دولار سنويا.
كما سيعمل المشروع على نقل أحدث التقنيات في إنتاج الحليب، إضافة إلى دعم السوق المحلي بـ84 ألف رأس من العجول سنويا لتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء.
وسيوفر المشروع كذلك أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، ما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة.