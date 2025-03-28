https://sarabic.ae/20250328/العراق-يعيش-أنفاسه-الأخيرة-الصدر-يرفض-المشاركة-في-الانتخابات-المقبلة-1099022810.html

"العراق يعيش أنفاسه الأخيرة"... الصدر يرفض المشاركة في الانتخابات المقبلة

"العراق يعيش أنفاسه الأخيرة"... الصدر يرفض المشاركة في الانتخابات المقبلة

سبوتنيك عربي

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، عدم مشاركة التيار في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، ناهيا أنصاره عن الترشح والتصويت في العملية... 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T07:11+0000

2025-03-28T07:11+0000

2025-03-28T07:11+0000

العراق

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وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أمس الخميس، جاء حديث الصدر ردا على سؤال حول دور أبناء التيار الوطني الشيعي في خضم الاستعدادات للانتخابات المقبلة. ووفق الوثيقة التي حملت توقيع وختم الصدر ونشرتها وكالة الأنباء العراقية، أشار الصدر الى أن ما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيس، هو "زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل".وأكد الصدر في بيانه أنه ما زال يعول على طاعة قواعده الشعبية ومحبيه من الصدريين في التيار الوطني الشيعي في الاستجابة له وعدم المشاركة والترشيح في الانتخابات.ويستعد العراق لإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وتتزامن الاستعدادات مع الجدل المستمر بشأن القانون الذي ستجرى وفقه الانتخابات، إلى جانب اتساع عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني في البلاد.

https://sarabic.ae/20250319/بمعونة-من-هنا-وهناك-الصدر-يحذر-من-وصول-إسرائيل-إلى-الحدود-العراقية-1098761760.html

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العراق, أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر, العالم العربي, الأخبار