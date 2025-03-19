https://sarabic.ae/20250319/بمعونة-من-هنا-وهناك-الصدر-يحذر-من-وصول-إسرائيل-إلى-الحدود-العراقية-1098761760.html

"بمعونة من هنا وهناك"... الصدر يحذر من وصول إسرائيل إلى الحدود العراقية

"بمعونة من هنا وهناك"... الصدر يحذر من وصول إسرائيل إلى الحدود العراقية

سبوتنيك عربي

حذر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، من "وصول إسرائيل إلى الحدود العراقية بمعونة من هنا وهناك"، مشيراً إلى أن الأوضاع الراهنة في المنطقة ستتسبب في... 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T06:54+0000

2025-03-19T06:54+0000

2025-03-19T06:54+0000

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وقال الصدر، عبر حسابه على منصة "إكس": "قد علمنا وحذرنا مما ستؤول إليه الأوضاع في غزة بل وفي غيرها، فوجود العدو الصهيوني في المنطقة لن يؤول إلى ما يحمد عقباه".وأضاف: "ها هو العدو يعاود قصف المدنيين والأطفال بغطاء أمريكي إرهابي وقح، وقد اكتفى الكثيرون بالسكوت والتفرج على شهداء غزة وأطفالها ونسائها وهم صرعى بصواريخ الإرهاب الصهيوأميركي وإما أن يصرعهم الجوع والعطش بسبب حصار دولي مطبق بلا رادع إنساني ولا شرعي"، وفق تعبيره.وشدد الصدر على أن "الأوضاع الراهنة ستتسبب ببيع فلسطين مرة أخرى لتتمدد الصهيونية في الأراضي الإسلامية والعربية وبكل سهولة بل وبمعونة من هنا وهناك وذلك لتصل إسرائيل إلى الحدود العراقية، والتي يرومها العدو أولاً وبالذات، ولن ينفع الندم آنذاك".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 412 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, مقتدى الصدر, العالم العربي