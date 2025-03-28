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تركيا... اعتقال محامي إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الموقوف
تركيا... اعتقال محامي إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الموقوف
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر إعلامية تركية، اليوم الجمعة، أن الشرطة المحلية اعتقلت محمد بهليفان، محامي رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، للاشتباه في قيامه بغسل أموال. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T11:56+0000
2025-03-28T11:56+0000
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وكتبت وكالة "الأناضول" التركية، أنه "في إطار التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول، تقرر اعتقال محمد بهليفان، بتهمة غسل أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة".بدوره، أكد أكرم إمام أوغلو اعتقال محاميه، عبر منصة "إكس".وشغل إمام أوغلو منصب رئاسة بلدية المدينة، منذ عام 2019، وفي عام 2024، أُعيد انتخابه لهذا المنصب بفارق يقارب 12% عن منافسه من الحزب الحاكم، وهو الآن محتجز، منذ 23 مارس/ آذار الجاري، في سجن بضاحية سيليفري بمدينة إسطنبول.وقال وزير الداخلية التركي علي إرليكايا، يوم أمس الخميس، إن "عدد المشاركين المحتجزين في الاحتجاجات غير القانونية لدعم إمام أوغلو تجاوز 1.8 ألف شخص، في جميع أنحاء تركيا، وتم اعتقال 260 شخصًا".
https://sarabic.ae/20250328/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-قلقة-إزاء-الاحتجاجات-الأخيرة-في-تركيا-1099023410.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

تركيا... اعتقال محامي إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الموقوف

11:56 GMT 28.03.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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ذكرت مصادر إعلامية تركية، اليوم الجمعة، أن الشرطة المحلية اعتقلت محمد بهليفان، محامي رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، للاشتباه في قيامه بغسل أموال.
وكتبت وكالة "الأناضول" التركية، أنه "في إطار التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول، تقرر اعتقال محمد بهليفان، بتهمة غسل أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة".

وتم اعتقال بهليفان في منزله، اليوم الجمعة، كما أفادت الوكالة.

بدوره، أكد أكرم إمام أوغلو اعتقال محاميه، عبر منصة "إكس".
وشغل إمام أوغلو منصب رئاسة بلدية المدينة، منذ عام 2019، وفي عام 2024، أُعيد انتخابه لهذا المنصب بفارق يقارب 12% عن منافسه من الحزب الحاكم، وهو الآن محتجز، منذ 23 مارس/ آذار الجاري، في سجن بضاحية سيليفري بمدينة إسطنبول.
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة إزاء الاحتجاجات الأخيرة في تركيا
07:41 GMT

وتتواصل الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، منذ 19 مارس الجاري، في إسطنبول وعدد من المدن الأخرى، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات على أي مسيرات أوتظاهرات. وانتُخب زعيم المعارضة نوري أصلان، أول أمس الأربعاء، رئيسا لبلدية إسطنبول بالوكالة.

وقال وزير الداخلية التركي علي إرليكايا، يوم أمس الخميس، إن "عدد المشاركين المحتجزين في الاحتجاجات غير القانونية لدعم إمام أوغلو تجاوز 1.8 ألف شخص، في جميع أنحاء تركيا، وتم اعتقال 260 شخصًا".
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