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الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة إزاء الاحتجاجات الأخيرة في تركيا
الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة إزاء الاحتجاجات الأخيرة في تركيا
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، عن قلق الولايات المتحدة إزاء عدم الاستقرار والاحتجاجات الأخيرة في تركيا. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T07:41+0000
2025-03-28T07:41+0000
2025-03-28T07:41+0000
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وقال روبيو: "نتابع التقارير الإخبارية نفسها التي يتابعها الجميع حول ما يجري. وبالطبع، نشعر بالقلق إزاء هذه الاحتجاجات وبعض التقارير الواردة فيها"، وفقا لما نقلته وسائلا إعلام غربية.وأعرب روبيو "عن قلقه بشأن الوضع في تركيا بشكل مباشر خلال اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان".يذكر أن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، أعلن عن توقيف 1879 شخصا شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في عدة مدن تركية على خلفية اعتقال أكرم إمام أوغلو.وأكد ييرلي كايا أن أكثر من 69 ألف عنصر أمني سيكونون في الخدمة خلال أيام العيد، بينهم 47749 شرطيا، لضمان الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة في ظل الأجواء المتوترة سياسيا وأمنيا بعد أزمة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.تصويت... برأيك كيف تنتهي أزمة الاحتجاجات في تركيا؟ بعد اعتقال المئات… ما سيناريوهات المشهد في تركيا
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: واشنطن قلقة إزاء الاحتجاجات الأخيرة في تركيا
أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، عن قلق الولايات المتحدة إزاء عدم الاستقرار والاحتجاجات الأخيرة في تركيا.
وقال روبيو: "نتابع التقارير الإخبارية نفسها التي يتابعها الجميع حول ما يجري. وبالطبع، نشعر بالقلق إزاء هذه الاحتجاجات وبعض التقارير الواردة فيها"، وفقا لما نقلته وسائلا إعلام غربية.
وأعرب روبيو "عن قلقه بشأن الوضع في تركيا بشكل مباشر خلال اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان".
وتستمر الاحتجاجات الداعمة لرئيس بلدية إسطنبول، المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض الأكبر، أكرم إمام أوغلو، منذ الأسبوع الماضي في أنقرة وإسطنبول وإزمير والعديد من المدن الأخرى.
يذكر أن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، أعلن عن توقيف 1879 شخصا
شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في عدة مدن تركية على خلفية اعتقال أكرم إمام أوغلو.
وأكد ييرلي كايا أن أكثر من 69 ألف عنصر أمني سيكونون في الخدمة خلال أيام العيد، بينهم 47749 شرطيا، لضمان الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة في ظل الأجواء المتوترة سياسيا وأمنيا بعد أزمة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول،
والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية.