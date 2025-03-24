https://sarabic.ae/20250324/بعد-اعتقال-المئات-ما-سيناريوهات-المشهد-في-تركيا-1098906999.html

بعد اعتقال المئات… ما سيناريوهات المشهد في تركيا

بعد اعتقال المئات… ما سيناريوهات المشهد في تركيا

سبوتنيك عربي

يواصل آلاف الأتراك احتجاجاتهم على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قبل أيام رغم حظر الاحتجاجات. 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T13:10+0000

2025-03-24T13:10+0000

2025-03-24T13:10+0000

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تصاعد الاحتجاجات جاء عقب أمر محكمة تشاجلايان في إسطنبول يوم الأحد بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية. كما جرى القبض على عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، المتهمين في قضية الفساد.وأعلنت السلطات في إسطنبول فرض قيود على الدخول والخروج من المحافظة وسط الاحتجاجات المستمرة في المدينة.وقالت سلطات إسطنبول: "سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على اعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والقضاء.قدرات شعبية كبيرة في الإطار قال المحلل السياسي التركي، فراس أوغلو، إن استمرار الاحتجاجات أمر وراد، خاصة أن حزب الشعب الجمهوري، هو ثاني أكبر حزب في تركيا، ويمثل أنصاره نحو 30 بالمئة من "الحشدية الشعبية".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القدرة الأمنية في تركيا قوية جدا، وبإمكانها إخماد الاحتجاجات.ويرى أن المحتجين الذين جرى احتجازهم في أقسام الشرطة، إما أن يطلق سراحهم أو يواجهون بعض التهم، حال ارتكابهم أعمال حرق أو إتلاف أو أي جرائم غير مسألة الاحتجاج.مواجهات عنيفةيقول جيواد غوك، المحلل السياسي التركي، إن الحكومة التركية تعاملت بقسوة مع المحتجين في الشارع، لكنها لم تكن دامية، إذ لم يتطور الأمر إلى مستويات أعلى.ويرى في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاحتجاجات في الشارع التركي ستتراجع، خاصة بعد أن حقق الحزب الأهداف من خروجه، والتي تتمثل في أن يصل صداها للمستوى العالمي، لتحقيق انعكاسات إيجابية.ولفت إلى أن الانتخابات المبكرة ضمن أهداف الاحتجاجات التي يسعون إليها، ومن الممكن الوصول إليها.وأشار إلى أن المحتجين وصلوا إلى النتيجة المطلوبة، ما يعني أن الاحتجاجات ستتراجع.وقال علي يرلي قايا: "تم اعتقال 343 مشتبهاً بهم خلال الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناق قلعة واسكيشهير وقونية وأدرنة".وأضاف الوزير: "لن نترك أدنى فرصة لأولئك الذين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام، وتهديد السلام والأمن في بلدنا، والسعي إلى الفوضى والاستفزازات"، مشيرا إلى أن الاعتقالات جاءت بعد "تحقيق أجرته بلدية إسطنبول بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول".وتستمر الاحتجاجات والمسيرات الجماهيرية، منذ الأربعاء، حيث نظمتها المعارضة في العاصمة وعدد من المدن التركية الأخرى على خلفية اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إضافة إلى اعتقال العشرات من المشتبه بهم، في إطار التحقيقات بتهم الفساد ودعم الإرهاب التي أجراها مكتب المدعي العام في إسطنبول.

https://sarabic.ae/20250324/تركيا-تمنع-الدخول-والخروج-من-إسطنبول-بسبب-الاحتجاجات-المنددة-باعتقال-إمام-أوغلو-1098896090.html

https://sarabic.ae/20250322/تركيا-إغلاق-شوارع-المركزية-بالعاصمة-أنقرة-بسبب-احتجاج-مؤيد-للسياسي-إمام-أوغلو-1098865255.html

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