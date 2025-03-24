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بعد اعتقال المئات… ما سيناريوهات المشهد في تركيا
بعد اعتقال المئات… ما سيناريوهات المشهد في تركيا
سبوتنيك عربي
يواصل آلاف الأتراك احتجاجاتهم على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قبل أيام رغم حظر الاحتجاجات. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T13:10+0000
2025-03-24T13:10+0000
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تصاعد الاحتجاجات جاء عقب أمر محكمة تشاجلايان في إسطنبول يوم الأحد بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية. كما جرى القبض على عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، المتهمين في قضية الفساد.وأعلنت السلطات في إسطنبول فرض قيود على الدخول والخروج من المحافظة وسط الاحتجاجات المستمرة في المدينة.وقالت سلطات إسطنبول: "سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على اعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والقضاء.قدرات شعبية كبيرة في الإطار قال المحلل السياسي التركي، فراس أوغلو، إن استمرار الاحتجاجات أمر وراد، خاصة أن حزب الشعب الجمهوري، هو ثاني أكبر حزب في تركيا، ويمثل أنصاره نحو 30 بالمئة من "الحشدية الشعبية".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القدرة الأمنية في تركيا قوية جدا، وبإمكانها إخماد الاحتجاجات.ويرى أن المحتجين الذين جرى احتجازهم في أقسام الشرطة، إما أن يطلق سراحهم أو يواجهون بعض التهم، حال ارتكابهم أعمال حرق أو إتلاف أو أي جرائم غير مسألة الاحتجاج.مواجهات عنيفةيقول جيواد غوك، المحلل السياسي التركي، إن الحكومة التركية تعاملت بقسوة مع المحتجين في الشارع، لكنها لم تكن دامية، إذ لم يتطور الأمر إلى مستويات أعلى.ويرى في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاحتجاجات في الشارع التركي ستتراجع، خاصة بعد أن حقق الحزب الأهداف من خروجه، والتي تتمثل في أن يصل صداها للمستوى العالمي، لتحقيق انعكاسات إيجابية.ولفت إلى أن الانتخابات المبكرة ضمن أهداف الاحتجاجات التي يسعون إليها، ومن الممكن الوصول إليها.وأشار إلى أن المحتجين وصلوا إلى النتيجة المطلوبة، ما يعني أن الاحتجاجات ستتراجع.وقال علي يرلي قايا: "تم اعتقال 343 مشتبهاً بهم خلال الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناق قلعة واسكيشهير وقونية وأدرنة".وأضاف الوزير: "لن نترك أدنى فرصة لأولئك الذين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام، وتهديد السلام والأمن في بلدنا، والسعي إلى الفوضى والاستفزازات"، مشيرا إلى أن الاعتقالات جاءت بعد "تحقيق أجرته بلدية إسطنبول بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول".وتستمر الاحتجاجات والمسيرات الجماهيرية، منذ الأربعاء، حيث نظمتها المعارضة في العاصمة وعدد من المدن التركية الأخرى على خلفية اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إضافة إلى اعتقال العشرات من المشتبه بهم، في إطار التحقيقات بتهم الفساد ودعم الإرهاب التي أجراها مكتب المدعي العام في إسطنبول.
https://sarabic.ae/20250324/تركيا-تمنع-الدخول-والخروج-من-إسطنبول-بسبب-الاحتجاجات-المنددة-باعتقال-إمام-أوغلو-1098896090.html
https://sarabic.ae/20250322/تركيا-إغلاق-شوارع-المركزية-بالعاصمة-أنقرة-بسبب-احتجاج-مؤيد-للسياسي-إمام-أوغلو-1098865255.html
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حصري, أخبار تركيا اليوم, الشرطة التركية, الجيش التركي, اسطنبول, مسيرة اسطنبول, تقارير سبوتنيك, احتجاجات, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم الإسلامي
حصري, أخبار تركيا اليوم, الشرطة التركية, الجيش التركي, اسطنبول, مسيرة اسطنبول, تقارير سبوتنيك, احتجاجات, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم الإسلامي

بعد اعتقال المئات… ما سيناريوهات المشهد في تركيا

13:10 GMT 24.03.2025
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newmanعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newman
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حصري
يواصل آلاف الأتراك احتجاجاتهم على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قبل أيام رغم حظر الاحتجاجات.
تصاعد الاحتجاجات جاء عقب أمر محكمة تشاجلايان في إسطنبول يوم الأحد بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية. كما جرى القبض على عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، المتهمين في قضية الفساد.
وأعلنت السلطات في إسطنبول فرض قيود على الدخول والخروج من المحافظة وسط الاحتجاجات المستمرة في المدينة.
وقالت سلطات إسطنبول: "سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي".
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على اعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والقضاء.
متظاهر يرفع العلم التركي خلال احتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
تركيا تمنع الدخول والخروج من إسطنبول بسبب الاحتجاجات المنددة باعتقال إمام أوغلو
08:43 GMT

قدرات شعبية كبيرة

في الإطار قال المحلل السياسي التركي، فراس أوغلو، إن استمرار الاحتجاجات أمر وراد، خاصة أن حزب الشعب الجمهوري، هو ثاني أكبر حزب في تركيا، ويمثل أنصاره نحو 30 بالمئة من "الحشدية الشعبية".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القدرة الأمنية في تركيا قوية جدا، وبإمكانها إخماد الاحتجاجات.

ولفت إلى أن الصراع المتوقع الآن حول قانونية الاحتجاجات من عدمها، وهو ما أسماه الرئيس التركي بـ "التهديد والترغيب"، خاصة، أن القوانين في تركيا لا تسمح بالاعتقال السياسي، ما يعني ضرورة وجود جنحة أو جريمة جنائية لإيقاف الأشخاص، وهو ما أعلن بشأن إيقاف أكرم إمام أوغلو.

ويرى أن المحتجين الذين جرى احتجازهم في أقسام الشرطة، إما أن يطلق سراحهم أو يواجهون بعض التهم، حال ارتكابهم أعمال حرق أو إتلاف أو أي جرائم غير مسألة الاحتجاج.
متظاهر يلقي ألعابًا نارية خلال احتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في إسطنبول، تركيا، السبت 22 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
تركيا.. إغلاق الشوارع المركزية في العاصمة أنقرة بسبب احتجاج مؤيد للسياسي إمام أوغلو
22 مارس, 23:11 GMT

مواجهات عنيفة

يقول جيواد غوك، المحلل السياسي التركي، إن الحكومة التركية تعاملت بقسوة مع المحتجين في الشارع، لكنها لم تكن دامية، إذ لم يتطور الأمر إلى مستويات أعلى.
ويرى في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاحتجاجات في الشارع التركي ستتراجع، خاصة بعد أن حقق الحزب الأهداف من خروجه، والتي تتمثل في أن يصل صداها للمستوى العالمي، لتحقيق انعكاسات إيجابية.
ولفت إلى أن الانتخابات المبكرة ضمن أهداف الاحتجاجات التي يسعون إليها، ومن الممكن الوصول إليها.
وأشار إلى أن المحتجين وصلوا إلى النتيجة المطلوبة، ما يعني أن الاحتجاجات ستتراجع.
وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن الشرطة اعتقلت أكثر من 340 متظاهراً في أعقاب احتجاجات حاشدة نظمتها المعارضة يوم الجمعة.
وقال علي يرلي قايا: "تم اعتقال 343 مشتبهاً بهم خلال الاحتجاجات التي وقعت الليلة الماضية في اسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناق قلعة واسكيشهير وقونية وأدرنة".
وأضاف الوزير: "لن نترك أدنى فرصة لأولئك الذين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام، وتهديد السلام والأمن في بلدنا، والسعي إلى الفوضى والاستفزازات"، مشيرا إلى أن الاعتقالات جاءت بعد "تحقيق أجرته بلدية إسطنبول بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول".
وتستمر الاحتجاجات والمسيرات الجماهيرية، منذ الأربعاء، حيث نظمتها المعارضة في العاصمة وعدد من المدن التركية الأخرى على خلفية اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إضافة إلى اعتقال العشرات من المشتبه بهم، في إطار التحقيقات بتهم الفساد ودعم الإرهاب التي أجراها مكتب المدعي العام في إسطنبول.
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