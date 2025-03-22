https://sarabic.ae/20250322/تركيا-إغلاق-شوارع-المركزية-بالعاصمة-أنقرة-بسبب-احتجاج-مؤيد-للسياسي-إمام-أوغلو-1098865255.html
تركيا.. إغلاق شوارع المركزية بالعاصمة أنقرة بسبب احتجاج مؤيد للسياسي إمام أوغلو
تركيا.. إغلاق شوارع المركزية بالعاصمة أنقرة بسبب احتجاج مؤيد للسياسي إمام أوغلو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الشرطة أغلقت شوارع أنقرة المركزية بسبب تدفق المتظاهرين المؤيدين لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
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أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال إمام أوغلو في قضية منظمة متورطة في الفساد والرشوة ودعم الأنشطة الإرهابية.أنقرة - سبوتنيك. وأدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إلى احتجاجات حاشدة. ويوم السبت، أدلى السياسي بشهادته لمدة خمس ساعات في قصر العدل بمنطقة تشاغلايان، ووفقًا لقناة "خبر"، فقد رفض الاتهامات الموجهة إليه بالارتباط بمنظمات إرهابية وانتقد طريقة اعتقاله.أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء السبت، أن الشرطة أغلقت الشوارع المركزية في أنقرة، في حي كيزيلاي، وكذلك شارع أتاتورك، بسبب تدفق المتظاهرين.وذكر المراسل أن شرطة أنقرة استخدمت خراطيم المياه، وربما رذاذ الفلفل، ضد المشاركين في المسيرة.وتشهد المنطقة انقطاعًا في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.بدوره، دعا وزير العدل التركي يلماز تونج إلى عدم إثارة الاحتجاجات في الشوارع بعد اعتقال إمام أوغلو، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا علاقة له بأردوغان.زعمت الإدارة الرئاسية التركية أن "افتراءً لا أساس له" قد وُجه ضد أردوغان في ظل احتجاز إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أوزغور أوزيل، هذا الوضع لرئيس بلدية إسطنبول يوم الأربعاء، حيث اختار إمام أوغلو مرشحًا رئيسيًا للحزب في الانتخابات.
https://sarabic.ae/20250322/اعتقال-340-متظاهرا-في-تركيا-بعد-احتجاجات-ضخمة-هزت-البلاد-1098854487.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, حزب الشعب الجمهوري
أخبار تركيا اليوم, العالم, حزب الشعب الجمهوري
تركيا.. إغلاق شوارع المركزية بالعاصمة أنقرة بسبب احتجاج مؤيد للسياسي إمام أوغلو
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الشرطة أغلقت شوارع أنقرة المركزية بسبب تدفق المتظاهرين المؤيدين لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.
أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال إمام أوغلو في قضية منظمة متورطة في الفساد
والرشوة ودعم الأنشطة الإرهابية.
وأكد السياسي المعارض أنه "لا ينوي الاستسلام" تحت ضغط السلطات.
أنقرة - سبوتنيك. وأدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إلى احتجاجات حاشدة. ويوم السبت، أدلى السياسي بشهادته لمدة خمس ساعات في قصر العدل بمنطقة تشاغلايان، ووفقًا لقناة "خبر"، فقد رفض الاتهامات الموجهة إليه بالارتباط بمنظمات إرهابية وانتقد طريقة اعتقاله.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء السبت، أن الشرطة أغلقت الشوارع المركزية في أنقرة، في حي كيزيلاي، وكذلك شارع أتاتورك، بسبب تدفق المتظاهرين.
وذكر المراسل أن شرطة أنقرة استخدمت خراطيم المياه، وربما رذاذ الفلفل، ضد المشاركين في المسيرة.
وتشهد المنطقة انقطاعًا في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على الوضع المحيط باعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغط سياسي على الشرطة والقضاء. وأكد الرئيس أن الحكومة لا وقت لديها "للمشاحنات" مع المعارضة، بل هي منشغلة بحل مشاكل البلاد.
بدوره، دعا وزير العدل التركي يلماز تونج إلى عدم إثارة الاحتجاجات في الشوارع بعد اعتقال إمام أوغلو، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا علاقة له بأردوغان.
زعمت الإدارة الرئاسية التركية أن "افتراءً لا أساس له" قد وُجه ضد أردوغان في ظل احتجاز إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.
وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أوزغور أوزيل، هذا الوضع لرئيس بلدية إسطنبول يوم الأربعاء، حيث اختار إمام أوغلو مرشحًا رئيسيًا للحزب في الانتخابات.