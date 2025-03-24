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تركيا تمنع الدخول والخروج من إسطنبول بسبب الاحتجاجات المنددة باعتقال إمام أوغلو
تركيا تمنع الدخول والخروج من إسطنبول بسبب الاحتجاجات المنددة باعتقال إمام أوغلو
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات في إسطنبول فرض قيود على الدخول والخروج من المحافظة وسط الاحتجاجات المستمرة في المدينة. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T08:43+0000
2025-03-24T08:57+0000
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وقالت سلطات إسطنبول: "سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي".استمرت الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، منذ 20 مارس/آذار في ساحة ساراتشانة بالقرب من مبنى البلدية، وكذلك في عدد من المدن التركية الأخرى.ذكرت وسائل إعلام تركية، يوم الأحد، أن محكمة تشاجلايان في إسطنبول أمرت يوم الأحد بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، وتم رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية. إلى جانب إمام أوغلو، تم القبض على عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، في المجموع، أكثر من 90 شخصًا متورطون في قضية الفساد.ويعتزم مكتب المدعي العام في إسطنبول بدوره استئناف قرار رفض اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة "صباح" في وقت سابق. ولإمام أوغلو والمتهمين الآخرين الحق في الاستئناف.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على اعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والقضاء.ووصفت الإدارة الرئاسية التركية اعتقال إمام أوغلو بأنه "افتراء لا أساس له" ضد أردوغان، على خلفية اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي لرئيس الدولة الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.صور وثقتها عدسة "سبوتنيك" من قلب احتجاجات إسطنبولوزارة الداخلية التركية تعلن إيقاف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن العمل مؤقتا
https://sarabic.ae/20250322/اعتقال-340-متظاهرا-في-تركيا-بعد-احتجاجات-ضخمة-هزت-البلاد-1098854487.html
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تركيا تمنع الدخول والخروج من إسطنبول بسبب الاحتجاجات المنددة باعتقال إمام أوغلو

08:43 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 08:57 GMT 24.03.2025)
© AP Photo / Khalil Hamraمتظاهر يرفع العلم التركي خلال احتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو
متظاهر يرفع العلم التركي خلال احتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
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أعلنت السلطات في إسطنبول فرض قيود على الدخول والخروج من المحافظة وسط الاحتجاجات المستمرة في المدينة.
وقالت سلطات إسطنبول: "سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي".

ولم تحدد السلطات ما هي إجراءات تقييم احتمالية مشاركة الأفراد في الاحتجاجات. وبحلول صباح يوم الاثنين، لم يلاحظ مراسل وكالة "سبوتنيك" أي تغييرات معينة في الأمن على طرقات المدينة.

استمرت الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، منذ 20 مارس/آذار في ساحة ساراتشانة بالقرب من مبنى البلدية، وكذلك في عدد من المدن التركية الأخرى.
ذكرت وسائل إعلام تركية، يوم الأحد، أن محكمة تشاجلايان في إسطنبول أمرت يوم الأحد بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، وتم رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية. إلى جانب إمام أوغلو، تم القبض على عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، في المجموع، أكثر من 90 شخصًا متورطون في قضية الفساد.
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
اعتقال 340 متظاهرا في تركيا بعد احتجاجات ضخمة هزت البلاد
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ويعتزم مكتب المدعي العام في إسطنبول بدوره استئناف قرار رفض اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة "صباح" في وقت سابق. ولإمام أوغلو والمتهمين الآخرين الحق في الاستئناف.

ووفقًا لقناة "هالك تي في"، يحق لإمام أوغلو الطعن في قرار المحكمة باعتقاله. وذكرت صحيفة "صباح" أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يعتزم بدوره الطعن في قرار المحكمة برفض طلب اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب، وتُعدّ المحكمة الدستورية وحدها الجهة المختصة باتخاذ قرار نهائي لا يقبل الجدل.

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على اعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والقضاء.
ووصفت الإدارة الرئاسية التركية اعتقال إمام أوغلو بأنه "افتراء لا أساس له" ضد أردوغان، على خلفية اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي لرئيس الدولة الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.
صور وثقتها عدسة "سبوتنيك" من قلب احتجاجات إسطنبول
وزارة الداخلية التركية تعلن إيقاف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن العمل مؤقتا
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