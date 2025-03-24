https://sarabic.ae/20250324/وزير-الداخلية-التركي-إصابة-123-شرطيا-في-احتجاجات-إسطنبول-واعتقال-1133-شخصا--1098905871.html
وزير الداخلية التركي: إصابة 123 شرطيا في احتجاجات إسطنبول واعتقال 1133 شخصا
وزير الداخلية التركي: إصابة 123 شرطيا في احتجاجات إسطنبول واعتقال 1133 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن 1,133 شخصًا تم اعتقالهم خلال خمسة أيام من الاحتجاجات المتعلقة بالتحقيق... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "APA" عن الوزير أن التظاهرات التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أسفرت كذلك عن إصابة 123 من عناصر الشرطة التركية.وأضاف الوزير أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة بحق الموقوفين، خصوصًا أولئك الذين هاجموا الشرطة وألحقوا أضرارًا بالممتلكات العامة، كما تم الكشف عن وجود أفراد مرتبطين بـ12 منظمة إرهابية مختلفة بين المعتقلين.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في إسطنبول فرض قيود على الدخول والخروج من المحافظة وسط الاحتجاجات المستمرة في المدينة.وقالت سلطات إسطنبول: "سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي".ولم تحدد السلطات ما هي إجراءات تقييم احتمالية مشاركة الأفراد في الاحتجاجات. وبحلول صباح يوم الاثنين، لم يلاحظ مراسل وكالة "سبوتنيك" أي تغييرات معينة في الأمن على طرقات المدينة.استمرت الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، منذ 20 مارس/آذار في ساحة ساراتشانة بالقرب من مبنى البلدية، وكذلك في عدد من المدن التركية الأخرى.ذكرت وسائل إعلام تركية، يوم الأحد، أن محكمة تشاجلايان في إسطنبول أمرت يوم الأحد بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، وتم رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية، وإلى جانب إمام أوغلو، تم القبض على عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، في المجموع، أكثر من 90 شخصًا متورطون في قضية الفساد.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
وزير الداخلية التركي: إصابة 123 شرطيا في احتجاجات إسطنبول واعتقال 1133 شخصا
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن 1,133 شخصًا تم اعتقالهم خلال خمسة أيام من الاحتجاجات المتعلقة بالتحقيق الجاري في الفساد والإرهاب ضد بلدية إسطنبول.
ونقلت وكالة
"APA" عن الوزير أن التظاهرات التي شهدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين أسفرت كذلك عن إصابة 123 من عناصر الشرطة التركية.
وأضاف الوزير أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة بحق الموقوفين، خصوصًا أولئك الذين هاجموا الشرطة وألحقوا أضرارًا بالممتلكات العامة، كما تم الكشف عن وجود أفراد مرتبطين بـ12 منظمة إرهابية مختلفة بين المعتقلين.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في إسطنبول فرض قيود على الدخول والخروج من المحافظة وسط الاحتجاجات المستمرة في المدينة.
وقالت سلطات إسطنبول: "سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول
للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي".
ولم تحدد السلطات ما هي إجراءات تقييم احتمالية مشاركة الأفراد في الاحتجاجات. وبحلول صباح يوم الاثنين، لم يلاحظ مراسل وكالة "سبوتنيك" أي تغييرات معينة في الأمن على طرقات المدينة.
استمرت الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، منذ 20 مارس/آذار في ساحة ساراتشانة بالقرب من مبنى البلدية، وكذلك في عدد من المدن التركية الأخرى.
ذكرت وسائل إعلام تركية، يوم الأحد، أن محكمة تشاجلايان في إسطنبول أمرت يوم الأحد بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، وتم رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية، وإلى جانب إمام أوغلو، تم القبض على عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، في المجموع، أكثر من 90 شخصًا متورطون في قضية الفساد.