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https://sarabic.ae/20250323/الشرطة-التركية-تفرق-بعنف-تجمعًا-مؤيدًا-لرئيس-بلدية-إسطنبول-المعتقل-1098890372.html
الشرطة التركية تفرق بعنف تجمعًا مؤيدًا لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل
الشرطة التركية تفرق بعنف تجمعًا مؤيدًا لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الشرطة فرقت بعنف المشاركين في تجمع جماهيري في إسطنبول دعمًا لرئيس البلدية المعتقل، واقتادتهم إلى محطة مترو فيزنيجيلر. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T23:16+0000
2025-03-23T23:16+0000
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إسطنبول – سبوتنيك. بعد انتهاء التجمع أمام مبنى البلدية، بقي بعض المشاركين في حديقة ساراتشانه وواصلوا إلقاء الزجاجات والألعاب النارية على الشرطة، وترديد الهتافات ضدهم.أفادت قناة سوزجو التلفزيونية يوم الأحد، أن محكمة تركية أمرت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المشتبه بتورطه في فساد.ومع ذلك، رُفض طلب اعتقاله في إطار التحقيق في قضية إرهاب ثانية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ستار" نقلاً عن مصادر رسمية.إلى جانب إمام أوغلو، اعتُقل عدد من كبار مسؤولي البلدية؛ ليصل إجمالي عدد المتورطين في القضية إلى أكثر من 90 شخصًا.ووفقًا لقناة "هالك تي في"، يحق لإمام أوغلو الطعن في قرار المحكمة باعتقاله. وذكرت صحيفة "صباح" أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يعتزم بدوره الطعن في قرار المحكمة برفض طلب اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب، وتُعدّ المحكمة الدستورية وحدها الجهة المختصة باتخاذ قرار نهائي لا يقبل الجدل.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على اعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والقضاء.ووصفت الإدارة الرئاسية التركية اعتقال إمام أوغلو بأنه "افتراء لا أساس له" ضد أردوغان، على خلفية اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي لرئيس الدولة الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.
https://sarabic.ae/20250322/اعتقال-340-متظاهرا-في-تركيا-بعد-احتجاجات-ضخمة-هزت-البلاد-1098854487.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب الشعب الجمهوري, العالم
أخبار تركيا اليوم, حزب الشعب الجمهوري, العالم

الشرطة التركية تفرق بعنف تجمعًا مؤيدًا لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل

23:16 GMT 23.03.2025
© AP Photo / Khalil Hamraمتظاهر يلقي ألعابًا نارية خلال احتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في إسطنبول، تركيا، السبت 22 مارس/آذار 2025.
متظاهر يلقي ألعابًا نارية خلال احتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في إسطنبول، تركيا، السبت 22 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الشرطة فرقت بعنف المشاركين في تجمع جماهيري في إسطنبول دعمًا لرئيس البلدية المعتقل، واقتادتهم إلى محطة مترو فيزنيجيلر.
إسطنبول – سبوتنيك. بعد انتهاء التجمع أمام مبنى البلدية، بقي بعض المشاركين في حديقة ساراتشانه وواصلوا إلقاء الزجاجات والألعاب النارية على الشرطة، وترديد الهتافات ضدهم.
بعد دقائق، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وبدأت بدفع المشاركين في التجمع بعنف إلى خارج الحديقة. بعد ذلك، واصلت قوات الأمن مطاردتهم إلى أقرب محطة مترو فيزنيجيلر، التي تقع على بُعد مئات الأمتار من الحديقة.
أفادت قناة سوزجو التلفزيونية يوم الأحد، أن محكمة تركية أمرت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المشتبه بتورطه في فساد.
ومع ذلك، رُفض طلب اعتقاله في إطار التحقيق في قضية إرهاب ثانية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ستار" نقلاً عن مصادر رسمية.
إلى جانب إمام أوغلو، اعتُقل عدد من كبار مسؤولي البلدية؛ ليصل إجمالي عدد المتورطين في القضية إلى أكثر من 90 شخصًا.
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
اعتقال 340 متظاهرا في تركيا بعد احتجاجات ضخمة هزت البلاد
أمس, 11:39 GMT
ووفقًا لقناة "هالك تي في"، يحق لإمام أوغلو الطعن في قرار المحكمة باعتقاله. وذكرت صحيفة "صباح" أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يعتزم بدوره الطعن في قرار المحكمة برفض طلب اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب، وتُعدّ المحكمة الدستورية وحدها الجهة المختصة باتخاذ قرار نهائي لا يقبل الجدل.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على اعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والقضاء.
ووصفت الإدارة الرئاسية التركية اعتقال إمام أوغلو بأنه "افتراء لا أساس له" ضد أردوغان، على خلفية اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي لرئيس الدولة الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.
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