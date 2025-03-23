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النيابة العامة التركية تطلب حبس أكرم إمام أوغلو بتهمة الإرهاب والفساد
النيابة العامة التركية تطلب حبس أكرم إمام أوغلو بتهمة الإرهاب والفساد
سبوتنيك عربي
طلبت النيابة العامة التركية، اليوم الأحد، من المحكمة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو بتهم الإرهاب والفساد. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T02:15+0000
2025-03-23T03:17+0000
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القاهرة -سبوتنيك. وقالت صحيفة "حرييت" التركية: "أدلى أكرم إمام أوغلو بشهادته في مكتب المدعي العام كجزء من التحقيق في الإرهاب ثم التحقيق في الفساد".وأضافت: "أحاله مكتب المدعي العام إلى المحكمة مع طلب القبض عليه في نطاق التحقيقات في الفساد والإرهاب".وقال يرلي كايا في بيان على منصة إكس، "ألقت سلطات الأمن ليلة أمس (الجمعة) القبض على 343 مشتبها شاركوا في المظاهرات التي نظمت في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناك قلعة اسكيشهير وقونيا أدرنة، احتجاجا على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحق بلدية إسطنبول الكبرى".وخرج مئات آلاف الأشخاص، أمس الجمعة، في مظاهرات بجميع أنحاء تركيا، دعا لها حزب الشعب الجمهوري المعارض احتجاجا على توقيف 106 أشخاص بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.وشددت السلطات التركية الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد وخصوصا بمدينة إسطنبول وأنقرة وإزمير على خلفية دعوة حزب الشعب الجمهوري للتظاهر.كما استخدمت الشرطة التركية غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.واعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول و105 آخرين، يوم 19 مارس/ آذار الجاري، بينهم صحفيين ورجال أعمال وموظفين في البلدية، بتهم "دعم الإرهاب والفساد والتزوير والاحتيال".وفرضت ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير حظراً على جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات لمدة 5 أيام على خلفية التوترات التي تشهدها البلاد عقب اعتقال إمام أوغلو.
https://sarabic.ae/20250322/تركيا-إغلاق-شوارع-المركزية-بالعاصمة-أنقرة-بسبب-احتجاج-مؤيد-للسياسي-إمام-أوغلو-1098865255.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, حزب الشعب الجمهوري
أخبار تركيا اليوم, العالم, حزب الشعب الجمهوري

النيابة العامة التركية تطلب حبس أكرم إمام أوغلو بتهمة الإرهاب والفساد

02:15 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 03:17 GMT 23.03.2025)
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newmanعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newman
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طلبت النيابة العامة التركية، اليوم الأحد، من المحكمة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو بتهم الإرهاب والفساد.
القاهرة -سبوتنيك. وقالت صحيفة "حرييت" التركية: "أدلى أكرم إمام أوغلو بشهادته في مكتب المدعي العام كجزء من التحقيق في الإرهاب ثم التحقيق في الفساد".
وأضافت: "أحاله مكتب المدعي العام إلى المحكمة مع طلب القبض عليه في نطاق التحقيقات في الفساد والإرهاب".
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أعلن، أمس السبت، إلقاء القبض على 343 مشتبها شاركوا في مظاهرات شهدتها مختلف المدن التركية، احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو بتهم "الفساد ودعم الإرهاب".
وقال يرلي كايا في بيان على منصة إكس، "ألقت سلطات الأمن ليلة أمس (الجمعة) القبض على 343 مشتبها شاركوا في المظاهرات التي نظمت في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناك قلعة اسكيشهير وقونيا أدرنة، احتجاجا على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحق بلدية إسطنبول الكبرى".
وخرج مئات آلاف الأشخاص، أمس الجمعة، في مظاهرات بجميع أنحاء تركيا، دعا لها حزب الشعب الجمهوري المعارض احتجاجا على توقيف 106 أشخاص بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.
متظاهر يلقي ألعابًا نارية خلال احتجاج على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في إسطنبول، تركيا، السبت 22 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
تركيا.. إغلاق الشوارع المركزية في العاصمة أنقرة بسبب احتجاج مؤيد للسياسي إمام أوغلو
أمس, 23:11 GMT
وشددت السلطات التركية الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد وخصوصا بمدينة إسطنبول وأنقرة وإزمير على خلفية دعوة حزب الشعب الجمهوري للتظاهر.
كما استخدمت الشرطة التركية غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
واعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول و105 آخرين، يوم 19 مارس/ آذار الجاري، بينهم صحفيين ورجال أعمال وموظفين في البلدية، بتهم "دعم الإرهاب والفساد والتزوير والاحتيال".
وفرضت ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير حظراً على جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات لمدة 5 أيام على خلفية التوترات التي تشهدها البلاد عقب اعتقال إمام أوغلو.
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