https://sarabic.ae/20250323/النيابة-العامة-التركية-تطلب-حبس-أكرم-إمام-أوغلو-بالإرهاب-والفساد-1098865610.html
النيابة العامة التركية تطلب حبس أكرم إمام أوغلو بتهمة الإرهاب والفساد
النيابة العامة التركية تطلب حبس أكرم إمام أوغلو بتهمة الإرهاب والفساد
سبوتنيك عربي
طلبت النيابة العامة التركية، اليوم الأحد، من المحكمة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو بتهم الإرهاب والفساد. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
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القاهرة -سبوتنيك. وقالت صحيفة "حرييت" التركية: "أدلى أكرم إمام أوغلو بشهادته في مكتب المدعي العام كجزء من التحقيق في الإرهاب ثم التحقيق في الفساد".وأضافت: "أحاله مكتب المدعي العام إلى المحكمة مع طلب القبض عليه في نطاق التحقيقات في الفساد والإرهاب".وقال يرلي كايا في بيان على منصة إكس، "ألقت سلطات الأمن ليلة أمس (الجمعة) القبض على 343 مشتبها شاركوا في المظاهرات التي نظمت في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناك قلعة اسكيشهير وقونيا أدرنة، احتجاجا على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحق بلدية إسطنبول الكبرى".وخرج مئات آلاف الأشخاص، أمس الجمعة، في مظاهرات بجميع أنحاء تركيا، دعا لها حزب الشعب الجمهوري المعارض احتجاجا على توقيف 106 أشخاص بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.وشددت السلطات التركية الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد وخصوصا بمدينة إسطنبول وأنقرة وإزمير على خلفية دعوة حزب الشعب الجمهوري للتظاهر.كما استخدمت الشرطة التركية غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.واعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول و105 آخرين، يوم 19 مارس/ آذار الجاري، بينهم صحفيين ورجال أعمال وموظفين في البلدية، بتهم "دعم الإرهاب والفساد والتزوير والاحتيال".وفرضت ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير حظراً على جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات لمدة 5 أيام على خلفية التوترات التي تشهدها البلاد عقب اعتقال إمام أوغلو.
https://sarabic.ae/20250322/تركيا-إغلاق-شوارع-المركزية-بالعاصمة-أنقرة-بسبب-احتجاج-مؤيد-للسياسي-إمام-أوغلو-1098865255.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, حزب الشعب الجمهوري
أخبار تركيا اليوم, العالم, حزب الشعب الجمهوري
النيابة العامة التركية تطلب حبس أكرم إمام أوغلو بتهمة الإرهاب والفساد
02:15 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 03:17 GMT 23.03.2025)
طلبت النيابة العامة التركية، اليوم الأحد، من المحكمة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو بتهم الإرهاب والفساد.
القاهرة -سبوتنيك. وقالت صحيفة "حرييت" التركية: "أدلى أكرم إمام أوغلو بشهادته
في مكتب المدعي العام كجزء من التحقيق في الإرهاب ثم التحقيق في الفساد".
وأضافت: "أحاله مكتب المدعي العام إلى المحكمة مع طلب القبض عليه في نطاق التحقيقات في الفساد والإرهاب".
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أعلن، أمس السبت، إلقاء القبض على 343 مشتبها شاركوا في مظاهرات شهدتها مختلف المدن التركية، احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو بتهم "الفساد ودعم الإرهاب".
وقال يرلي كايا في بيان على منصة إكس، "ألقت سلطات الأمن ليلة أمس (الجمعة) القبض على 343 مشتبها شاركوا في المظاهرات التي نظمت في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناك قلعة اسكيشهير وقونيا أدرنة، احتجاجا على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحق بلدية إسطنبول الكبرى".
وخرج مئات آلاف الأشخاص، أمس الجمعة، في مظاهرات بجميع أنحاء تركيا، دعا لها حزب الشعب الجمهوري المعارض احتجاجا على توقيف 106 أشخاص بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو.
وشددت السلطات التركية الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد وخصوصا بمدينة إسطنبول وأنقرة وإزمير على خلفية دعوة حزب الشعب الجمهوري للتظاهر.
كما استخدمت الشرطة التركية غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
واعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول و105 آخرين، يوم 19 مارس/ آذار الجاري، بينهم صحفيين ورجال أعمال وموظفين في البلدية، بتهم "دعم الإرهاب والفساد والتزوير والاحتيال".
وفرضت ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير حظراً على جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات لمدة 5 أيام على خلفية التوترات التي تشهدها البلاد عقب اعتقال إمام أوغلو.