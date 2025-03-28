https://sarabic.ae/20250328/تصويت-هل-اجتماع-وزيري-الدفاع-السوري-واللبناني-في-جدة-سيؤدي-إلى-حل-دائم-للخلافات-الحدودية؟-1099023925.html
تصويت... هل اجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني في جدة سيؤدي إلى حل دائم للخلافات الحدودية؟
تصويت... هل اجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني في جدة سيؤدي إلى حل دائم للخلافات الحدودية؟
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها استضافت في مدينة جدة، أمس الخميس، اجتماعًا بين وزيري الدفاع السوري واللبناني، وتم توقيع اتفاق أكد الجانبان من خلاله على... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T08:08+0000
2025-03-28T08:08+0000
2025-03-28T08:08+0000
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "استضافت المملكة اجتماعًا في محافظة جدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، بين معالي وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ومعالي وزير الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية اللواء ميشال منسى، والوفدين الأمنيين المرافقين لهما، وذلك يوم الخميس".واتفق الجيشان السوري واللبناني، في 19 مارس/ آذار الجاري، على انسحاب وحدات الجيشين من قرية حوش السيد علي الواقعة على الحدود بين البلدين، وضمان عودة المدنيين إليها، بعد توقف اشتباكات بين الطرفين اندلعت إثر مقتل 3 عناصر من الأمن العام السوري، اتهمت دمشق "حزب الله" اللبناني بـ"اختطافهم وقتلهم".برأيك.. هل اجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني في جدة سيؤدي إلى حل دائم للخلافات الحدودية؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, опросы
تصويت... هل اجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني في جدة سيؤدي إلى حل دائم للخلافات الحدودية؟
أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها استضافت في مدينة جدة، أمس الخميس، اجتماعًا بين وزيري الدفاع السوري واللبناني، وتم توقيع اتفاق أكد الجانبان من خلاله على أهمية ترسيم الحدود بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "استضافت المملكة اجتماعًا في محافظة جدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، بين معالي وزير الدفاع في الجمهورية العربية السورية اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ومعالي وزير الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية اللواء ميشال منسى، والوفدين الأمنيين المرافقين لهما
، وذلك يوم الخميس".
وأضافت: "جرى خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين سوريا ولبنان، وبما يعزز الأمن والاستقرار بينهما، وتم توقيع اتفاق أكد خلاله الجانبان على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية وبخاصة فيما قد يطرأ على الحدود بينهما، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القادمة".
واتفق الجيشان السوري واللبناني، في 19 مارس/ آذار الجاري، على انسحاب وحدات الجيشين من قرية حوش السيد علي الواقعة على الحدود بين البلدين، وضمان عودة المدنيين إليها، بعد توقف اشتباكات بين الطرفين اندلعت إثر مقتل 3 عناصر من الأمن العام السوري، اتهمت دمشق "حزب الله" اللبناني بـ"اختطافهم وقتلهم".
برأيك.. هل اجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني في جدة سيؤدي إلى حل دائم للخلافات الحدودية؟