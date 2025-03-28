https://sarabic.ae/20250328/حكومة-جنوب-السودان-تعلن-وضع-نائب-الرئيس-قيد-الإقامة-الجبرية-1099042891.html

حكومة جنوب السودان تعلن وضع نائب الرئيس قيد الإقامة الجبرية

حكومة جنوب السودان تعلن وضع نائب الرئيس قيد الإقامة الجبرية

سبوتنيك عربي

أعلنت حكومة جنوب السودان، اليوم الجمعة، قرار الرئيس سلفا كير بوضع النائب الأول للرئيس رياك مشار قيد الإقامة الجبرية. 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T17:54+0000

2025-03-28T17:54+0000

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" بيانا صادرا عن وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة مايكل مكوي لويث، أكد فيه أن القرار يأتي "في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس"، مشدداً على أن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين عامي 2013-2018 "ما زال قائماً" رغم هذه التطورات.في سياق متصل، حثت الحكومة البريطانية رعاياها على مغادرة البلاد "فوراً"، عبر تغريدة لوزير الخارجية ديفيد لامي على منصة "إكس"، حذر فيها من تدهور الأوضاع الأمنية. كما أعلنت كينيا عن إرسال رئيس وزرائها السابق رايلا أودينجا كمبعوث خاص لوساطة بين الطرفين.بدوره، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من أن الوضع قد "يدفع البلاد نحو حافة حرب أهلية"، وذلك في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين القوات الموالية لكير وتلك المناصرة لمشار في مناطق متفرقة.يذكر أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى الاشتباكات التي اندلعت هذا الشهر بين الجيش وميليشيا "الجيش الأبيض" في بلدة الناصر، والتي اتهم فيها حزب مشار بالتواطؤ، وهو ما ينفيه الحزب. وقد شملت الاعتقالات الأخيرة عدداً من حلفاء مشار البارزين، بينهم وزير النفط ونائب قائد الجيش.وكان الرئيس الكيني وليام روتو، رئيس "مجموعة شرق أفريقيا"، قد أكد أنه يتابع الموقف عن كثب وسيعمل على إرسال مبعوث خاص للمساعدة في تهدئة الأوضاع، بعد اتصاله بالرئيس كير في وقت سابق من الأسبوع.

https://sarabic.ae/20250309/رئيس-مجلس-الولايات-لـسبوتنيك-الحديث-عن-عودة-الحرب-الأهلية-في-جنوب-السودان-غير-حقيقي-1098529455.html

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