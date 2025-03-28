https://sarabic.ae/20250328/حكومة-جنوب-السودان-تعلن-وضع-نائب-الرئيس-قيد-الإقامة-الجبرية-1099042891.html
حكومة جنوب السودان تعلن وضع نائب الرئيس قيد الإقامة الجبرية
حكومة جنوب السودان تعلن وضع نائب الرئيس قيد الإقامة الجبرية
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة جنوب السودان، اليوم الجمعة، قرار الرئيس سلفا كير بوضع النائب الأول للرئيس رياك مشار قيد الإقامة الجبرية. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T17:54+0000
2025-03-28T17:54+0000
2025-03-28T17:54+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار جنوب السودان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099042734_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_663fd57230545d9bb9b95b5585a60c5b.jpg
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" بيانا صادرا عن وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة مايكل مكوي لويث، أكد فيه أن القرار يأتي "في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس"، مشدداً على أن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين عامي 2013-2018 "ما زال قائماً" رغم هذه التطورات.في سياق متصل، حثت الحكومة البريطانية رعاياها على مغادرة البلاد "فوراً"، عبر تغريدة لوزير الخارجية ديفيد لامي على منصة "إكس"، حذر فيها من تدهور الأوضاع الأمنية. كما أعلنت كينيا عن إرسال رئيس وزرائها السابق رايلا أودينجا كمبعوث خاص لوساطة بين الطرفين.بدوره، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من أن الوضع قد "يدفع البلاد نحو حافة حرب أهلية"، وذلك في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين القوات الموالية لكير وتلك المناصرة لمشار في مناطق متفرقة.يذكر أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى الاشتباكات التي اندلعت هذا الشهر بين الجيش وميليشيا "الجيش الأبيض" في بلدة الناصر، والتي اتهم فيها حزب مشار بالتواطؤ، وهو ما ينفيه الحزب. وقد شملت الاعتقالات الأخيرة عدداً من حلفاء مشار البارزين، بينهم وزير النفط ونائب قائد الجيش.وكان الرئيس الكيني وليام روتو، رئيس "مجموعة شرق أفريقيا"، قد أكد أنه يتابع الموقف عن كثب وسيعمل على إرسال مبعوث خاص للمساعدة في تهدئة الأوضاع، بعد اتصاله بالرئيس كير في وقت سابق من الأسبوع.
https://sarabic.ae/20250309/رئيس-مجلس-الولايات-لـسبوتنيك-الحديث-عن-عودة-الحرب-الأهلية-في-جنوب-السودان-غير-حقيقي-1098529455.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1c/1099042734_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ba5f56277d06ee720eea51cc420c9f61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار جنوب السودان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار جنوب السودان, الأخبار
حكومة جنوب السودان تعلن وضع نائب الرئيس قيد الإقامة الجبرية
أعلنت حكومة جنوب السودان، اليوم الجمعة، قرار الرئيس سلفا كير بوضع النائب الأول للرئيس رياك مشار قيد الإقامة الجبرية.
ونقلت صحيفة
"الشرق الأوسط" بيانا صادرا عن وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة مايكل مكوي لويث، أكد فيه أن القرار يأتي "في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس"، مشدداً على أن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين عامي 2013-2018 "ما زال قائماً" رغم هذه التطورات.
في سياق متصل، حثت الحكومة البريطانية رعاياها على مغادرة البلاد "فوراً"، عبر تغريدة لوزير الخارجية ديفيد لامي على منصة "إكس"، حذر فيها من تدهور الأوضاع الأمنية. كما أعلنت كينيا عن إرسال رئيس وزرائها السابق رايلا أودينجا كمبعوث خاص لوساطة بين الطرفين.
بدوره، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من أن الوضع قد "يدفع البلاد نحو حافة حرب أهلية"، وذلك في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بين القوات الموالية لكير وتلك المناصرة لمشار في مناطق متفرقة.
يذكر أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى الاشتباكات التي اندلعت هذا الشهر بين الجيش وميليشيا "الجيش الأبيض" في بلدة الناصر، والتي اتهم فيها حزب مشار بالتواطؤ، وهو ما ينفيه الحزب. وقد شملت الاعتقالات الأخيرة عدداً من حلفاء مشار البارزين، بينهم وزير النفط ونائب قائد الجيش.
وكان الرئيس الكيني وليام روتو، رئيس "مجموعة شرق أفريقيا"، قد أكد أنه يتابع الموقف عن كثب وسيعمل على إرسال مبعوث خاص للمساعدة في تهدئة الأوضاع، بعد اتصاله بالرئيس كير في وقت سابق من الأسبوع.