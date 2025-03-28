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ماذا دار بين محمد بن سلمان والبرهان في السعودية؟
ماذا دار بين محمد بن سلمان والبرهان في السعودية؟
سبوتنيك عربي
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش السوداني، الفريق الأول ركن عبد... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T18:57+0000
2025-03-28T19:02+0000
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وخلال اللقاء، جرى بحث مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون بين البلدين.كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).و"أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على تطورات الأوضاع فى السودان خاصة بعد الانتصارات الآخيرة التي حققتها القوات المسلحة في حرب الكرامة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وأقام سمو ولي العهد مأدبة إفطار على شرف الوفد السوداني.وحضر اللقاء عدد من أصحاب السمو والمعالي من الجانبين، بينهم كبار المسؤولين والوزراء من السعودية والسودان، بمن فيهم السفير السوداني لدى المملكة، ومدير مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.وكان الجيش السوداني أعلن يوم الأربعاء الماضي سيطرته على آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، لافتا إلى مطاردة العناصر المتبقية في العاصمة.وقال المتحدث في بيانات متتالية، إن الجيش السوداني تمكن من إحكام سيطرته على الجهة الغربية من جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.وأضاف أن القوات المسلحة السودانية استعادت السيطرة أيضا على منطقة الباقير جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، كما سيطرت على معسكر طيبة التابع لـ"قوات الدعم السريع" في محلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم.وأوضح أن الجيش السوداني يواصل مع القوات المساندة له التقدم في محور شرق الخرطوم، لافتاً إلى استعادته السيطرة على مقر اللواء الأول مشاة في الباقير، مشيرا إلى أنه كبد "قوات الدعم السريع": "خسائر كبيرة في المعدات والأرواح" في منطقة الباقير.ولفت إلى أن قوات الجيش السوداني استلمت معسكر قوات الدعم السريع بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء وهو المعسكر الرئيسي لها بوسط البلاد وآخر معاقلها بالخرطوم.كما شدد متحدث الجيش السوداني على أن "ما تبقى من وجود مجرد جيوب هنا وهناك سيتم القضاء عليها عاجلا"، حسب تعبيره.يأتي ذلك مع أنباء تفيد بأن الجيش يمشط مطار الخرطوم الدولي للتأكد من طرد عناصر قوات الدعم السريع من المنطقة.ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد.
https://sarabic.ae/20250327/ما-الذي-ينتظر-السودان-بعد-استعادة-الجيش-للعاصمة-الخرطوم-بشكل-كامل-من-قبضة-الدعم-السريع-1099008911.html
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أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجيش السوداني

ماذا دار بين محمد بن سلمان والبرهان في السعودية؟

18:57 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 19:02 GMT 28.03.2025)
© AP Photoولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
© AP Photo
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش السوداني، الفريق الأول ركن عبد الفتاح البرهان.
وخلال اللقاء، جرى بحث مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون بين البلدين.
كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس تنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
و"أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على تطورات الأوضاع فى السودان خاصة بعد الانتصارات الآخيرة التي حققتها القوات المسلحة في حرب الكرامة"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأقام سمو ولي العهد مأدبة إفطار على شرف الوفد السوداني.
وحضر اللقاء عدد من أصحاب السمو والمعالي من الجانبين، بينهم كبار المسؤولين والوزراء من السعودية والسودان، بمن فيهم السفير السوداني لدى المملكة، ومدير مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وكان الجيش السوداني أعلن يوم الأربعاء الماضي سيطرته على آخر المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، لافتا إلى مطاردة العناصر المتبقية في العاصمة.
وقال المتحدث في بيانات متتالية، إن الجيش السوداني تمكن من إحكام سيطرته على الجهة الغربية من جسر المنشية الذي يربط بين الخرطوم وشرق النيل.
وأضاف أن القوات المسلحة السودانية استعادت السيطرة أيضا على منطقة الباقير جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، كما سيطرت على معسكر طيبة التابع لـ"قوات الدعم السريع" في محلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم.
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
ما الذي ينتظر السودان بعد استعادة الجيش للعاصمة الخرطوم بشكل كامل من قبضة الدعم السريع؟
أمس, 16:04 GMT
وأوضح أن الجيش السوداني يواصل مع القوات المساندة له التقدم في محور شرق الخرطوم، لافتاً إلى استعادته السيطرة على مقر اللواء الأول مشاة في الباقير، مشيرا إلى أنه كبد "قوات الدعم السريع": "خسائر كبيرة في المعدات والأرواح" في منطقة الباقير.
ولفت إلى أن قوات الجيش السوداني استلمت معسكر قوات الدعم السريع بطيبة الحسناب بمحلية جبل أولياء وهو المعسكر الرئيسي لها بوسط البلاد وآخر معاقلها بالخرطوم.
كما شدد متحدث الجيش السوداني على أن "ما تبقى من وجود مجرد جيوب هنا وهناك سيتم القضاء عليها عاجلا"، حسب تعبيره.
يأتي ذلك مع أنباء تفيد بأن الجيش يمشط مطار الخرطوم الدولي للتأكد من طرد عناصر قوات الدعم السريع من المنطقة.
ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023، حربا مدمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، وانقسام البلاد.
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