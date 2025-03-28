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https://sarabic.ae/20250328/متابعة-لزيارة-بوتين-إلى-الشمال-خبراء-لـسبوتنيك-روسيا-نجحت-في-حماية-أمنها-القومي-1099035884.html
متابعة لزيارة بوتين إلى الشمال... خبراء لـ"سبوتنيك": روسيا نجحت في حماية أمنها القومي
متابعة لزيارة بوتين إلى الشمال... خبراء لـ"سبوتنيك": روسيا نجحت في حماية أمنها القومي
سبوتنيك عربي
أكد خبراء في حديث لوكالة "سبوتنيك"، تعليقاً على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقصى الشمال، أن هناك رسالة قوية موجّهة لمن يتحدى روسيا ويهدّد أمنها... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T13:11+0000
2025-03-28T13:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
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مصطفى غبّورة: الزيارة الروسية دلالة على قدرة الجيش في حماية كامل الحدوداعتبر ممثل لجنة التضامن اللبنانية الروسية، مصطفى غبّورة، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقصى الشمال الروسي تحمل دلالة على قدرة الجيش الروسي في حماية كامل الحدود وحماية استقلال وسيادة الأمن الروسي".وفي حديث لـ"سبوتنيك"، لفت غبّورة إلى أن "روسيا ذات مساحة عظمى ومترامية الأطراف من الشرق والشمال والجنوب والغرب وسط موقع استراتيجي على المحيط المتجمّد الشمالي"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "منطقة القطب الشمالي دخلت منطقة صراع نفوذ دولي لغناها بالموارد الطبيعية والثروة المعدنية، علماً أنّ المنطقة عذراء لم يتم استخراج ثرواتها وهي منطقة محايدة ولا تتبع إلى أي سلطة دولية وروسيا تلعب دوراً رئيسياً في منطقة القطب الشمالي وتمتلك أكبر منطقة في هذا الإقليم الجغرافي ما يمنحها فرصاً استراتيجية واقتصادية كبيرة".محمد سيف الدين: الصراع في القطب الشمالي له بعد جيوسياسيرأى الباحث في العلاقات الدولية الدكتور، محمد سيف الدين، أن "القوات الروسية تمتلك المبادرة وبالتالي هناك قوة ميدانية وتفاوضية لروسيا في المباحثات الجارية"، مشيراً إلى أن "الصراع في القطب الشمالي هو ذو بعد جيوسياسي ومن ناحية أخرى على الطاقة والمعادن بالإضافة إلى خطوط التجارة وانعكاساتها الاقتصادية".وفي حديث لـ"سبوتنيك"، اعتبر سيف الدين أن "المفاوضات الجارية ليست مرتبطة بشكل حصري بأزمة أوكرانيا، إنّما هناك مصالح استراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية"، لافتاً إلى "مصلحة نظام كييف باستفزاز روسيا ومحاولة تخريب الاتفاق بين موسكو وواشنطن".وبالنسبة للأوروبيين، أكد ضيف "سبوتنيك" أنّهم "حتى الساعة لم يجدوا مكانهم على طاولة المفاوضات وهم مستمرون في التصعيد، وأنّ النخبة الأوروبية بموقفها تحاول دعم كييف في محاولات التخريب التي تقوم بها"، مشيراً إلى أنّ "التناقضات الغربية إلى مزيد من التوتر".رائد المصري: أوروبا متجهة نحو التخبّطأشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور رائد المصري إلى أن "أوروبا أمام محاولة أخيرة ستكون حتمًا فاشلة بدعم القتال في أوكرانيا وهي متجهة نحو التخبّط بشكل أكبر، لأن المساحة السياسية في الاتحاد الأوروبي غير متاحة بسبب الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه".وفي حديث لـ"سبوتنيك"، لفت المصري إلى أن "أوروبا استشعرت خطر الاتفاق الروسي الأميركي حيال الصراع في أوكرانيا وموقف الإدارة الأميركية الجديدة، ردّت على الاتفاق بين موسكو وواشنطن باجتماع أمني عقد في باريس قوامه الضغط باتجاه نشر قوة عسكرية أو تسليح الجيش الأوكراني"، وأشار إلى أن "الأوروبي لا يستطيع دعم أوكرانيا منفرداً بشكل كاف".ورأى المصري في حديثه أن "العلاقة الجيدة بين موسكو وواشنطن تنعكس على المواضيع المطروحة والرئيس فلاديمير بوتين يتلقف كل محاولات السلام في وقت يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال كل سياساته أن تبقى بلاده القوة الأولى في العالم".
https://sarabic.ae/20250328/الكرملين-روسيا-تلاحظ-عدم-سيطرة-القيادة-الأوكرانية-على-القوات-المسلحة-في-البلاد-1099034531.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

متابعة لزيارة بوتين إلى الشمال... خبراء لـ"سبوتنيك": روسيا نجحت في حماية أمنها القومي

13:11 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 13:18 GMT 28.03.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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حصري
أكد خبراء في حديث لوكالة "سبوتنيك"، تعليقاً على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقصى الشمال، أن هناك رسالة قوية موجّهة لمن يتحدى روسيا ويهدّد أمنها القومي.

مصطفى غبّورة: الزيارة الروسية دلالة على قدرة الجيش في حماية كامل الحدود

اعتبر ممثل لجنة التضامن اللبنانية الروسية، مصطفى غبّورة، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقصى الشمال الروسي تحمل دلالة على قدرة الجيش الروسي في حماية كامل الحدود وحماية استقلال وسيادة الأمن الروسي".
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، لفت غبّورة إلى أن "روسيا ذات مساحة عظمى ومترامية الأطراف من الشرق والشمال والجنوب والغرب وسط موقع استراتيجي على المحيط المتجمّد الشمالي"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "منطقة القطب الشمالي دخلت منطقة صراع نفوذ دولي لغناها بالموارد الطبيعية والثروة المعدنية، علماً أنّ المنطقة عذراء لم يتم استخراج ثرواتها وهي منطقة محايدة ولا تتبع إلى أي سلطة دولية وروسيا تلعب دوراً رئيسياً في منطقة القطب الشمالي وتمتلك أكبر منطقة في هذا الإقليم الجغرافي ما يمنحها فرصاً استراتيجية واقتصادية كبيرة".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد
12:16 GMT

محمد سيف الدين: الصراع في القطب الشمالي له بعد جيوسياسي

رأى الباحث في العلاقات الدولية الدكتور، محمد سيف الدين، أن "القوات الروسية تمتلك المبادرة وبالتالي هناك قوة ميدانية وتفاوضية لروسيا في المباحثات الجارية"، مشيراً إلى أن "الصراع في القطب الشمالي هو ذو بعد جيوسياسي ومن ناحية أخرى على الطاقة والمعادن بالإضافة إلى خطوط التجارة وانعكاساتها الاقتصادية".
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، اعتبر سيف الدين أن "المفاوضات الجارية ليست مرتبطة بشكل حصري بأزمة أوكرانيا، إنّما هناك مصالح استراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية"، لافتاً إلى "مصلحة نظام كييف باستفزاز روسيا ومحاولة تخريب الاتفاق بين موسكو وواشنطن".
وبالنسبة للأوروبيين، أكد ضيف "سبوتنيك" أنّهم "حتى الساعة لم يجدوا مكانهم على طاولة المفاوضات وهم مستمرون في التصعيد، وأنّ النخبة الأوروبية بموقفها تحاول دعم كييف في محاولات التخريب التي تقوم بها"، مشيراً إلى أنّ "التناقضات الغربية إلى مزيد من التوتر".

رائد المصري: أوروبا متجهة نحو التخبّط

أشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور رائد المصري إلى أن "أوروبا أمام محاولة أخيرة ستكون حتمًا فاشلة بدعم القتال في أوكرانيا وهي متجهة نحو التخبّط بشكل أكبر، لأن المساحة السياسية في الاتحاد الأوروبي غير متاحة بسبب الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه".
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، لفت المصري إلى أن "أوروبا استشعرت خطر الاتفاق الروسي الأميركي حيال الصراع في أوكرانيا وموقف الإدارة الأميركية الجديدة، ردّت على الاتفاق بين موسكو وواشنطن باجتماع أمني عقد في باريس قوامه الضغط باتجاه نشر قوة عسكرية أو تسليح الجيش الأوكراني"، وأشار إلى أن "الأوروبي لا يستطيع دعم أوكرانيا منفرداً بشكل كاف".
ورأى المصري في حديثه أن "العلاقة الجيدة بين موسكو وواشنطن تنعكس على المواضيع المطروحة والرئيس فلاديمير بوتين يتلقف كل محاولات السلام في وقت يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال كل سياساته أن تبقى بلاده القوة الأولى في العالم".
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