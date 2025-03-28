https://sarabic.ae/20250328/متابعة-لزيارة-بوتين-إلى-الشمال-خبراء-لـسبوتنيك-روسيا-نجحت-في-حماية-أمنها-القومي-1099035884.html

متابعة لزيارة بوتين إلى الشمال... خبراء لـ"سبوتنيك": روسيا نجحت في حماية أمنها القومي

متابعة لزيارة بوتين إلى الشمال... خبراء لـ"سبوتنيك": روسيا نجحت في حماية أمنها القومي

سبوتنيك عربي

أكد خبراء في حديث لوكالة "سبوتنيك"، تعليقاً على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقصى الشمال، أن هناك رسالة قوية موجّهة لمن يتحدى روسيا ويهدّد أمنها... 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T13:11+0000

2025-03-28T13:11+0000

2025-03-28T13:18+0000

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تقارير سبوتنيك

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مصطفى غبّورة: الزيارة الروسية دلالة على قدرة الجيش في حماية كامل الحدوداعتبر ممثل لجنة التضامن اللبنانية الروسية، مصطفى غبّورة، أن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أقصى الشمال الروسي تحمل دلالة على قدرة الجيش الروسي في حماية كامل الحدود وحماية استقلال وسيادة الأمن الروسي".وفي حديث لـ"سبوتنيك"، لفت غبّورة إلى أن "روسيا ذات مساحة عظمى ومترامية الأطراف من الشرق والشمال والجنوب والغرب وسط موقع استراتيجي على المحيط المتجمّد الشمالي"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "منطقة القطب الشمالي دخلت منطقة صراع نفوذ دولي لغناها بالموارد الطبيعية والثروة المعدنية، علماً أنّ المنطقة عذراء لم يتم استخراج ثرواتها وهي منطقة محايدة ولا تتبع إلى أي سلطة دولية وروسيا تلعب دوراً رئيسياً في منطقة القطب الشمالي وتمتلك أكبر منطقة في هذا الإقليم الجغرافي ما يمنحها فرصاً استراتيجية واقتصادية كبيرة".محمد سيف الدين: الصراع في القطب الشمالي له بعد جيوسياسيرأى الباحث في العلاقات الدولية الدكتور، محمد سيف الدين، أن "القوات الروسية تمتلك المبادرة وبالتالي هناك قوة ميدانية وتفاوضية لروسيا في المباحثات الجارية"، مشيراً إلى أن "الصراع في القطب الشمالي هو ذو بعد جيوسياسي ومن ناحية أخرى على الطاقة والمعادن بالإضافة إلى خطوط التجارة وانعكاساتها الاقتصادية".وفي حديث لـ"سبوتنيك"، اعتبر سيف الدين أن "المفاوضات الجارية ليست مرتبطة بشكل حصري بأزمة أوكرانيا، إنّما هناك مصالح استراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية"، لافتاً إلى "مصلحة نظام كييف باستفزاز روسيا ومحاولة تخريب الاتفاق بين موسكو وواشنطن".وبالنسبة للأوروبيين، أكد ضيف "سبوتنيك" أنّهم "حتى الساعة لم يجدوا مكانهم على طاولة المفاوضات وهم مستمرون في التصعيد، وأنّ النخبة الأوروبية بموقفها تحاول دعم كييف في محاولات التخريب التي تقوم بها"، مشيراً إلى أنّ "التناقضات الغربية إلى مزيد من التوتر".رائد المصري: أوروبا متجهة نحو التخبّطأشار أستاذ العلوم السياسية الدكتور رائد المصري إلى أن "أوروبا أمام محاولة أخيرة ستكون حتمًا فاشلة بدعم القتال في أوكرانيا وهي متجهة نحو التخبّط بشكل أكبر، لأن المساحة السياسية في الاتحاد الأوروبي غير متاحة بسبب الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه".وفي حديث لـ"سبوتنيك"، لفت المصري إلى أن "أوروبا استشعرت خطر الاتفاق الروسي الأميركي حيال الصراع في أوكرانيا وموقف الإدارة الأميركية الجديدة، ردّت على الاتفاق بين موسكو وواشنطن باجتماع أمني عقد في باريس قوامه الضغط باتجاه نشر قوة عسكرية أو تسليح الجيش الأوكراني"، وأشار إلى أن "الأوروبي لا يستطيع دعم أوكرانيا منفرداً بشكل كاف".ورأى المصري في حديثه أن "العلاقة الجيدة بين موسكو وواشنطن تنعكس على المواضيع المطروحة والرئيس فلاديمير بوتين يتلقف كل محاولات السلام في وقت يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال كل سياساته أن تبقى بلاده القوة الأولى في العالم".

https://sarabic.ae/20250328/الكرملين-روسيا-تلاحظ-عدم-سيطرة-القيادة-الأوكرانية-على-القوات-المسلحة-في-البلاد-1099034531.html

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