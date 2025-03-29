https://sarabic.ae/20250329/إنجاز-تقني-جديد-روسيا-تسجل-أول-رحلة-لطائرة-دون-طيار-عبر-بحر-اليابان-1099060340.html
إنجاز تقني جديد... روسيا تسجل أول رحلة لطائرة دون طيار عبر بحر اليابان
إنجاز تقني جديد... روسيا تسجل أول رحلة لطائرة دون طيار عبر بحر اليابان
سبوتنيك عربي
ذكر المدير العام لشركة "أورورا-باس"، دميتري تريتياكوف، أن أول رحلة رسمية للطائرة من دون طيار تمت يوم السبت من شمال سخالين إلى إقليم خاباروفسك. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T12:58+0000
2025-03-29T12:58+0000
2025-03-29T12:58+0000
روسيا
العالم
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وأضاف تريتياكوف لوكالة "سبوتنيك"، أن"الطائرات دون طيار "Aist" الذي يبلغ وزنها 29.8 كغم، قطعت مسافة 162 كيلومترًا من أوخا في شمال سخالين إلى نيكولايفسك نا أمور في إقليم خاباروفسك في 2.5 ساعة وهبطت بنجاح هناك، وتمت رحلة الطائرة المسيرة فوق مضيق تتار على ارتفاع نحو 600 متر تحت مراقبة ومرافقة مشغلي شركتنا في أوخا و نيكولاييفسك".وفقًا لتريتياكوف، تم توقيت رحلة الطائرات دون طيار لتتزامن مع الذكرى 95 لرحلة الركاب الأولى بين البر الرئيسي وسخالين، التي قام بها الطيار السوفيتي الأسطوري ميخائيل فودوبيانوف.كما أضاف أن "الطائرات المأهولة ستظل أساس الطيران لفترة طويلة، وسيزداد دور الطائرات دون طيار كل عام. وسيتم تسهيل ذلك من خلال المشروع الوطني "أنظمة الطائرات دون طيار"، الذي تم إطلاقه في روسيا في 1 يناير/ كانون الثاني 2024 نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين".
https://sarabic.ae/20250329/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-35-إس-المتطورة-فيديو-1099051832.html
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روسيا, العالم
إنجاز تقني جديد... روسيا تسجل أول رحلة لطائرة دون طيار عبر بحر اليابان
ذكر المدير العام لشركة "أورورا-باس"، دميتري تريتياكوف، أن أول رحلة رسمية للطائرة من دون طيار تمت يوم السبت من شمال سخالين إلى إقليم خاباروفسك.
وأضاف تريتياكوف لوكالة "سبوتنيك"، أن"الطائرات دون طيار "Aist" الذي يبلغ وزنها 29.8 كغم، قطعت مسافة 162 كيلومترًا من أوخا في شمال سخالين إلى نيكولايفسك نا أمور في إقليم خاباروفسك في 2.5 ساعة وهبطت بنجاح هناك، وتمت رحلة الطائرة المسيرة فوق مضيق تتار على ارتفاع نحو 600 متر تحت مراقبة ومرافقة مشغلي شركتنا في أوخا و نيكولاييفسك".
وفقًا لتريتياكوف، تم توقيت رحلة الطائرات دون طيار لتتزامن مع الذكرى 95 لرحلة الركاب الأولى بين البر الرئيسي وسخالين، التي قام بها الطيار السوفيتي الأسطوري ميخائيل فودوبيانوف.
وشدد مدير الشركة على أن "مبادرة الاحتفال بالذكرى تعود إلى حاكم المنطقة فاليري ليمارينكو، الذي أمر برحلة عبر هذا الطريق باستخدام نظام طائرات حديث دون طيار".
كما أضاف أن "الطائرات المأهولة ستظل أساس الطيران لفترة طويلة، وسيزداد دور الطائرات دون طيار كل عام. وسيتم تسهيل ذلك من خلال المشروع الوطني "أنظمة الطائرات دون طيار"، الذي تم إطلاقه في روسيا في 1 يناير/ كانون الثاني 2024 نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين".