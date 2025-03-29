"إندرا نافي - 2025".. مناورات بحرية روسية هندية في خليج البنغال... فيديو
© Sputnik . Denis Abramov/
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن حفل افتتاح المناورة البحرية الروسية الهندية المشتركة "إندرا البحرية - 2025"، أقيم في ميناء تشيناي الهندي.
وجرى ذلك على متن المدمرة "رانا" التابعة للبحرية الهندية، وحضر الحفل ممثلون عن سفارة روسيا الاتحادية في الهند، وممثلون عن القوات البحرية للدولة المضيفة، بالإضافة إلى أطقم السفن الحربية للدول المشاركة.
مناورات بحرية روسية هندية في خليج البنغال— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 29, 2025
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بافتتاح المناورة البحرية الروسية الهندية المشتركة "إندرا البحرية - 2025"، في ميناء تشيناي الهندي.
🔸وجرى ذلك على متن المدمرة "رانا" التابعة للبحرية الهندية، وحضر الحفل ممثلون عن السفارة الروسية في الهند،… pic.twitter.com/jpoA15l0fD
وأشار الكابتن أول أليكسي أنتسيفيروف، ضابط كبير في مفرزة السفن البحرية الروسية، إلى أن هذه التدريبات فرصة لاختبار الاستعداد للعمل معًا وحل المشكلات في البحر.
ووفقا له، فإن مناورات "إندرا" البحرية 2025 تسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند في مكافحة التهديدات العسكرية.
مناورة "إندرا البحرية - 2025" تتكون من أجزاء ساحلية وبحرية، وعلى الشاطئ، خلال مؤتمر التخطيط، سيناقش قادة السفن قضايا التفاعل وإجراءات العمل المشترك في البحر، وسيجري بحارة البلدين زيارات متبادلة للسفن والأحداث الرياضية.