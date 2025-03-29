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الأردن يحدد شروطا لفتح أبوابه أمام المجموعات السياحية السورية
الأردن يحدد شروطا لفتح أبوابه أمام المجموعات السياحية السورية
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، عن قرارها بالسماح بدخول المجموعات السياحية القادمة من سوريا وفق ضوابط وشروط محددة، جاء ذلك في بيان صحفي للمتحدث الرسمي... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت قناة "المملكة" عن المجالي قوله إن القرار ينص على العودة للعمل بالموافقات المسبقة لدخول الوفود السياحية السورية إلى الأراضي الأردنية، مع الالتزام بالضوابط المعمول بها سابقاً.وأكد المتحدث الرسمي أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في المملكة بدأت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق السليم لهذا القرار ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المحددة.وأضاف المجالي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز القطاع السياحي الأردني، وزيادة الحركة السياحية بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار تيسير إجراءات السفر على المواطنين السوريين.كما أكد أن هذه الإجراءات ستترافق مع الحفاظ على الأمن الوطني الأردني وضمان الالتزام التام بكافة الاشتراطات والضوابط الأمنية المعتمدة.يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من التسهيلات التي تقدمها المملكة الأردنية لتعزيز السياحة الوافدة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة.
https://sarabic.ae/20250131/استئناف-الرحلات-الجوية-بين-الأردن-وسوريا-بعد-توقفها-13-عاما-1097346186.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

الأردن يحدد شروطا لفتح أبوابه أمام المجموعات السياحية السورية

12:13 GMT 29.03.2025
© Sputnik . Firas al-Ahmad10 آلاف لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ فتح معبر نصيب
10 آلاف لاجئ سوري عادوا من مخيمات الأردن منذ فتح معبر نصيب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© Sputnik . Firas al-Ahmad
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، عن قرارها بالسماح بدخول المجموعات السياحية القادمة من سوريا وفق ضوابط وشروط محددة، جاء ذلك في بيان صحفي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية، المقدم طارق المجالي.
ونقلت قناة "المملكة" عن المجالي قوله إن القرار ينص على العودة للعمل بالموافقات المسبقة لدخول الوفود السياحية السورية إلى الأراضي الأردنية، مع الالتزام بالضوابط المعمول بها سابقاً.
واشترط المتحدث لتنفيذ القرار أن تكون الموافقات مقرونة بتقديم كفالات من مكاتب السياحة والسفر المرخصة في الأردن، على أن لا تتجاوز مدة الإقامة شهراً واحداً لكل مجموعة سياحية.
وأكد المتحدث الرسمي أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في المملكة بدأت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق السليم لهذا القرار ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المحددة.
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وأضاف المجالي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز القطاع السياحي الأردني، وزيادة الحركة السياحية بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار تيسير إجراءات السفر على المواطنين السوريين.
كما أكد أن هذه الإجراءات ستترافق مع الحفاظ على الأمن الوطني الأردني وضمان الالتزام التام بكافة الاشتراطات والضوابط الأمنية المعتمدة.
يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من التسهيلات التي تقدمها المملكة الأردنية لتعزيز السياحة الوافدة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة.
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