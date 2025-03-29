https://sarabic.ae/20250329/الحرس-الثوري-يهدد-إغلاق-مضيق-هرمز-خيار-مطروح-إذا-انتهكت-حقوق-إيران-1099055332.html
الحرس الثوري يهدد: إغلاق مضيق هرمز خيار مطروح إذا انتهكت حقوق إيران
الحرس الثوري يهدد: إغلاق مضيق هرمز خيار مطروح إذا انتهكت حقوق إيران
سبوتنيك عربي
حذر الحرس الثوري الإيراني من أن إغلاقه مضيق هرمز قرار محتمل، في حال حُرمت طهران من حقوقها. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T10:16+0000
2025-03-29T10:16+0000
2025-03-29T10:16+0000
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وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، في مقابلة مع قناة "الميادين"، إن "قرار إغلاق مضيق هرمز بيد القيادة العليا، لكنه مسؤول عن تنفيذه إذا صدر".وتابع: "إذا حُرمنا من حقوقنا، فسيُتخذ القرار وسننفذه وفق التوجيهات"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".كما شدد تنكسيري على أن الخليج "هو بيت إيران ودول الجوار، ولن يُسمح للقوى الأجنبية بتهديد أمنه"، مشيرا إلى أن وجود السفن العسكرية الأجنبية في المنطقة "غير مبرر وغير مرحب به".وأكد أن "إيران تحمل رسالة سلام وأخوة تجاه الدول الإسلامية المجاورة، ولا تشكل أي تهديد لها"، لافتا إلى "استعداد طهران لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع العراق والكويت والبحرين، كما شارك ممثلون من الإمارات وقطر والعراق والكويت في بعض المناورات السابقة".وعن القدرات العسكرية، كشف علي رضا تنكسيري أن "إيران عززت دفاعاتها في الجزر الثلاث منذ عام 1994، وحوّلتها إلى مواقع هجومية مجهزة بصواريخ وزوارق بعيدة المدى".كما أوضح أن طهران تواصل تطوير منظوماتها العسكرية عبر زيادة مدى الصواريخ، وتعزيز قوة النيران، ورفع دقة الضربات، مؤكدا أن "إيران قادرة على استهداف جميع القواعد المعادية إذا تعرضت لأي تهديد".وشدد تنكسيري على أن إيران تساند القوى المدافعة عن المظلومين، لكنها لا تفرض عليها قراراتها، مشيرا إلى أن "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية أصبحا أقوى رغم الضغوط، وأن اليمن يمتلك قيادته المستقلة وهو من يقرر مسار معركته.وختم الأدميرال الإيراني تصريحاته بالتأكيد على أن بلاده لن تقبل بسياسة الغطرسة والضغوط، وهي مستعدة لمواجهة أي تهديد، ولن تسمح لأي قوة بفرض إرادتها عليها.
https://sarabic.ae/20250209/الحرس-الثوري-الإيراني-يرد-على-تصريحات-ترامب-ويهدد-بإغلاق-مضيق-هرمز-1097614630.html
https://sarabic.ae/20241006/إيران-تلوح-بورقة-مضيق-هرمز-ومستعدة-لجميع-الاحتمالات--1093476683.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مضيق هرمز, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مضيق هرمز, العالم, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري يهدد: إغلاق مضيق هرمز خيار مطروح إذا انتهكت حقوق إيران
حذر الحرس الثوري الإيراني من أن إغلاقه مضيق هرمز قرار محتمل، في حال حُرمت طهران من حقوقها.
وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، في مقابلة مع قناة "الميادين"، إن "قرار إغلاق مضيق هرمز بيد القيادة العليا، لكنه مسؤول عن تنفيذه إذا صدر".
وتابع: "إذا حُرمنا من حقوقنا، فسيُتخذ القرار وسننفذه وفق التوجيهات"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
كما شدد تنكسيري على أن الخليج "هو بيت إيران ودول الجوار، ولن يُسمح للقوى الأجنبية بتهديد أمنه"، مشيرا إلى أن وجود السفن العسكرية الأجنبية في المنطقة "غير مبرر وغير مرحب به".
وأكد أن "إيران تحمل رسالة سلام وأخوة تجاه الدول الإسلامية المجاورة، ولا تشكل أي تهديد لها"، لافتا إلى "استعداد طهران لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع العراق والكويت والبحرين، كما شارك ممثلون من الإمارات وقطر والعراق والكويت في بعض المناورات السابقة".
وعن القدرات العسكرية، كشف علي رضا تنكسيري أن "إيران عززت دفاعاتها في الجزر الثلاث منذ عام 1994، وحوّلتها إلى مواقع هجومية مجهزة بصواريخ وزوارق بعيدة المدى".
كما أوضح أن طهران تواصل تطوير منظوماتها العسكرية عبر زيادة مدى الصواريخ، وتعزيز قوة النيران، ورفع دقة الضربات، مؤكدا أن "إيران قادرة على استهداف جميع القواعد المعادية إذا تعرضت لأي تهديد".
وشدد تنكسيري على أن إيران تساند القوى المدافعة عن المظلومين، لكنها لا تفرض عليها قراراتها، مشيرا إلى أن "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية أصبحا أقوى رغم الضغوط، وأن اليمن يمتلك قيادته المستقلة وهو من يقرر مسار معركته.
وختم الأدميرال الإيراني تصريحاته بالتأكيد على أن بلاده لن تقبل بسياسة الغطرسة والضغوط، وهي مستعدة لمواجهة أي تهديد، ولن تسمح لأي قوة بفرض إرادتها عليها.