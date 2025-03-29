https://sarabic.ae/20250329/الشرع-يعين-أسامة-الرفاعي-مفتيا-عاما-ويشكل-مجلس-الإفتاء-الأعلى-1099047379.html

الشرع يعين أسامة الرفاعي مفتيا عاما ويشكل مجلس الإفتاء الأعلى

الشرع يعين أسامة الرفاعي مفتيا عاما ويشكل مجلس الإفتاء الأعلى

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الجمعة، تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيًا عامًا للجمهورية، إلى جانب تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى، في خطوة تهدف... 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T00:02+0000

2025-03-29T00:02+0000

2025-03-29T00:02+0000

أخبار سوريا اليوم

الشرع

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وقال الشرع، خلال مؤتمر الإعلان عن تشكيل المجلس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "اليوم نسعى جميعًا لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها، ولا يخفى على أحد مسؤولية الفتوى وأمانتها ودورها في بناء الدولة الجديدة، خاصةً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء".وأضاف: "يسعى مجلس الإفتاء إلى ضبط الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وحسم الخلاف الذي يؤدي إلى الفرقة، وقطع باب الشر والاختلاف".وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من توقيع الشرع على الإعلان الدستوري، في 13 مارس/آذار الجاري، والذي دخل حيّز التنفيذ ليشكّل الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية المحددة مدتها بخمس سنوات.وتضمن الإعلان الدستوري حل المحكمة الدستورية السابقة، مع التأكيد على احترام استقلال القضاء، كما نصّ على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد، إلى جانب التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام الخصوصيات الثقافية، مع ضمان الحقوق والحريات، بما يشمل حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وحقوق المرأة والملكية.وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المعارضة المسلحة في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرتها على العاصمة دمشق ومفاصل الدولة، وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، عقب معارك بدأت من حلب وامتدت إلى الحدود اللبنانية.وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني، تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع تعليق العمل بالدستور السابق وحل مجلس الشعب.وفي 25 فبراير/شباط، شهدت دمشق مؤتمرًا للحوار الوطني دعا إلى الإسراع في إصدار إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويضمن سد الفراغ المؤسساتي.من جانبها، دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف السورية إلى نبذ العنف والاحتكام للحل السياسي، مؤكدة أن موسكو على تواصل مع مختلف فصائل المعارضة، وتدعم إقامة عملية سياسية شاملة تراعي التنوع العرقي والطائفي في البلاد.

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أخبار سوريا اليوم, الشرع