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https://sarabic.ae/20250329/الشرع-يعين-أسامة-الرفاعي-مفتيا-عاما-ويشكل-مجلس-الإفتاء-الأعلى-1099047379.html
الشرع يعين أسامة الرفاعي مفتيا عاما ويشكل مجلس الإفتاء الأعلى
الشرع يعين أسامة الرفاعي مفتيا عاما ويشكل مجلس الإفتاء الأعلى
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الجمعة، تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيًا عامًا للجمهورية، إلى جانب تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى، في خطوة تهدف... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T00:02+0000
2025-03-29T00:02+0000
أخبار سوريا اليوم
الشرع
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وقال الشرع، خلال مؤتمر الإعلان عن تشكيل المجلس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "اليوم نسعى جميعًا لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها، ولا يخفى على أحد مسؤولية الفتوى وأمانتها ودورها في بناء الدولة الجديدة، خاصةً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء".وأضاف: "يسعى مجلس الإفتاء إلى ضبط الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وحسم الخلاف الذي يؤدي إلى الفرقة، وقطع باب الشر والاختلاف".وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من توقيع الشرع على الإعلان الدستوري، في 13 مارس/آذار الجاري، والذي دخل حيّز التنفيذ ليشكّل الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية المحددة مدتها بخمس سنوات.وتضمن الإعلان الدستوري حل المحكمة الدستورية السابقة، مع التأكيد على احترام استقلال القضاء، كما نصّ على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد، إلى جانب التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام الخصوصيات الثقافية، مع ضمان الحقوق والحريات، بما يشمل حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وحقوق المرأة والملكية.وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المعارضة المسلحة في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرتها على العاصمة دمشق ومفاصل الدولة، وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، عقب معارك بدأت من حلب وامتدت إلى الحدود اللبنانية.وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني، تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع تعليق العمل بالدستور السابق وحل مجلس الشعب.وفي 25 فبراير/شباط، شهدت دمشق مؤتمرًا للحوار الوطني دعا إلى الإسراع في إصدار إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويضمن سد الفراغ المؤسساتي.من جانبها، دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف السورية إلى نبذ العنف والاحتكام للحل السياسي، مؤكدة أن موسكو على تواصل مع مختلف فصائل المعارضة، وتدعم إقامة عملية سياسية شاملة تراعي التنوع العرقي والطائفي في البلاد.
https://sarabic.ae/20250328/الشرع-وجود-إسرائيل-في-سوريا-تهديد-مستمر-للسلام-والأمن-الإقليمي-1099040797.html
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أخبار سوريا اليوم, الشرع
أخبار سوريا اليوم, الشرع

الشرع يعين أسامة الرفاعي مفتيا عاما ويشكل مجلس الإفتاء الأعلى

00:02 GMT 29.03.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الجمعة، تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيًا عامًا للجمهورية، إلى جانب تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى، في خطوة تهدف إلى تنظيم الخطاب الديني ضمن المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.
وقال الشرع، خلال مؤتمر الإعلان عن تشكيل المجلس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "اليوم نسعى جميعًا لإعادة بناء سوريا بكوادرها وعلمائها وأبنائها، ولا يخفى على أحد مسؤولية الفتوى وأمانتها ودورها في بناء الدولة الجديدة، خاصةً بعدما تعرض جناب الفتوى للتعدي من غير أهله، وتصدى له من ليس بكفء".
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
الشرع: وجود إسرائيل في سوريا تهديد مستمر للسلام والأمن الإقليمي
أمس, 16:09 GMT
وأضاف: "يسعى مجلس الإفتاء إلى ضبط الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وحسم الخلاف الذي يؤدي إلى الفرقة، وقطع باب الشر والاختلاف".
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من توقيع الشرع على الإعلان الدستوري، في 13 مارس/آذار الجاري، والذي دخل حيّز التنفيذ ليشكّل الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية المحددة مدتها بخمس سنوات.
وتضمن الإعلان الدستوري حل المحكمة الدستورية السابقة، مع التأكيد على احترام استقلال القضاء، كما نصّ على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد، إلى جانب التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام الخصوصيات الثقافية، مع ضمان الحقوق والحريات، بما يشمل حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وحقوق المرأة والملكية.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المعارضة المسلحة في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرتها على العاصمة دمشق ومفاصل الدولة، وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، عقب معارك بدأت من حلب وامتدت إلى الحدود اللبنانية.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني، تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع تعليق العمل بالدستور السابق وحل مجلس الشعب.
وفي 25 فبراير/شباط، شهدت دمشق مؤتمرًا للحوار الوطني دعا إلى الإسراع في إصدار إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية ويضمن سد الفراغ المؤسساتي.
من جانبها، دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف السورية إلى نبذ العنف والاحتكام للحل السياسي، مؤكدة أن موسكو على تواصل مع مختلف فصائل المعارضة، وتدعم إقامة عملية سياسية شاملة تراعي التنوع العرقي والطائفي في البلاد.
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