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https://sarabic.ae/20250329/العراق-يعلن-تقديم-شكوى-إلى-فيفا-ضد-الأردن-1099053993.html
العراق يعلن تقديم شكوى إلى "فيفا" ضد الأردن
العراق يعلن تقديم شكوى إلى "فيفا" ضد الأردن
سبوتنيك عربي
تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الجمعة، بشكوى رسمية إلى الاتحادين الآسيوي والدولي "فيفا"، احتجاجا على الأحداث التي شهدتها مباراة العراق وفلسطين في العاصمة... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T08:59+0000
2025-03-29T08:59+0000
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وجاء في بيان للاتحاد أن الشكوى تتعلق بـ"الأحداث التي رافقت مباراة العراق وفلسطين، التي أُقيمت في عمان يوم 25 مارس/ آذار الجاري، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026".وأوضح البيان أن "المباراة شهدت هتافات موثقة بالفيديو، اشتملت على "ألفاظ عدائية، وعنصرية، وسياسية بذيئة". كما أشار إلى أن "مسؤولي الملعب قاموا بفتح الأبواب للجماهير الأخرى بعد بدء المباراة بدقائق، ما أدى إلى تصاعد الهتافات المسيئة وخلق بيئة غير رياضية أثرت على المنتخب العراقي ومشجعيه".وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم في شكواه أن "هذه التهديدات المتكررة، خصوصا الهتافات التي صدرت في الدقيقة (45+1) من الشوط الأول، تسببت في خلق أجواء عدائية داخل الملعب، مما أثر على اللعب النظيف والاحترام المتبادل بين اللاعبين والجماهير".وطالب الاتحاد العراقي لكرة القدم بناء على ذلك بالتحقيق في الإساءات والهتافات العدائية التي شهدتها المباراة، وفرض العقوبات المناسبة بحق المسؤولين عنها. كما دعا الاتحاد إلى نقل مباراة العراق ضد المنتخب الأردني، المقرر إقامتها في عمان يوم 10 يونيو/ حزيران المقبل ضمن الجولة العاشرة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، إلى ملعب محايد أو إقامتها بدون جمهور.وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره العراقي فؤاد حسين، أكدا خلال اتصال هاتفي على صلابة العلاقات الثنائية ورفضهما لمحاولات تضليلية تهدف لبث الكراهية بين الشعبين، وذلك عبر فيديو مفبرك يتعلق بمباراة العراق وفلسطين التي أُقيمت في استاد عمّان الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.وشدد الصفدي على أن "التحقيقات الفنية أثبتت زيف الفيديو بشكل قاطع"، مؤكدا "استمرار الجهود لمعرفة الجهات المسؤولة عن نشره واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأردنية.من جانبه، أوضح الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيان رسمي له أن الفيديو المتداول، والذي يوحي بوجود هتافات مسيئة، "تم التلاعب به من قبل جهات تسعى لإثارة الفتنة والتعصب بين الجماهير الرياضية".واختتمت مباراة العراق وفلسطين، يوم الثلاثاء الماضي، بفوز المنتخب الفلسطيني على نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف واحد.وسجل هف العراق الوحيد في المباراة المهاجم، أيمن حسين، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول للمباراة، ثم أحرز هدف التعادل لفلسطين، المحترف في صفوف النادي الأهلي المصري، وسام أبو علي، بينما سدد زميله، عميد محاجنة، الهدف الثاني.
https://sarabic.ae/20250328/الأردن-يحسم-جدلا-حول-فيديو-من-مباراة-جمعت-بين-فلسطين-والعراق-1099042572.html
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أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كرة القدم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كرة القدم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

العراق يعلن تقديم شكوى إلى "فيفا" ضد الأردن

08:59 GMT 29.03.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gearكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gear
تابعنا عبر
تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الجمعة، بشكوى رسمية إلى الاتحادين الآسيوي والدولي "فيفا"، احتجاجا على الأحداث التي شهدتها مباراة العراق وفلسطين في العاصمة الأردنية عمان، يوم الثلاثاء الماضي.
وجاء في بيان للاتحاد أن الشكوى تتعلق بـ"الأحداث التي رافقت مباراة العراق وفلسطين، التي أُقيمت في عمان يوم 25 مارس/ آذار الجاري، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026".
وأوضح البيان أن "المباراة شهدت هتافات موثقة بالفيديو، اشتملت على "ألفاظ عدائية، وعنصرية، وسياسية بذيئة".
كما أشار إلى أن "مسؤولي الملعب قاموا بفتح الأبواب للجماهير الأخرى بعد بدء المباراة بدقائق، ما أدى إلى تصاعد الهتافات المسيئة وخلق بيئة غير رياضية أثرت على المنتخب العراقي ومشجعيه".
وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم في شكواه أن "هذه التهديدات المتكررة، خصوصا الهتافات التي صدرت في الدقيقة (45+1) من الشوط الأول، تسببت في خلق أجواء عدائية داخل الملعب، مما أثر على اللعب النظيف والاحترام المتبادل بين اللاعبين والجماهير".
وأشار البيان إلى أن "مثل هذه التصرفات تتنافى مع لوائح الاتحادين الآسيوي والدولي، التي تمنع استخدام الرياضة كمنصة لنشر الكراهية أو التمييز والعنف بأي شكل من الأشكال".
وطالب الاتحاد العراقي لكرة القدم بناء على ذلك بالتحقيق في الإساءات والهتافات العدائية التي شهدتها المباراة، وفرض العقوبات المناسبة بحق المسؤولين عنها.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
الأردن يحسم جدلا حول فيديو من مباراة جمعت بين فلسطين والعراق
أمس, 17:44 GMT
كما دعا الاتحاد إلى نقل مباراة العراق ضد المنتخب الأردني، المقرر إقامتها في عمان يوم 10 يونيو/ حزيران المقبل ضمن الجولة العاشرة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، إلى ملعب محايد أو إقامتها بدون جمهور.
وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره العراقي فؤاد حسين، أكدا خلال اتصال هاتفي على صلابة العلاقات الثنائية ورفضهما لمحاولات تضليلية تهدف لبث الكراهية بين الشعبين، وذلك عبر فيديو مفبرك يتعلق بمباراة العراق وفلسطين التي أُقيمت في استاد عمّان الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وشدد الصفدي على أن "التحقيقات الفنية أثبتت زيف الفيديو بشكل قاطع"، مؤكدا "استمرار الجهود لمعرفة الجهات المسؤولة عن نشره واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الأردنية.
من جانبه، أوضح الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيان رسمي له أن الفيديو المتداول، والذي يوحي بوجود هتافات مسيئة، "تم التلاعب به من قبل جهات تسعى لإثارة الفتنة والتعصب بين الجماهير الرياضية".
واختتمت مباراة العراق وفلسطين، يوم الثلاثاء الماضي، بفوز المنتخب الفلسطيني على نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف واحد.
وسجل هف العراق الوحيد في المباراة المهاجم، أيمن حسين، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول للمباراة، ثم أحرز هدف التعادل لفلسطين، المحترف في صفوف النادي الأهلي المصري، وسام أبو علي، بينما سدد زميله، عميد محاجنة، الهدف الثاني.
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